સેમિફાઈનલ પહેલા જ બહાર થઈ જશે ટીમ ઈન્ડિયા ! T20 વર્લ્ડ કપ પર પૂર્વ પાકિસ્તાની દિગ્ગજની ભવિષ્યવાણીથી દરેક હેરાન
Team India Prediction: આવતીકાલ એટલે કે શનિવાર અને 21 તારીખથી સુપર 8ની મેચી શરૂઆત થવા જઈ રહી છે, ત્યારે ભારતની ટીમ ગ્રુપ એકમાં છે, તેની પહેલી મેચ સાઉથ આફ્રિકા સામે છે, જે 22 તારીખ અને રવિવારના રોજ સાંજે રમાશે, જો કે સુપર 8 શરૂ થાય તે પહેલા જ પાકિસ્તાની પૂર્વ ક્રિકેટરે ભારતને લઈ ભવિષ્યવાણી કરી છે.
Team India Prediction: 2026ના T20 વર્લ્ડ કપના ગ્રુપ મેચમાં જ્યારે ભારત અને પાકિસ્તાન સામસામે હતા, ત્યારે ટીમ ઈન્ડિયાએ 61 રનથી જોરદાર વિજય મેળવ્યો હતો. સુપર 8માં રહેલી બધી ટીમોને ચાર-ચારના બે ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. ભારત પહેલા ગ્રુપમાં છે અને પાકિસ્તાન બીજા ગ્રુપમાં છે, તેથી તેઓ સુપર 8 સ્ટેજમાં એકબીજાનો સામનો કરશે નહીં. જો કે, દિગ્ગજ પાકિસ્તાની ક્રિકેટર મોહમ્મદ આમિરે ફાઇનલ અને સેમિફાઇનલ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ ભવિષ્યવાણી કરી છે.
ટીમ ઈન્ડિયાનો વારંવાર બેટિંગમાં સંઘર્ષ
ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની ક્રિકેટર રાશિદ લતીફ, મોહમ્મદ આમિર અને અહેમદ શહેઝાદ એક પાકિસ્તાની ન્યૂઝ ચેનલ પર ફાઇનલ અને સેમિફાઇનલની ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. પહેલી ભવિષ્યવાણી કરતા મોહમ્મદ આમિરે ભારતીય મિડલ-ઓર્ડર બેટિંગ પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. તેણે એમ પણ કહ્યું હતું કે ટીમ ઈન્ડિયા વારંવાર બેટિંગમાં સંઘર્ષ કરી રહી છે.
ભારત સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે નહીં
મોહમ્મદ આમિરે કહ્યું હતું કે ભારતીય ટીમ સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે નહીં. આમિરે કહ્યું કે ટીમ ઈન્ડિયાની શરૂઆત હંમેશા સારી રહી નથી. તેમણે કહ્યું હતું કે ભારતીય ટીમે વર્લ્ડ કપમાં મોટા સ્કોર કર્યા છે, પરંતુ આ સમયગાળા દરમિયાન ટીમની નબળાઈઓ પણ ખુલ્લી પડી છે. આમિર માને છે કે ભારતની બેટિંગે મોટા દબાણની પરિસ્થિતિઓમાં નબળાઈ દર્શાવી છે, અને વિરોધી ટીમ આ ક્ષણોનો લાભ લેશે.
અગાઉ, મોહમ્મદ આમિરે પણ ભારતીય ઓપનર અભિષેક શર્માને "સ્લેપર" કહ્યો હતો. વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધીની તેની પહેલી ત્રણ ઇનિંગ્સમાં શૂન્ય રન પર આઉટ થયેલા અભિષેકે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ અને દક્ષિણ આફ્રિકાની બોલિંગ લાઇન-અપ્સની પ્રશંસા કરી હતી અને તેમના સેમિફાઇનલમાં જગ્યાની ભવિષ્યવાણી કરી હતી.
રાશિદ લતીફનો મત અલગ
બીજી બાજુ, અહેમદ શહેઝાદ અને રાશિદ લતીફ માને છે કે ભારત ચોક્કસપણે સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થશે. રાશિદ લતીફે તો એક બોલ્ડ ભવિષ્યવાણી પણ કરી હતી, જેમાં કહ્યું હતું કે સેમિફાઇનલ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ટક્કર હશે.
