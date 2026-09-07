/ટીમ ઈન્ડિયા એક જ દિવસે રમશે બે મેચ! 28 વર્ષ બાદ બની શકે છે એક અજીબ સંયોગ

Team India : 3 ઓક્ટોબર, 2026 ભારતીય ક્રિકેટ માટે ઐતિહાસિક દિવસ સાબિત થઈ શકે છે. આ દિવસે બે ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમો બે અલગ અલગ દેશોમાં એકસાથે મેદાનમાં ઉતરી શકે છે. એક ટીમ મુલ્લાનપુર, ન્યુ ચંદીગઢમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની અંતિમ મેચ રમશે, જ્યારે બીજી ટીમ જાપાનમાં એશિયન ગેમ્સના મેડલ માટે સ્પર્ધા કરતી જોવા મળશે.
ટીમ ઈન્ડિયા એક જ દિવસે રમશે બે મેચ !
ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે ત્રીજી અને અંતિમ ODI ૩ ઓક્ટોબરના રોજ બપોરે 2 વાગ્યે યોજાવાની છે. તે જ દિવસે પુરુષોની ક્રિકેટ મેચ માટે બ્રોન્ઝ અને ગોલ્ડ મેડલ મેચ જાપાનના નિશિન સ્થિત કોરોગી સ્પોર્ટ્સ પાર્ક ખાતે યોજાશે. જો ભારત ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થાય છે, તો તેઓ ૩ ઓક્ટોબરે ગોલ્ડ મેડલ માટે રમશે. જો તેઓ સેમિફાઇનલમાં હારી જાય છે, તો તેઓ બ્રોન્ઝ મેડલ માટે સ્પર્ધા કરશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમને એશિયન ગેમ્સના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં સીધો પ્રવેશ મળ્યો છે. ટીમ 28 સપ્ટેમ્બરે ગ્રુપ Aના રનર-અપ સામે પોતાનો પહેલો મુકાબલો રમશે. આ ગ્રુપમાં અફઘાનિસ્તાન, જાપાન અને નેપાળનો સમાવેશ થાય છે. ક્વાર્ટર ફાઇનલની વિજેતા ટીમ 1 ઓક્ટોબરે સેમિફાઇનલ રમશે. ભારતીય ટીમ એશિયન ગેમ્સમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન પણ છે, જેણે 2023 હાંગઝોઉ એશિયન ગેમ્સમાં પુરુષોનો ક્રિકેટ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો.
એશિયન ગેમ્સ માટે પસંદ કરાયેલી ભારતીય ટીમને ફક્ત યુવા કે બીજા ક્રમની ટીમ તરીકે લેબલ કરી શકાય નહીં, કારણ કે શ્રેયસ ઐયરને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે અને ટીમમાં અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન, ઇશાન કિશન, તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, વરુણ ચક્રવર્તી, રવિ બિશ્નોઈ, જસપ્રીત બુમરાહ, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ અને વૈભવ સૂર્યવંશી જેવા નામોનો સમાવેશ થાય છે.
1998માં પણ આવી જ સ્થિતિ બની હતી
એક જ દિવસે બે અલગ અલગ દેશોમાં બે ભારતીય પુરુષ ટીમો રમવાની પરિસ્થિતિ નવી નથી. આ પહેલા 12 સપ્ટેમ્બર, 1998ના રોજ કુઆલાલંપુરમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ દરમિયાન સચિન તેંડુલકર, અનિલ કુંબલે, અજય જાડેજા અને વીવીએસ લક્ષ્મણ જેવા સ્ટાર્સથી ભરેલી ભારતીય ટીમે કેનેડાને 112 રનથી હરાવ્યું હતું. ભારતે તે મેચમાં 157 રનનો સ્કોર બનાવ્યો હતો. ત્યારબાદ અનિલ કુંબલેના શાનદાર બોલિંગ સ્પેલને કારણે, કેનેડા ફક્ત 45 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું.
ટોરોન્ટોમાં તે જ દિવસે, સહારા ફ્રેન્ડશીપ કપમાં બીજી ભારતીય ટીમનો સામનો પાકિસ્તાન સામે થયો. મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીનની કેપ્ટનશીપવાળી તે ટીમમાં સૌરવ ગાંગુલી, રાહુલ દ્રવિડ, નવજોત સિંહ સિદ્ધુ, જવાગલ શ્રીનાથ અને અજિત અગરકર જેવા ખેલાડીઓ હતા. ગાંગુલીએ 54 રન બનાવ્યા અને ત્રણ વિકેટ લીધી, જેના કારણે ભારતે પાકિસ્તાન સામે છ વિકેટથી જીત મેળવી હતી.
1998માં એક સાથે બે અલગ ટીમોની જરૂર ઉભી થઈ, પરંતુ 2026ની પરિસ્થિતિ ભારતીય ક્રિકેટની વર્તમાન ઊંડાઈને સારી રીતે દર્શાવી શકે છે. જ્યારે ODI ટીમમાં રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શુભમન ગિલ, કેએલ રાહુલ અને કુલદીપ યાદવ જેવા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે, ત્યારે એશિયન ગેમ્સની ટીમ આંતરરાષ્ટ્રીય અને IPL અનુભવથી ભરપુર હશે.