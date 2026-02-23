Prev
હાર છતાં ભારત કેવી રીતે પહોંચી શકે છે સેમિફાઈનલમાં ? સમજો સંપૂર્ણ સમીકરણ

Team India Semifinal Scenario : ભારતીય ટીમ સુપર-8ની પહેલી મેચમાં સાઉથ આફ્રિકા સામે હારી ગઈ છે. આ હાર છતાં ભારત સેમિફાઈનલમાં પહોંચી શકે છે. ત્યારે આ લેખમાં ભારતીય ટીમ સેમિફાઈનલમાં કેવી રીતે પહોંચી શકે છે, તેનું સંપૂર્ણ સમીકરણ જાણીશું.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 23, 2026, 11:48 AM IST
  • ભારતીય ટીમની સુપર-8માં હાર સાથે શરૂઆત
  • ભારત હવે ઝિમ્બાબ્વે અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે રમશે
  • ભારત માટે બંને મેચ જીતવી જરૂરી 

Team India Semifinal Scenario : ભારતીય ટીમે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના સુપર-8 રાઉન્ડમાં હાર સાથે શરૂઆત કરી છે. ભારતીય ટીમ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં સાઉથ આફ્રિકા સામે સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગઈ. ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં 1200 દિવસ બાદ ભારત પહેલીવાર હાર્યું છે. અગાઉ ભારતીય ટીમ T20 વર્લ્ડ કપ 2022ની સેમિફાઇનલમાં હારી ગઈ હતી. હવે આ હારથી ટીમ ઈન્ડિયા માટે સેમિફાઇનલનો માર્ગ મુશ્કેલ બની ગયો છે.

ભારત માટે બંને મેચ જીતવી જરૂરી 

T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના સુપર-8 રાઉન્ડમાં દરેક ગ્રુપમાં ચાર ટીમો છે. દરેક ટીમ ત્રણ મેચ રમશે અને ટોપ બે ટીમો સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે. ભારત હવે ઝિમ્બાબ્વે અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો સામનો કરશે. સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે ટીમ ઈન્ડિયાએ બંને મેચ મોટા માર્જીનથી જીતવી પડશે. એક પણ હાર ભારત માટે મુશ્કેલી ઉભી શકે છે. જો ભારત એક જ મેચ જીતે છે, તો તેને ખૂબ જ સારો નેટ રન રેટ જાળવી રાખવો પડશે અને બીજી મેચોના રિઝલ્ટ પર નજર રાખવી પડશે.

નેટ રન રેટમાં ઘટાડો

દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારતને 76 રનના મોટા માર્જિનથી હરાવ્યું. T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં આ ટીમ ઇન્ડિયાની સૌથી મોટી રનના મામલે હાર છે. અગાઉ 2010માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ભારતની 49 રને હાર થઈ હતી. આ હાર બાદ ભારતની નેટ રન રેટ ઘટીને -3.800 થઈ ગઈ છે. સેમિફાઇનલની રેસમાં ટકી રહેવા માટે ભારતને મોટી જીતની જરૂર છે. જો ત્રણ ટીમોના 4 પોઈન્ટ હોય, તો નિર્ણય નેટ રન રેટના આધારે થશે.

ભારતની બેટિંગ અને બોલિંગ બંને નિષ્ફળ

દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ભારતના બોલરો અને બેટ્સમેનો બંનેએ નિરાશ કર્યા. 20 રનમાં ત્રણ વિકેટ ગુમાવ્યા છતાં દક્ષિણ આફ્રિકા 187 રન સુધી પહોંચવામાં સફળ રહ્યું. હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, વરુણ ચક્રવર્તી અને વોશિંગ્ટન સુંદર મોંઘા સાબિત થયા. તો બેટિંગમાં શિવમ દુબે સિવાય કોઈ ક્રીઝ પર ટકી શક્યું નહીં. આખી ટીમ 111 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. દક્ષિણ આફ્રિકાએ મેચ 76 રનથી જીતી લીધી.

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

Team Indiat20 world cup 2026Team India Semifinal ScenarioIndia vs South Africa

