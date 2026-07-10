/ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ સાથે સમાપ્ત થઈ જશે આ 3 ખેલાડીઓની T20 કારકિર્દી ? સતત થઈ રહ્યા છે ફેલ

IND vs ENG : સતત બે વખત વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યા પછી ટીમ ઈન્ડિયા હવે સતત બે શ્રેણી હારી ગઈ છે. આયર્લેન્ડ અને ઈંગ્લેન્ડ બંનેએ ટીમ ઈન્ડિયાને કારમી હાર આપી છે. સાત વર્ષમાં આ પહેલીવાર છે, જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયા સતત બે ટી20 શ્રેણી હારી છે, જેના કારણે ટીમ મેનેજમેન્ટ અને પસંદગીકારોને કેટલાક મોટા નિર્ણયો લેવાની ફરજ પડી છે. તેથી પસંદગીકારો હવે આ ત્રણ સ્ટાર ખેલાડીઓની ટી20 કારકિર્દીનો અંત લાવી શકે છે.
પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા
ફાસ્ટ બોલર પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા ટી20 ફોર્મેટમાં ખરાબ રીતે નિષ્ફળ રહ્યો છે. તેણે આયર્લેન્ડ અને ઈંગ્લેન્ડ સામે એક-એક મેચ રમી હતી, બંને મેચોમાં નિરાશાજનક પ્રદર્શન કર્યું હતું. પરિણામે તેને ટી20 ક્રિકેટમાં વધુ તકો મળે તેવી શક્યતા ખૂબ જ ઓછી લાગે છે.
વોશિંગ્ટન સુંદર
સ્પિન ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદરનું ટી20 ફોર્મેટમાં સ્થાન પણ જોખમમાં છે. તે સતત બેટ અને બોલ બંનેમાં નિષ્ફળ રહ્યો છે, જેના કારણે તેને T20 સેટઅપમાંથી બહાર રાખવામાં આવી શકે છે.
ODI ટીમમાં પણ બંનેનું સ્થાન જોખમમાં
ODI ટીમમાં પણ આ બંને ખેલાડીઓનું સ્થાન જોખમમાં હોય તેવું લાગે છે. જો તેઓ ઇંગ્લેન્ડ સામેની ODI શ્રેણી દરમિયાન નિષ્ફળ જાય છે, તો તેમને ODI ટીમમાંથી પણ બહાર કરી શકાય છે, જેના કારણે તેઓ ICC વર્લ્ડ કપ 2027માંથી પણ બહાર થઈ શકે છે.
તિલક વર્મા
ટીમનો વાઈસ કેપ્ટન તિલક વર્મા પણ નિરાશાજનક પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. તિલક વર્મા સતત મેચોમાં ધીમી બેટિંગ કરતા જોવા મળ્યો છે, ત્યારબાદ નબળા શોટ રમીને પોતાની વિકેટ ગુમાવી રહ્યો છે. પરિણામે હવે તેને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
વાઈસ-કેપ્ટન પદ પણ ગુમાવવું પડશે
જો તિલક વર્મા આ રીતે રમવાનું ચાલુ રાખે છે, તો પહેલું પરિણામ ટીમ ઇન્ડિયાના વાઈસ-કેપ્ટન તરીકેની તેની ભૂમિકા ગુમાવવી પડશે. ત્યારબાદ તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરવામાં આવશે અને આખરે તેને ટીમમાંથી સંપૂર્ણપણે બાકાત રાખવામાં આવી શકે છે.