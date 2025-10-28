IND vs AUS 1લી T20I પહેલા 'ધ્રૂજી' ટીમ ઈન્ડિયા , BCCIએ શેર કર્યો વીડિયો, મેચ પર મંડરાઈ રહ્યો છે અજાણ્યો ખતરો!
IND vs AUS 1st T20I: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી 29 ઓક્ટોબરથી શરૂ થવાની છે, જેના માટે ટીમ ઈન્ડિયા જોરદાર પ્રેક્ટિસ કરી રહી છે. BCCI એ સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે જેમાં ભારતીય ખેલાડીઓ કેનબેરામાં કડકડતી ઠંડીમાં પ્રેક્ટિસ કરતા જોવા મળે છે.
IND vs AUS 1st T20I: ODI શ્રેણીના સમાપન પછી, ટીમ ઈન્ડિયા હવે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે. T20 શ્રેણીનો પહેલો મેચ બુધવાર, 29 ઓક્ટોબરના રોજ કેનબેરાના મનુકા ઓવલ ખાતે રમાશે. આ શ્રેણીમાં, ભારતીય ટીમ કાંગારૂઓ સામેની ODI શ્રેણીની હારનો બદલો લેવાનો પ્રયાસ કરશે. સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળની ટીમ ઈન્ડિયા જોરદાર પ્રેક્ટિસ કરી રહી છે. BCCI એ સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે જેમાં ભારતીય ખેલાડીઓ કડકડતી ઠંડીમાં પ્રેક્ટિસ કરતા દેખાય છે.
કેનબેરામાં ઠંડીમાં ધ્રૂજતી ટીમ ઈન્ડિયા!
ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પ્રથમ T20 મેચ માટે ટીમ ઈન્ડિયા જોરદાર પ્રેક્ટિસ કરી રહી છે, પરંતુ તેઓ કડકડતી ઠંડીમાં ધ્રૂજતા જોવા મળ્યા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયામાં આ સામાન્ય રીતે ઉનાળાની શરૂઆત હોય છે, પરંતુ ત્યાં હજુ પણ શિયાળો હોય છે. કેનબેરામાં હાલમાં ખૂબ ઠંડી છે, લઘુત્તમ તાપમાન 8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી ગયું છે. આવા ઠંડા વાતાવરણમાં, ઘણા લોકો ધ્રુજવા લાગે છે અને ઘર છોડવાનું ટાળે છે.
Canberra📍
A chilly evening 🥶, but the fielding intensity remains on point ahead of the T20I series 🔥
🎥 𝐁𝐫𝐚𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐝, ft. #TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/W4otqJo9pe
— BCCI (@BCCI) October 28, 2025
જોકે, આ ઠંડીમાં પણ, ભારતીય ખેલાડીઓનો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો, કડકડતી ઠંડીમાં પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા હતા. BCCI એ સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં જસપ્રીત બુમરાહ, શુભમન ગિલ, કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી, અભિષેક શર્મા, શિવમ દુબે અને અન્ય ખેલાડીઓ કેચ પ્રેક્ટિસ કરતા જોવા મળે છે.
કેનબેરામાં હવામાન કેવું રહેશે?
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પહેલી T20 મેચ 29 ઓક્ટોબરે રમાશે. બુધવારે પણ કેનબેરામાં ઠંડી રહેવાની ધારણા છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, અહીં તાપમાન 16 ડિગ્રીથી 7 ડિગ્રી સુધી રહી શકે છે. 11 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાય તેવી શક્યતા છે. પહેલી T20I દરમિયાન પણ વરસાદની શક્યતા છે.
ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા T20I શ્રેણીનો સંપૂર્ણ સમયપત્રક
- પહેલી T20I: 29 ઓક્ટોબર (કેનબેરા)
- બીજી T20I: 31 ઓક્ટોબર (મેલબોર્ન)
- ત્રીજી T20I: 2 નવેમ્બર (હોબાર્ટ)
- ચોથી T20I: 6 નવેમ્બર (ગોલ્ડ કોસ્ટ)
- પાંચમી T20I: 8 નવેમ્બર (બ્રિસ્બેન)
