જસપ્રીત બુમરાહ વિના T20 વર્લ્ડ કપની શરૂઆત કરશે ટીમ ઈન્ડિયા! શું હર્ષિત રાણા બાદ વધુ એક ખેલાડી થયો બહાર ? જાણો
Jasprit Bumrah Fitness: 7 ફેબ્રુઆરી, એટલે કે આજે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ભારત અને USA વચ્ચે એક મોટી મેચ રમાવાની છે. ટીમ ઈન્ડિયા T20 વર્લ્ડ કપની ધમાકેદાર શરૂઆત કરવા માંગશે. જો કે, જસપ્રીત બુમરાહ કદાચ આ મેચમાં રમશે નહીં. તેની પાછળનું વાસ્તવિક કારણ બહાર આવ્યું છે.
Jasprit Bumrah Fitness: T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારતનો પહેલો મેચ યુએસએ સામે થવાનો છે. આ મેચ આજે, એટલે કે 7 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ યોજાવાનો છે. ટીમ ઈન્ડિયા વર્લ્ડ કપ જીતવા માટે ફેવરિટ લાગે છે અને ટુર્નામેન્ટની ધમાકેદાર શરૂઆત કરવા માંગશે. જસપ્રીત બુમરાહ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા સામેની મહત્વપૂર્ણ મેચ ચૂકી શકે છે. આ ઘણા ચાહકો માટે આઘાતથી ઓછું નથી.
શું જસપ્રીત બુમરાહ યુએસએ સામે નહીં રમે?
જસપ્રીત બુમરાહ ટીમ ઈન્ડિયાનો મેઈન ફાસ્ટ બોલર છે, પરંતુ સૂર્યા બ્રિગેડને તેના વિના T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની પહેલી મેચ રમવી પડી શકે છે. ખાનગી પોર્ટલના એક અહેવાલ મુજબ, બુમરાહને વાયરલ તાવ છે. તેથી, મેનેજમેન્ટ તેને આરામ આપવાનું આયોજન કરી રહ્યું છે. જસપ્રીત બુમરાહ મેચના એક દિવસ પહેલા મેદાન પર પહોંચ્યો હતો પરંતુ પ્રેક્ટિસ કરી ન હતી. આનો સ્પષ્ટ અર્થ એ છે કે બુમરાહને આરામ આપવામાં આવશે, અને તેની ફિટનેસ પ્રાથમિક ધ્યાન રહેશે.
ટીમ ઈન્ડિયા પાસે ફક્ત 13 ફિટ ખેલાડીઓ
ભારતની 15 સભ્યોની ટીમમાંથી ફક્ત 13 ફિટ છે. જસપ્રીત બુમરાહ ઉપરાંત, વોશિંગ્ટન સુંદર પણ આ સમયે ટીમમાં નથી. સુંદરને ઈજા થઈ હતી અને તે BCCI CoE ખાતે સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. તેને હજુ સુધી બેંગલુરુના આ રિકવરી સેન્ટરમાંથી રમવાની પરવાનગી મળી નથી. પરિણામે, યુએસએ સામે ટીમ પસંદ કરતી વખતે કેપ્ટન અને કોચ પાસે પસંદગી કરવા માટે ફક્ત 13 ખેલાડીઓ હશે.
શું મોહમ્મદ સિરાજને તક મળશે?
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થાય તે પહેલાં, હર્ષિત રાણા ઘાયલ થયો હતો. પરિણામે, BCCIએ ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજને તેના સ્થાને સામેલ કર્યો છે. બુમરાહની ગેરહાજરીમાં, સિરાજને હવે પ્લેઇંગ 11માં તક આપવામાં આવી શકે છે. સિરાજે તાજેતરમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું છે, પરંતુ બુમરાહની જગ્યા ભરવી તેના માટે સરળ નહીં હોય.
