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T20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો, સ્ટાર ખેલાડીને ગંભીર ઈજા, મેદાન પર બોલાવવી પડી સ્ટ્રેચર

Shreyanka Patil Injured : મહિલા T20 વર્લ્ડ કપની બીજી મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમની સ્ટાર સ્પિનર શ્રેયંકા પાટિલ ઈજાગ્રસ્ત થઈ છે. ઈજા એટલી ગંભીર હતી કે તેને સ્ટ્રેચર પર મેદાન બહાર લઈ જવામાં આવી હતી. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 18, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:50 PM IST
T20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો, સ્ટાર ખેલાડીને ગંભીર ઈજા, મેદાન પર બોલાવવી પડી સ્ટ્રેચર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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