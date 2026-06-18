/T20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો, સ્ટાર ખેલાડીને ગંભીર ઈજા, મેદાન પર બોલાવવી પડી સ્ટ્રેચર

Shreyanka Patil Injured : મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 દરમિયાન ભારતીય ટીમ માટે ચિંતા વધી ગઈ છે. બુધવારે, હેડિંગ્લી લીડ્સ ખાતે નેધરલેન્ડ્સ સામે ગ્રુપ A મેચ દરમિયાન ઓફ-સ્પિન બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર શ્રેયંકા પાટીલનો જમણો પગ મચકોડાઈ ગયો અને તેને સ્ટ્રેચર પર મેદાનની બહાર લઈ જવી પડી.
આ ઘટના નેધરલેન્ડ્સની ઇનિંગની છઠ્ઠી ઓવરના પહેલા બોલ પર બની હતી. શ્રેયંકા મિડ-ઓન તરફ બોલનો પીછો કરી રહી હતી ત્યારે તેનો જમણો પગ મચકોડાઈ ગયો અને તે મેદાન પર પડી ગઈ. તે તરત જ નીચે પડી ગઈ અને પીડાથી કણસવા લાગી, જેના કારણે તેના સાથી ખેલાડીઓ તેની મદદ માટે દોડી આવ્યા અને બાદમાં તેને મેદાન છોડવું પડ્યું.
શ્રેયંકા પાટીલ ઈજાગ્રસ્ત
સ્ટ્રેચર પર લઈ જવામાં આવતા પહેલા ભારતીય ટીમના મેડિકલ સ્ટાફ દ્વારા શ્રેયંકાની મેદાન પર તપાસ કરવામાં આવી. તે ખૂબ જ તકલીફમાં દેખાતી હતી. ઈજા ખૂબ ગંભીર લાગી રહી હતી, કારણ કે તે બરાબર ઉભી પણ રહી શકતી નહોતી. શ્રેયંકાના ઈજાઓના ઇતિહાસને ધ્યાનમાં રાખીને આ ઈજા ખાસ કરીને ચિંતાજનક છે, તે અગાઉ મહિનાઓથી મેચથી દૂર રહી છે. જુલાઈ 2024માં શ્રીલંકામાં યોજાયેલા મહિલા T20 એશિયા કપ દરમિયાન તેને આંગળીમાં ફ્રેક્ચર થયું હતું.
શ્રેયંકાને વારંવાર ઇજા
યુએઈમાં મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ રમ્યા બાદ શ્રેયંકાને બંને પગમાં શિન્સની સમસ્યા થઈ હતી અને ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે તેના ડાબા અંગૂઠામાં ફ્રેક્ચર થયું હતું. ત્યારબાદ તેને વેસ્ટ ઈન્ડિઝમાં મહિલા CPL 2025 દરમિયાન વાપસી કરી હતી. આ વર્ષની શરૂઆતમાં શ્રેયંકા રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) ટીમનો ભાગ હતી જેણે મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2026માં ટાઇટલ જીત્યું હતું. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં વાપસી કર્યા પછી શ્રેયંકાએ વારંવાર થતી ઇજાઓના વિશે સ્પષ્ટપણે વાત કરી. તેણીએ સ્વીકાર્યું કે તેણીએ રમત છોડી દેવાનું વિચાર્યું હતું પરંતુ તેને પ્રેરિત રાખવા માટે તેના પરિવાર અને સપોર્ટ સિસ્ટમને શ્રેય આપ્યો હતો.
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Shreyanka Patil picked up an injury while attempting to field the ball and was stretchered off the field.
We wish her a speedy recovery as we wait for further updates. pic.twitter.com/k7upvdRDJh
— BCCI Women (@BCCIWomen) June 17, 2026
હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર માહિતી નથી
ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટે હજુ સુધી તેની ઈજાની ગંભીરતા અંગે સત્તાવાર વિગતો જાહેર કરી નથી. જોકે, શ્રેયંકાને સ્ટ્રેચર પર લઈ જવામાં આવી છે, તેથી ટીમના સંતુલન માટે મોટો ફટકો છે. બુધવારે રમાયેલી મેચમાં ભારતીય ટીમે કુલ 209 રનનો સ્કોર બનાવ્યો અને પછી નેધરલેન્ડ્સને 17.3 ઓવરમાં ફક્ત 114 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું, જેનાથી T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં તેમની સૌથી મોટી 95 રનથી જીત થઈ. ભારતીય ટીમ 21 જૂને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે તેની આગામી મેચ રમવા માટે તૈયાર છે.