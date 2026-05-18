/અફઘાનિસ્તાન સામેની સિરીઝ માટે આવતીકાલે થશે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત, આ ખેલાડીઓને મળશે તક

Team India : IPL બાદ ટીમ ઈન્ડિયા જૂન 2026માં ઘરઆંગણે અફઘાનિસ્તાન સામે એક ટેસ્ટ મેચ અને ત્રણ મેચની વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી રમવાનું છે. આ માટે ટીમની જાહેરાત આવતીકાલે થવાની છે, ત્યારે કયા ખેલાડીઓને ભારતીય ટીમમાં તક મળી શકે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Team India : ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ 6 જૂનથી 10 જૂન દરમિયાન નવા ચંદીગઢના મુલ્લાનપુર સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચની વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી 14 જૂનથી 20 જૂન દરમિયાન રમાશે.
IPL 2026 સમાપ્ત થવાના આરે છે, ત્યારે આ ટૂર્નામેન્ટ બાદ ટીમ ઈન્ડિયા જૂન 2026માં ઘરઆંગણે અફઘાનિસ્તાન સામે એક ટેસ્ટ મેચ અને ત્રણ મેચની વન ડે ઈન્ટરનેશનલ શ્રેણી રમવાનું છે. ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ 6 જૂનથી 10 જૂન દરમિયાન નવા ચંદીગઢના મુલ્લાનપુર સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી 14 જૂનથી 20 જૂન દરમિયાન રમાશે.
આવતીકાલે થશે ભારતની ટેસ્ટ અને ODI ટીમોની પસંદગી
પહેલી ODI મેચ 14 જૂને ધર્મશાળામાં, બીજી 17 જૂને લખનૌમાં અને ત્રીજી 20 જૂને ચેન્નાઈમાં રમાશે. અફઘાનિસ્તાન સામેની એકમાત્ર ટેસ્ટ અને ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત આવતીકાલે થવાની છે. ત્યારે અમે એવા ખેલાડીઓ વિશે જણાવીશું જેમને નજીકના ભવિષ્યમાં ટેસ્ટ અને ODI ટીમો માટે પસંદ કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.
ટેસ્ટ ટીમમાં કોને તક મળશે ?
શુભમન ગિલ અફઘાનિસ્તાન સામેની એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરશે. આ મેચ માટે ઓપનર તરીકે યશસ્વી જયસ્વાલ અને કેએલ રાહુલની પસંદગી લગભગ નિશ્ચિત છે. દેવદત્ત પડિકલ, કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિષભ પંત ટીમ ઈન્ડિયાના મિડલ ઓર્ડર બેટ્સમેન હશે. ઓલરાઉન્ડર તરીકે રવિન્દ્ર જાડેજા, અક્ષર પટેલ અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડી ટેસ્ટ ટીમમાં સ્થાન મેળવે તેવી અપેક્ષા છે. કુલદીપ યાદવ સ્પિનર તરીકે સેવા આપશે. ભારતની ટેસ્ટ ટીમમાં મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, અંશુલ કંબોજ અને આકિબ નબી ડારને ઝડપી બોલર તરીકે પસંદ કરી શકાય છે. સાઈ સુદર્શનને બેકઅપ બેટ્સમેન તરીકે ભારતીય ટેસ્ટ ટીમમાં સ્થાન મળી શકે છે.
આ ખેલાડીઓને ODI ટીમમાં મળી શકે છે સ્થાન
શુભમન ગિલ અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરશે. વિસ્ફોટક ઓપનર રોહિત શર્મા શુભમન ગિલ સાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરે તેવી શક્યતા છે. વિરાટ કોહલી ત્રીજા નંબરે બેટિંગ કરશે. વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા બંને આ ODI શ્રેણીમાં ભારત માટે પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરે તેવી અપેક્ષા છે. શ્રેયસ ઐયર અને કેએલ રાહુલ મિડલ ઓર્ડર મજબૂત બનાવશે જેની ભારતને ખૂબ જરૂર છે.
ODI ટીમમાં ઓલરાઉન્ડર કોણ હશે ?
ODI શ્રેણી માટે અક્ષર પટેલ, રવિન્દ્ર જાડેજા, હાર્દિક પંડ્યા અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડી ઓલરાઉન્ડર તરીકે પસંદ થાય તેવી શક્યતા છે. અક્ષર પટેલ અને રવિન્દ્ર જાડેજા બેટિંગ અને સ્પિન બોલિંગ બંનેમાં ભારતની તાકાત વધારશે. હાર્દિક પંડ્યા અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડી 'મેન ઇન બ્લુ' માટે તેમની બેટિંગ અને ફાસ્ટ બોલિંગ સાથે યોગદાન આપશે.
કુલદીપ યાદવ ODI ટીમમાં સ્પિનર હોવાની અપેક્ષા છે અને તેને ટીમમાં સમાવવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. મોહમ્મદ સિરાજ નિઃશંકપણે આ ODI શ્રેણીમાં બોલિંગ આક્રમણનું નેતૃત્વ કરશે. મોહમ્મદ સિરાજ ઉપરાંત, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા અને અર્શદીપ સિંહનો પણ ટીમમાં સમાવેશ થઈ શકે છે. નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર) અને યશસ્વી જયસ્વાલ બેકઅપ ખેલાડીઓ તરીકે સેવા આપે તેવી અપેક્ષા છે.
ટેસ્ટ માટે ટીમ ઈન્ડિયા
યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, દેવદત્ત પડિકલ, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રિષભ પંત (વિકેટકીપર), રવીન્દ્ર જાડેજા, ધ્રુવ જુરેલ, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, અંશુલ કંબોજ, સાઈ સુદર્શન, અર્શદીપ સિંહ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી.
ODI સિરીઝ માટે ટીમ ઈન્ડિયા
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), હાર્દિક પંડ્યા, રવીન્દ્ર જાડેજા, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, અર્શદીપ સિંહ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, સંજુ સેમ્સન (વિકેટકીપર), યશસ્વી જયસ્વાલ
જસપ્રીત બુમરાહને આરામ આપવામાં આવી શકે છે
અફઘાનિસ્તાન સામેની એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ માટે વિશ્વના નંબર વન ટેસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહની પસંદગી થશે કે નહીં તે જોવાનું બાકી છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે વર્કલોડ મેનેજમેન્ટને કારણે, જસપ્રીત બુમરાહને અફઘાનિસ્તાન ટેસ્ટ મેચ માટે આરામ આપવામાં આવી શકે છે.
આકિબ નબી ડારનું નસીબ ચમકવાની તૈયારીમાં
જસપ્રીત બુમરાહની ગેરહાજરીમાં જમ્મુ-કાશ્મીરના ફાસ્ટ બોલર આકિબ નબી ડાર પહેલીવાર ભારતની ટેસ્ટ ટીમમાં સ્થાન મેળવી શકે છે. આકિબ નબી ડારે આ વર્ષની શરૂઆતમાં જમ્મુ-કાશ્મીરને તેમની પ્રથમ રણજી ટ્રોફી ટાઇટલ જીતવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
પ્રિન્સ યાદવને ODI ટીમમાં મળશે તક ?
જ્યાં સુધી ODI ટીમની વાત છે, બધાની નજર ભારતના ફાસ્ટ બોલિંગ આક્રમણ પર રહેશે, ખાસ કરીને જ્યારે હર્ષિત રાણા ઈજાને કારણે બહાર થઈ ગયો છે અને મોહમ્મદ શમી હવે પસંદગીકારોની યોજનાઓમાં નથી. અહેવાલોમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે 2026ની IPL સીઝન દરમિયાન લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) માટે પોતાના પ્રદર્શનથી બધાને પ્રભાવિત કરનાર પ્રિન્સ યાદવ પહેલીવાર ODI શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમમાં સ્થાન મેળવવાની દાવેદારી ધરાવે છે.