/આ ગુજરાતી ક્રિકેટરને ટીમ ઈન્ડિયામાં ના મળ્યો ભાવ, હવે આ દેશ માટે રમી રહ્યો છે ક્રિકેટ

Gujarati Cricketer : ભારતીય ટીમનો એક વર્લ્ડ કપ વિનર ખેલાડી, જે હાલ અન્ય દેશ માટે રમી રહ્યો છે. આ ખેલાડીનું નામ સ્મિત પટેલ છે અને આ ખેલાડી હાલમાં યુએસ માટે રમી રહ્યો છે. સ્મિત પટેલનો જન્મ 16 મે, 1993ના રોજ ગુજરાતના અમદાવાદમાં થયો હતો. સ્મિતનું પૂરું નામ સ્મિત કમલેશભાઈ પટેલ છે.
વર્લ્ડ કપ વિનર ક્રિકેટરને ભારતમાં ના મળ્યો ભાવ
સ્મિત પટેલ વિકેટકીપિંગ બેટ્સમેન છે. નાનપણથી જ સ્મિત પટેલે ક્રિકેટમાં કારકિર્દી બનાવવાનું સ્વપ્ન જોયું હતું અને શરૂઆતથી જ આ લક્ષ્ય માટે અથાક મહેનત કરી હતી. તેના પ્રયત્નો ટૂંક સમયમાં ફળ્યા. 2012માં તેણે ગુજરાત ક્રિકેટ ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કરીને ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કર્યું. 2012 સ્મિત પટેલની કારકિર્દીમાં એક મહત્વપૂર્ણ વર્ષ સાબિત થયું, તે વર્ષે તે કેપ્ટન ઉન્મુક્ત ચંદના નેતૃત્વ હેઠળની ભારતીય ટીમનો મુખ્ય સભ્ય હતો, જે ટીમે અંડર-19 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો.
ભારતીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાની ફરજ પડી
ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની અંતિમ મેચમાં સ્મિતે 62 રનની ઇનિંગ રમીને ભારતની ચેમ્પિયનશિપ જીત મેળવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. આ પ્રદર્શને સ્મિત પટેલને રાતોરાત ખ્યાતિ અપાવી. જોકે, સ્મિત પટેલની અંતિમ ઇચ્છા ભારતીય નેશનલ ટીમ માટે રમવાની હતી. આ માટે, તે 2021 સુધી ભારતીય સ્થાનિક ક્રિકેટ સર્કિટમાં એક્ટિવ રહ્યો, છતાં તેને ક્યારેય નેશનલ ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાની તક મળી નહીં. ગુજરાત ઉપરાંત ત્રિપુરા અને ગોવા માટે સ્થાનિક ક્રિકેટ રમનાર સ્મિત પટેલે આખરે 2021માં BCCI અંતર્ગત આયોજિત તમામ પ્રકારના ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ જાહેર કરી.
હવે આ દેશમાં ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે
નિવૃત્તિ લેવાનું કારણ યુએસએ ક્રિકેટ ટીમ માટે રમવાની તેની ઇચ્છા હતી. નિવૃત્તિ પછી સ્મિત US ગયો, જ્યાં તેને નેશનલ સ્તરે રમવાની તક મળી. સ્મિતે 2024માં કેનેડા સામે યુએસએ માટે ડેબ્યૂ કર્યું. ત્યારથી તે યુએસએ ટીમનો સતત સભ્ય રહ્યો છે. તે મુખ્યત્વે વન ડે ઇન્ટરનેશનલ (ODI) ફોર્મેટમાં રમે છે. 21 ODIમાં 21 ઇનિંગ્સમાં સ્મિતે કુલ 727 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક સદી અને ચાર અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેનો સર્વોચ્ચ વ્યક્તિગત સ્કોર અણનમ 152 છે. હવે 33 વર્ષનો થઈ રહ્યો છે, સ્મિત ઉચ્ચ સ્તરીય ક્રિકેટ રમવાનું પોતાનું સ્વપ્ન, જે તેણે મૂળ ભારત માટે જોયું હતું યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે રમીને પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે.