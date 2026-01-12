T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાનું વધ્યું ટેન્શન, એક અઠવાડિયામાં એક પછી એક ત્રણ સ્ટાર ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત
Player Injured: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા ટીમ ઈન્ડિયામાં ટેન્શન વધી ગયું છે. 11 જાન્યુઆરી, રવિવારના રોજ વોશિંગ્ટન સુંદરને અચાનક ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની આગામી બે વનડે મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. ગયા અઠવાડિયામાં, ભારતીય ટીમના ત્રણ સ્ટાર ખેલાડીઓ ઘાયલ થયા છે અને શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયા છે.
Player Injured: ભારતીય ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદરને 11 જાન્યુઆરીના રોજ ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ મેચ દરમિયાન અચાનક ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. સુંદરે પાંચ ઓવર બોલિંગ કરી હોવા છતાં, તે મેચની વચ્ચે જ મેદાન છોડી ગયો હતો.
BCCI એ પુષ્ટિ આપી હતી કે વોશિંગ્ટન સુંદરને આગામી બે મેચ માટે બહાર કરવામાં આવ્યો છે અને તેના સ્થાને આયુષ બદોનીને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ભારતને એક બાદ એક ઝટકાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. વોશિંગ્ટન સુંદર ન્યૂઝીલેન્ડ શ્રેણીમાંથી બહાર થનાર ત્રીજો ખેલાડી છે.
વોશિંગ્ટન સુંદર ન્યૂઝીલેન્ડ ODI શ્રેણીમાંથી બહાર
ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદરને વડોદરામાં પ્રથમ ODIમાં પાંસળીમાં થયેલી ઈજાને કારણે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ODI શ્રેણીમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે. તેમના સ્થાને આયુષ બદોનીને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. વોશિંગ્ટન સુંદરનો પણ T20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, BCCIએ T20 વર્લ્ડ કપમાં વોશિંગ્ટન સુંદરના રમવા અંગે કંઈ જણાવ્યું નથી.
Washington Sundar ruled out of #INDvNZ ODI series; Ayush Badoni receives maiden call-up.
રિષભ પંત ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણીમાંથી બહાર
જ્યારે વોશિંગ્ટન સુંદર ટીમમાંથી બહાર હતો, ત્યારે સ્ટાર વિકેટકીપર રિષભ પંત પણ શ્રેણીના એક દિવસ પહેલા ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણીમાંથી બહાર હતો. વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિષભ પંત ગયા અઠવાડિયે સાઈડ સ્ટ્રેનને કારણે વર્તમાન શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. જોકે, રિષભ પંત T20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાં સામેલ નથી.
તિલક વર્મા ટીમમાંથી બહાર
વોશિંગ્ટન સુંદર અને રિષભ પંત પહેલા, તિલક વર્મા પણ ઈજાને કારણે ટીમમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. જંઘામૂળની ઈજા માટે સર્જરી કરાવ્યા બાદ તિલક વર્મા ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની પ્રથમ ત્રણ T20 મેચ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. એ નોંધવું જોઈએ કે તિલક વર્માનો પણ T20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાં સમાવેશ થાય છે. જોકે, BCCIએ હજુ સુધી T20 વર્લ્ડ કપમાં તિલકના રમવા અંગે કોઈ વિગતો જાહેર કરી નથી.
