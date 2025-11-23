આ વર્ષે હવે એકપણ મેચ નહીં શકે ટીમ ઈન્ડિયાનો આ દિગ્ગજ બેટ્સમેન, ભારતીય ફેન્સ માટે ખરાબ સમાચાર
Team India: ભારતીય ક્રિકેટ ફેન્સ માટે એક ખરાબ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ટીમ ઈન્ડિયાનો એક દિગ્ગજ બેટ્સમેન હવે આ વર્ષે એકપણ મેચ નહીં રમી શકે. સાઉથ આફ્રિકા સામે 30 નવેમ્બરથી શરૂ થનારી ત્રણ મેચોની વનડે સિરીઝ માટે ટૂંક સમયમાં જ ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરવામાં આવશે. સાઉથ આફ્રિકા સામેની આ વનડે સિરીઝમાં કેપ્ટન શુભમન ગિલ રમી શકશે નહીં, પરંતુ વાત અહીં અટકતી નથી. શુભમન ગિલનું આ વર્ષે કોઈપણ ક્રિકેટ મેચ રમવું ખૂબ જ મુશ્કેલ જણાઈ રહ્યું છે. શુભમન ગિલ કદાચ આવતા વર્ષે જાન્યુઆરી 2026માં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે જ મેદાન પર વાપસી કરી શકે.
ભારતીય ફેન્સ માટે આવ્યા ખરાબ સમાચાર
શુભમન ગિલની ગરદનની ઈજા જેટલી દેખાઈ રહી છે, તેના કરતા ઘણી વધારે ગંભીર છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, આ નર્વ ઈન્જરી છે. 'ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા'ના રિપોર્ટ અનુસાર શુભમન ગિલને એક ઈન્જેક્શન આપવામાં આવ્યું છે. શુભમન ગિલનું રિહેબ થોડા દિવસો પછી શરૂ થશે. ટીમ મેનેજમેન્ટ ઈચ્છે છે કે, તે જલદી ફિટ થઈ જાય, પરંતુ ફેબ્રુઆરી અને માર્ચમાં T20 વર્લ્ડ કપ યોજાવાનો છે, તેથી તેઓ તેની ઈજાને વધુ વધારવા માંગતા નથી. તેથી બની શકે કે શુભમન ગિલ સાઉથ આફ્રિકા સામેની પાંચ મેચોની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય સિરીઝ પણ ન રમે અને જાન્યુઆરીમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની વ્હાઈટ બોલ સિરીઝથી ટીમમાં પરત ફરે.
શુભમન ગિલની ઈજા પર મોટું અપડેટ
શુભમન ગિલ હાલમાં મુંબઈમાં છે, જ્યાં BCCIની મેડિકલ ટીમ તેની ફિટનેસની તપાસ કરશે. બની શકે કે, કેએલ રાહુલને થોડા સમય માટે કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી શકે છે. ઋષભ પંત પણ દાવેદારોમાંથી એક છે, ભલે તે થોડા સમયથી ODI ટીમનો ભાગ ન હોય. હવે જોવું રસપ્રદ રહેશે કે, BCCI તેને વ્હાઈટ-બોલ ક્રિકેટમાં લીડરશીપ રોલ માટે માને છે કે નહીં. રોહિત શર્મા અને યશસ્વી જયસ્વાલ ઇનિંગની શરૂઆત કરી રહ્યા હોવાથી, ત્રીજા ઓપનરનો સ્થાન ખાલી રહેશે અને અભિષેક શર્માને ટીમમાં રાખવાનો વિચાર ખરાબ નહીં હોય.
બુમરાહને આપવામાં આવી શકે છે આરામ
આ દરમિયાન સાઉથ આફ્રિકા સામે 30 નવેમ્બરથી શરૂ થનારી ત્રણ મેચોની વનડે સિરીઝમાંથી જસપ્રીત બુમરાહ બહાર રહેવાની સંભાવના છે. સિલેક્શન કમિટિ પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, હર્ષિત રાણા અને અર્શદીપ સિંહને આકાશદીપની સાથે સામેલ કરવા પર વિચાર કરી શકે છે. બોલિંગ કોચ મોર્ને મોર્કેલે શનિવારે વ્હાઈટ બોલથી આકાશ દીપની સાથે ઘણી મહેનત કરી, જ્યાં બંગાળનો આ બોલર યોર્કર પર કામ કરતો દેખાયો. આ એક સારો સંકેત હતો કે તેને ટીમમાં જગ્યા મળી શકે છે.
