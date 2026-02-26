ટીમ ઈન્ડિયાએ 18 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડી રચ્યો ઈતિહાસ, શ્રીલંકાનો આ મહાકીર્તિમાન પણ ધરાશાયી થતા માંડ-માંડ બચ્યો
Team India T20 World Cup Record: ભારતીય બેટ્સમેનોએ ઝિમ્બાબ્વેના બોલરોને આડે હાથ લીધા અને વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો. ભારતીય ટીમે આ દરમિયાન કેટલાક રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. જો કે, શ્રીલંકાના એક ઐતિહાસિક રેકોર્ડને ટીમ ઈન્ડિયા તોડી શકી નહીં.
- ટીમ ઈન્ડિયાએ વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસનો બીજો સૌથી મોટો સ્કોર બનાવ્યો
- ઝિમ્બાબ્વે સામે ટીમ ઈન્ડિયાએ બનાવ્યા અનેક અનોખા રેકોર્ડ
- ઇતિહાસમાં પહેલીવાર 6 બેટ્સમેનોએ 150+ ના સ્ટ્રાઈક રેટથી ફટકાર્યા રન
Trending Photos
Team India T20 World Cup Record: ભારતીય ટીમના બેટ્સમેનોએ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ઝિમ્બાબ્વે સામે શાનદાર બેટિંગ કરી છે. 26 ફેબ્રુઆરીના રોજ ચેન્નાઈના એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી મેચમાં ભારતે ચાર વિકેટ ગુમાવી 256 રન બનાવ્યા હતા. હાર્દિક પંડ્યા (અણનમ 50) અને અભિષેક શર્માએ (55 રન) અડધી સદી ફટકારી હતી. તિલક વર્માએ પણ અણનમ 44 રન બનાવ્યા હતા.
ટીમ ઈન્ડિયા તોડ્યો 18 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ
આ સાથે જ ટીમ ઈન્ડિયાએ T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ સ્કોર બનાવ્યો છે. ભારતનો અગાઉ T20 વર્લ્ડ કપમાં બેસ્ટ સ્કોર 4 વિકેટે 218 રનનો હતો. જે તેણે 2007માં ઇંગ્લેન્ડ સામે ડરબનમાં બનાવ્યો હતો. આ એ જ મેચ હતી જેમાં યુવરાજ સિંહે 12 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. ભારતે 18 વર્ષ પછી પોતાના તે રેકોર્ડ તોડ્યો છે.
આ T20 વર્લ્ડ કપમાં કોઈપણ ટીમ દ્વારા બનાવેલ આ સૌથી વધુ સ્કોર છે. આ પહેલા વેસ્ટ ઈન્ડિઝે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે ઝિમ્બાબ્વે સામે 6 વિકેટે 254 રન બનાવ્યા હતા.
શ્રીલંકાનો રેકોર્ડ હજું પણ અતૂટ
T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં આ બીજો સૌથી મોટો સ્કોર છે. ટીમ ઈન્ડિયા માત્ર શ્રીલંકાથી પાછળ છે, શ્રીલંકાએ વર્ષ 2007ના T20 વર્લ્ડ કપમાં કેન્યા સામે જોહાન્સબર્ગના વાન્ડરર્સ સ્ટેડિયમમાં 6 વિકેટે 260 રન બનાવ્યા હતા. શ્રીલંકાનો આ રેકોર્ડ હજું પણ અતૂટ છે.
T20 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ સ્કોર
260/6 શ્રીલંકા vs કેન્યા, જોહાન્સબર્ગ 2007
256/4 ભારત vs ઝિમ્બાબ્વે, ચેન્નાઈ 2026
254/6 વેસ્ટ ઈન્ડિઝ vs ઝિમ્બાબ્વે, વાનખેડે 2026
235/5 આયર્લેન્ડ vs ઓમાન, કોલંબો SSC 2026
230/8 ઈંગ્લેન્ડ vs દક્ષિણ આફ્રિકા, વાનખેડે 2016
229/4 દક્ષિણ આફ્રિકા vs ઇંગ્લેન્ડ, વાનખેડે 2016
એક જ ઇનિંગમાં ફટકાર્યા સૌથી વધુ સિક્સર
ભારતીય બેટ્સમેનોએ ઝિમ્બાબ્વે સામે કુલ 17 સિક્સર ફટકાર્યા હતા. આ T20 વર્લ્ડ કપમાં એક જ ઇનિંગમાં ભારતીય બેટ્સમેન દ્વારા ફટકારવામાં આવેલી સૌથી વધુ સિક્સર છે.
ભારતીય બેટ્સમેનોએ આ વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધીમાં 63 સિક્સર ફટકાર્યા છે. ટુર્નામેન્ટની કોઈપણ સિઝનમાં આ ટીમના બેટ્સમેન દ્વારા ફટકારવામાં આવેલી સૌથી વધુ સિક્સર છે. આ પહેલા ભારતે 2024ની સિઝનમાં 61 સિક્સર ફટકાર્યા હતા. આ સિઝનમાં ફક્ત વેસ્ટ ઈન્ડિઝ 66 છગ્ગા સાથે આ મામલામાં ભારતથી આગળ છે.
ટીમ ઈન્ડિયાએ બનાવ્યો આ અનોખો રેકોર્ડ
આ મેચમાં 6 ભારતીય બેટ્સમેનોએ 150+ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 20 કે તેથી વધુ રન બનાવ્યા છે. આ કારનામું કોઈપણ T20 વર્લ્ડ કપ ઇનિંગમાં પહેલી વાર થયું છે. ભારતીય ઇનિંગમાં ફક્ત 26 ડોટ બોલ હતા, જે T20 વર્લ્ડ કપમાં પૂર્ણ થયેલી 20 ઓવરની ઇનિંગમાં ડોટ બોલની સંયુક્ત સૌથી ઓછી સંખ્યા હતી. નોંધનીય છે કે, દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે 2016માં વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે ઇંગ્લેન્ડ સામે 26 ડોટ બોલ પણ ફેંક્યા હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે