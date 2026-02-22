167+ સ્ટ્રાઇક રેટ અને 448 રન... ટીમ ઇન્ડિયાએ આ ખેલાડીથી રહેવું પડશે સાવધાન, ભારત સામે છે વધુ ખતરનાક
IND vs SA Match: T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં સુપર 8 માટે કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે. પહેલી મેચ 21 ફેબ્રુઆરીએ યોજાવાની હતી, પરંતુ વરસાદે રમતને બગાડી નાખી. હવે, બીજી મેચ ઉત્સાહમાં વધારો કરશે, કારણ કે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે મેચ રમાવા જઈ રહી છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના એક ખેલાડીથી ટીમ ઈન્ડિયાએ સાવધાન રહેવું પડશે.
Trending Photos
IND vs SA Match: 21 ફેબ્રુઆરીએ ન્યુઝીલેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની પહેલી મેચની મજા વરસાદે બગાડી દીધી. જોકે, બીજી મેચ માટે ઉત્સાહ ચરમસીમાએ છે, કારણ કે તે આજે સાંજે (22 ફેબ્રુઆરી) ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાશે. બંને ટીમો હંમેશા કઠિન સ્પર્ધાનો સામનો કરે તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી છે. આ મેચ અમદાવાદમાં રમાશે, અને બંને ટીમો તેના માટે તૈયાર છે. ભારતનો હેડ ટુ હેડમાં ઉપર છે, પરંતુ આફ્રિકન ટીમમાં એક એવો ખેલાડી છે, જેનાથી સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ટીમે સાવચેત રહેવું પડશે.
14 ઇનિંગ્સમાં 448 રન
આપણે જે ખેલાડી વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ તે ક્વિન્ટન ડી કોક છે, જેણે વાપસી પછી 14 ઇનિંગ્સમાં 448 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 167.79 રહ્યો છે. ડી કોક ભારત સામે વધુ ઘાતક બની ગયો છે. તેણે ભારત સામેની તેની છેલ્લી 15 ઇનિંગ્સમાં 6 અડધી સદી ફટકારી છે, જેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 149.55 અને સરેરાશ 42.25 છે. ડી કોક ટી20 વર્લ્ડ કપ પહેલા પણ સારા ફોર્મમાં છે.
ટી20 વર્લ્ડ કપમાં તેનું પ્રદર્શન કેવું રહ્યું?
ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ડી કોકના પ્રદર્શનની વાત કરીએ તો, તેણે આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી 4 ઇનિંગ્સમાં 25, 59, 20 અને 14 રન બનાવ્યા છે. ભારતની જેમ, દક્ષિણ આફ્રિકાએ પણ સતત ચાર મેચ જીતીને સુપર 8 માટે ક્વોલિફાય કર્યું છે. ગયા વર્ષના અંતમાં ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે T20 શ્રેણી રમાઈ હતી, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ 2-1થી જીત મેળવી હતી. ભારતે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ અમદાવાદમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 30 રનથી હરાવ્યું હતું.
સાઉથ આફ્રિકા ચક્રવર્તીથી સાવધાન
ભારતીય સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તી સાઉથ આફ્રિકા સામેની T20 શ્રેણીમાં પ્રભાવશાળી રહ્યો છે. તેણે સાઉથ આફ્રિકા સામેની છેલ્લી આઠ મેચમાં 22 વિકેટ લીધી છે. પરિણામે, સાઉથ આફ્રિકન ટીમ ચક્રવર્તી પર પોતાનું હોમવર્ક કરશે. ટીમના વરિષ્ઠ સભ્ય ક્વિન્ટન ડી કોકે આ વાતની પુષ્ટિ કરી. તેમણે ચક્રવર્તીની પ્રશંસા કરી અને એમ પણ કહ્યું કે તેમના ખેલાડીઓ પાસે તેમના માટે ખાસ પ્લાન છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે