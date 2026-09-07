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ટીમ ઈન્ડિયા એક જ દિવસે રમશે બે મેચ! 28 વર્ષ બાદ બની શકે છે એક અજીબ સંયોગ

Team India : વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે ભારતની ટીમ હજુ જાહેર થઈ નથી. એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે પસંદ કરાયેલા ખેલાડીઓ આ શ્રેણીનો ભાગ હશે નહીં. ભારતીય ટીમ એશિયન ગેમ્સમાં સીધી ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં રમશે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 07, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:37 PM IST
ટીમ ઈન્ડિયા એક જ દિવસે રમશે બે મેચ! 28 વર્ષ બાદ બની શકે છે એક અજીબ સંયોગ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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ટીમ ઈન્ડિયા એક જ દિવસે રમશે બે મેચ! 28 વર્ષ બાદ બની શકે છે એક અજીબ સંયોગ
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