/ભારતે 3-0થી જીતી T20 સિરીઝ, છેલ્લી મેચમાં અફઘાનિસ્તાનને 127 રને હરાવ્યું, અભિષેક શર્માની ધમાકેદાર સદી

India vs Afghanistan : દિલ્હીના મેદાન પર શાનદાર પ્રદર્શન કરતા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ત્રીજી T20 મેચમાં અફઘાનિસ્તાનને 127 રનથી કારમી હાર આપી હતી. આ જીત સાથે ભારતે ત્રણ મેચની શ્રેણી 3-0થી પોતાના નામે કરી લીધી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે 221 રનનો વિશાળ સ્કોર ખડક્યો હતો. જવાબમાં, 222 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા અફઘાન ટીમ ભારતીય બોલરોના ઘાતક બોલિંગ આક્રમણ સામે ટકી શકી નહોતી અને માત્ર 14.1 ઓવરમાં 94 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.
અભિષેકના 34 બોલમાં 108 રન
ટોસ જીતીને બેટિંગ પસંદ કર્યા બાદ ભારતીય ટીમને ઓપનરો તરફથી વિસ્ફોટક શરૂઆત મળી હતી. ઓપનર અભિષેક શર્માએ માત્ર 30 બોલમાં ભારતની સૌથી ઝડપી T20 સદી ફટકારીને અફઘાન બોલિંગ આક્રમણને તોડી નાખ્યું હતું. અભિષેકે 34 બોલમાં 108 રનની ઐતિહાસિક ઇનિંગ રમી હતી, જેમાં 9 ચોગ્ગા અને 11 છગ્ગા સામેલ હતા.
સંજુ સેમસનની સતત બીજી ફિફ્ટી
બીજી તરફ સંજુ સેમસને શાનદાર સાથ આપતા 35 બોલમાં 50 રન બનાવ્યા અને સતત બીજી અડધી સદી નોંધાવી. આ જોડીએ પ્રથમ વિકેટ માટે 142 રનની મજબૂત ભાગીદારી નોંધાવી હતી. જોકે, મધ્યમ ક્રમમાં શ્રેયસ અય્યર (29)ના રન-આઉટ અને ઈશાન કિશન તથા નીતિશની વહેલી વિકેટ પડ્યા બાદ અફઘાનિસ્તાને થોડી વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવા છતાં, ભારત 221 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવવામાં સફળ રહ્યું હતું.
અક્ષર પટેલની એક ઓવરમાં બે વિકેટ
222 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતી વખતે અફઘાન ટીમ શરૂઆતથી જ લય ગુમાવતી જણાઈ. સ્પિનર અક્ષર પટેલે ત્રીજી ઓવરમાં રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ અને સેદિકુલ્લાહ અટલને આઉટ કરીને શરૂઆતના બે ઝટકા આપ્યા હતા.
ત્યારબાદ જસપ્રીત બુમરાહે 140 કિમી/કલાકની ઝડપે એક ઘાતક યોર્કર નાખીને દરવેશ રસૂલીને ક્લીન બોલ્ડ કર્યો હતો. યશ ઠાકુરે ઈબ્રાહિમ ઝદરાનને પેવેલિયન પરત મોકલ્યો અને રવિ બિશ્નોઈએ નૂર-ઉલ-રહેમાનને આઉટ કર્યો, જેનાથી અફઘાનિસ્તાનની સ્થિતિ માત્ર 10 ઓવરમાં 5 વિકેટે 78 રન થઈ ગઈ હતી.
નીતિશની એક જ ઓવરમાં ત્રણ વિકેટ
ઓલરાઉન્ડર નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ અફઘાનિસ્તાનની બાકી રહેલી તમામ આશાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું હતું. 11મી ઓવર નાખતી વખતે નીતિશે તે એક જ ઓવરમાં ત્રણ વિકેટ ઝડપીને તબાહી મચાવી દીધી હતી. તેણે પહેલા મોહમ્મદ નબીને બોલ્ડ કર્યો, પછી અઝમતુલ્લાહ ઓમરઝઈને કેચ આઉટ કરાવ્યો અને અંતે સચોટ યોર્કર વડે મુજીબ ઉર રહેમાનને ક્લીન બોલ્ડ કર્યો.