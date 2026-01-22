16મી ઓવરમાં એવું તે શું થયું કે અક્ષર પટેલને અધવચ્ચે જ છોડવી પડી બોલિંગ, જાણો સમગ્ર ઘટના
Axar Patel Injury : 5 મેચની T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ નાગપુરમાં રમાઈ હતી. આ મેચ ભારતે 48 રને જીતી લીધી હતી. જોકે, મેચ દરમિયાન ભારત માટે એક ખરાબ સમાચાર સામે આવ્યા હતા. ટીમ ઈન્ડિયાનો વાઈસ કેપ્ટન ઈજાગ્રસ્ત થયો છે. જેના કારણે કેપ્ટન અને કોચનું ટેન્શન વધ્યું છે.
Axar Patel Injury : ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ODI શ્રેણી હાર્યા બાદ ભારતે T20માં મજબૂત શરૂઆત કરી છે. પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ 48 રનથી જીતી હતી. આ જીત સાથે ભારતે 1-0થી લીડ મેળવી. 21 જાન્યુઆરીના રોજ નાગપુરમાં રમાયેલી મેચ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયા માટે ખરાબ સમાચાર આવ્યા, જેના કારણે ભારતીય ટીમ અને કોચનું ટેન્શન વધી ગયું છે.
અક્ષર પટેલ ઈજાગ્રસ્ત
ભારતનો વાઈસ કેપ્ટન અક્ષર પટેલ પ્રથમ T20માં ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. તે પોતાની બોલિંગ પૂરી કરી શક્યો નહોતો. તેણે ઓવર અધવચ્ચે છોડી દેવી પડી. અભિષેક શર્માએ તેની જગ્યાએ બાકીના ત્રણ બોલ ફેંક્યા. અક્ષરે 3.3 ઓવરમાં 42 રન આપીને 1 વિકેટ લીધી, જેમાં ગ્લેન ફિલિપ્સની મહત્વપૂર્ણ વિકેટ લીધી. ફિલિપ્સે 40 બોલમાં 78 રન બનાવ્યા અને એક સમયે ન્યુઝીલેન્ડને જીતની નજીક લઈ જઈ રહ્યો હતો ત્યારે અક્ષરે તેને આઉટ કર્યો, જેનાથી ટીમ ઈન્ડિયામાં ખુશી ફેલાઈ ગઈ. જોકે, પાછળથી તેને ઈજા થઈ.
અક્ષર કેવી રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયો ?
જ્યારે અક્ષર ન્યૂઝીલેન્ડની ઇનિંગની 16મી ઓવર ફેંકી રહ્યો હતો, ત્યારે તેના ત્રીજા બોલ પર ડેરિલ મિચેલે તેની સામે એક પાવરફુલ શોટ માર્યો. અક્ષરે તેને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ બોલ બાઉન્ડ્રીની બહાર ખૂબ જ ઝડપથી ગયો. મિશેલને ચાર રન મળ્યા. આ દરમિયાન બોલ અક્ષરની આંગળીઓ પર વાગ્યો, જેના કારણે આંગળીઓમાંથી લોહી નીકળવા લાગ્યું. ભારતીય ટીમના ફિઝિયોને તાત્કાલિક મેદાનમાં બોલાવવામાં આવ્યા અને અક્ષરે પાટો બાંધીને લોહી રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો અને પછી મેદાનની બહાર ચાલ્યો ગયો.
ઈજા કેમ ગંભીર ?
અક્ષરની ઈજા એ ટીમ ઈન્ડિયાના કોચ ગૌતમ ગંભીર અને કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ માટે ખૂબ ચિંતાનું કારણ બન્યું. હકીકતમાં અક્ષરની ઈજાગ્રસ્ત આંગળી એ આંગળી છે જેનો ઉપયોગ તે બોલિંગ કરતી વખતે બોલને સ્પિન કરવા માટે કરે છે. તેની ઈજાએ બધાને ચિંતામાં મૂકી દીધા છે. એવું લાગે છે કે તે આગામી કેટલીક મેચો ગુમાવશે. હવે જોવાનું એ છે કે તેની ઈજા કેટલી ઝડપથી રિકવર થાય છે. T20 વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થવાનો છે અને ટીમ ઈન્ડિયા ત્યાં સુધીમાં અક્ષરને સંપૂર્ણપણે ફિટ જોવા માંગે છે.
મેચમાં શું થયું ?
ન્યુઝીલેન્ડના કેપ્ટન મિચેલ સેન્ટનરે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ભારતે 20 ઓવરમાં 7 વિકેટે 238 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો. અભિષેક શર્માએ 35 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગાની મદદથી 84 રન બનાવ્યા. રિંકુ સિંહે 20 બોલમાં અણનમ 44 રન બનાવ્યા અને કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે 22 બોલમાં 32 રન બનાવ્યા. જવાબમાં ન્યુઝીલેન્ડ 20 ઓવરમાં 7 વિકેટે 190 રન જ બનાવી શક્યું. ગ્લેન ફિલિપ્સે 78 અને ડેરિલ મિચેલે 28 રન બનાવ્યા. શ્રેણીની બીજી મેચ 23 જાન્યુઆરીએ રાયપુરમાં રમાશે.
