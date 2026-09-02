/અફઘાનિસ્તાન સામેની T20 સિરીઝ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાનું વધ્યું ટેન્શન ! બુમરાહ સહિત આ 4 ખેલાડીઓ થઈ શકે છે બહાર

IND vs AFG : ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી 13 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થવાની છે. BCCIએ 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ આ શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરી. શ્રેયસ ઐયરને કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી છે, જ્યારે તિલક વર્માને વાઈસ-કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. ટીમમાં 15 વર્ષીય વિસ્ફોટક બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશીને પણ પસંદગી કરવામાં આવી છે અને જસપ્રીત બુમરાહ સહિત 7 ખેલાડીઓની વાપસી થઈ છે. જોકે, ટીમ ઈન્ડિયા શ્રેણી પહેલા થોડી ચિંતાનો સામનો કરી રહી છે, કારણ કે ટીમમાં 4 ખેલાડીઓ આખી શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ શકે છે.
બુમરાહ સહિત આ 4 ખેલાડીઓ થઈ શકે છે બહાર
અફઘાનિસ્તાન સામેની આગામી T20 શ્રેણી માટે પસંદ કરાયેલી 15 સભ્યોની ભારતીય ટીમમાં સાત ખેલાડીઓએ વાપસી કરી છે. તેમાં જસપ્રીત બુમરાહ, સંજુ સેમસન, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, હર્ષિત રાણા, વોશિંગ્ટન સુંદર, વરુણ ચક્રવર્તી અને અક્ષર પટેલનો સમાવેશ થાય છે. જોકે, બુમરાહ, નીતિશ રેડ્ડી, સુંદર અને રાણાની ફિટનેસ અંગે પ્રશ્નો હજુ પણ છે. આ ચાર ખેલાડીઓ પર શ્રેણીમાંથી બહાર થવાનો ખતરો છે.
પસંદગીકારોએ આ 4 ખેલાડીઓને ટીમમાં સામેલ કર્યા છે, પરંતુ તેમની ઉપલબ્ધતાનો નિર્ણય તેમની ફિટનેસ પર આધારિત છે. જો તેઓ સમયસર ફિટનેસ પાછી નહીં મેળવે, તો તેઓ આખી શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ શકે છે. આ પહેલાની શ્રેણીઓમાં પણ ઘણા ખેલાડીઓ સાથે આવું થઈ ચૂક્યું છે. જેમકે ફિટનેસ સમસ્યાઓના કારણે પસંદગી પામ્યો હોવા છતાં બુમરાહ શ્રીલંકા પ્રવાસ દરમિયાન રમી શક્યો નહોતો.
13 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે શ્રેણી
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ 13 સપ્ટેમ્બરે રમાશે. ત્યારબાદ બીજી T20 મેચ 15 સપ્ટેમ્બરે અને ત્રીજી 17 સપ્ટેમ્બરે રમાશે. શ્રેણીની બધી મેચ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ત્રણેય મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થવાની છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ આ શ્રેણીનું આયોજન કરી રહ્યું છે અને ટીમ ઇન્ડિયા પહેલીવાર પોતાની જ ધરતી પર મુલાકાતી ટીમ તરીકે રમશે.
અફઘાનિસ્તાન સામેની T20 શ્રેણી માટે ભારતની ટીમ
શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી, શિવમ દુબે, નીતીશ કુમાર રેડ્ડી*, અક્ષર પટેલ, જસપ્રિત બુમરાહ*, અર્શદીપ સિંહ, વોશિંગ્ટન સુંદર*, વરુણ ચક્રવર્તી, રવિ બિશ્નોઈ અને હર્ષિત રાણા*.