ટીમ ઈન્ડિયાને જીત બાદ મોટો ઝટકો, મેચ વિનર ખેલાડી લગભગ 3 અઠવાડિયા માટે ક્રિકેટથી દૂર

IND vs AUS: ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની છેલ્લી વનડે મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ 9 વિકેટે જીત મેળવી છે, પરંતુ આ જ મેચ દરમિયાન એક મોટો ઝટકો લાગ્યો. ટીમનો સ્ટાર ખેલાડી ફિલ્ડિંગ દરમિયાન ઈજાગ્રસ્ત થયો. જેના કારણે તેને મેદાન છોડીને બહાર જવું પડ્યું. હવે આ ખેલાડીની ફિટનેસ અંગેની અપડેટ સામે આવી છે. જેના કારણે તે 3 અઠવાડિયા માટે ક્રિકેટના મેદાનથી દૂર થઈ ગયો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 26, 2025, 10:45 AM IST

IND vs AUS: સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર ટીમ ઈન્ડિયાએ ઓસ્ટ્રેલિયાને 9 વિકેટે હરાવ્યું. આ મુકાબલા દરમિયાન જ ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો. ટીમના ઉપ-કપ્તાન શ્રેયસ ઐયર એક શાનદાર કેચ પકડતી વખતે ઈજાગ્રસ્ત થયા. જેના કારણે તેમને મેચની વચ્ચે મેદાન છોડીને બહાર જવું પડ્યું. મેચ પૂરી થયા બાદથી જ તેમની ફિટનેસ પર અપડેટ આવી રહી છે. જે મુજબ તે હવે લગભગ 3 અઠવાડિયા માટે ક્રિકેટથી દૂર થઈ ગયા છે. ઐયર આ મોટી શ્રેણીથી ફરીથી મેદાન પર કમબેક કરી શકે છે.

શ્રેયસ ઐયરની ફિટનેસ પર આવેલી અપડેટ
ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રીજી વનડે મેચમાં હર્ષિત રાણાના બોલ પર વિકેટકીપર બેટ્સમેન એલેક્સ કેરીએ મોટો શોટ મારવાનો પ્રયાસ કર્યો. બોલ હવામાં ગયો ત્યારે ભારતીય ટીમના ઉપ-કપ્તાન શ્રેયસ ઐયરે ઉલ્ટા દોડીને કેચ પકડ્યો, પરંતુ આ દરમિયાન તેમને પાંસળી (rib cage) પર ઈજા થઈ. ઈજા થયા બાદ મેચ પૂરી થવા સુધી ઐયર જોવા મળ્યા નહોતા.

તેમની ફિટનેસ પર અપડેટ આપતા બીસીસીઆઈના એક અધિકારીએ પીટીઆઈને કહ્યું, 'શ્રેયસને મેચ દરમિયાન જ સ્કેન માટે હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા હતા. તપાસ મુજબ, તેમને આંચકો લાગ્યો છે અને તેમને ઓછામાં ઓછા ત્રણ અઠવાડિયા સુધી મેદાનથી બહાર રહેવું પડશે. પાછા ફર્યા પછી તેમણે સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (Center of Excellence)માં રિપોર્ટ કરવો પડશે. આગળના રિપોર્ટની રાહ જોવામાં આવી રહી છે, ત્યારે જ નક્કી કરી શકાશે કે તેમને સાજા થવામાં વધુ સમય લાગશે કે નહીં. જો તેમને હેરલાઈન ફ્રેક્ચર હશે તો તેમાં વધુ સમય લાગી શકે છે.'

- "It's nothing serious. Thankfully, there's no fracture. It's just a minor injury from the elbow hitting the ribs, and it will take 2-3 weeks for him to fully recover." pic.twitter.com/T7libtfRQI

— Shreyas Iyer Updates (@HereOnlyForIyer) October 25, 2025

આ મોટી સીરિઝમાંથી કરી શકે છે વાપસી
આ રિપોર્ટ્સનું માનીએ તો શ્રેયસ ઐયર 30 નવેમ્બરે ફરીથી ટીમ ઈન્ડિયા માટે રમતા જોવા મળી શકે છે. ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે યોજાનારી શ્રેણીનો પ્રથમ મુકાબલો 30 નવેમ્બરે રાંચીમાં રમાશે. ઐયર હાલમાં સારા ફોર્મમાં ચાલી રહ્યા છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની બીજી વનડે મેચમાં તેમણે 61 રનની શાનદાર ઈનિંગ રમી હતી. ઐયરને હવે વાપસી માટે તેમની ફિટનેસ પર ખૂબ કામ કરવું પડશે. ઈજાના કારણે ઐયરનો લાંબો સમય બગડ્યો છે. જેના કારણે તેઓ પોતે પણ જલ્દી કમબેક કરવા ઈચ્છશે.
 

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

