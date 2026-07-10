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ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ સાથે સમાપ્ત થઈ જશે આ 3 ખેલાડીઓની T20 કારકિર્દી ? સતત થઈ રહ્યા છે ફેલ

IND vs ENG : ટીમ ઈન્ડિયા હાલમાં ખૂબ જ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં હોય તેવું લાગે છે. આયર્લેન્ડ સામે 0-2થી શ્રેણી ગુમાવ્યા બાદ ટીમ હવે ઈંગ્લેન્ડ સામે પણ 0-3થી હારી ગઈ છે. પરિણામે કેટલાક ખેલાડીઓના પ્રદર્શન હાલમાં ભારે ચર્ચાનો વિષય છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 10, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:18 PM IST
ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ સાથે સમાપ્ત થઈ જશે આ 3 ખેલાડીઓની T20 કારકિર્દી ? સતત થઈ રહ્યા છે ફેલ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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