T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતે રચ્યો ઇતિહાસ, પહેલીવાર જોવા મળ્યો અદ્ભુત કરિશ્મા
Team India : T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં 12 ફેબ્રુઆરીએ નામિબિયા સામે રમાયેલી મેચ જીતતાની સાથે જ ભારતે ICC ટુર્નામેન્ટમાં ઈતિહાસ રચ્યો છે. સૂર્યાકુમાર યાદવની આગેવાનીમાં ટીમે એક અદ્ભુત કમાલ કર્યો છે.
Team India : ભારતે ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં અત્યાર સુધી બે મેચ રમી છે અને બંનેમાં જીત મેળવી છે. ભારતે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સામે 32 રનથી અને નામિબિયા સામે 93 રનથી જીત મેળવી છે. હવે 15 ફેબ્રુઆરીના રોજ ટીમ ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનનો સામનો કરશે. કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં યોજાનારી આ હાઇ-વોલ્ટેજ મેચની ફેન્સ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. જો કે, પાકિસ્તાન સામેની મેચ પહેલા જ ભારતના નામે એક મોટો રેકોર્ડ નોંધાયો છે.
ભારતે T20 વર્લ્ડ કપમાં ઇતિહાસ રચ્યો
ભારતે T20 વર્લ્ડ કપમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. 2007માં ICC T20 વર્લ્ડ કપના પ્રથમ દિવસ પછી ભારતે એવું કંઈક કર્યું છે જે વિશ્વની અન્ય કોઈ ટીમ કરી શકી નથી. ભારતે T20 વર્લ્ડ કપમાં એક પણ મેચ હાર્યા વિના 10 મેચ જીતી છે. ભારત હવે વિશ્વની પ્રથમ ટીમ બની ગઈ છે, જેણે એક પણ મેચ હાર્યા વિના સતત 10 T20 વર્લ્ડ કપ મેચ જીતી છે.
ભારતે એક પણ મેચ હાર્યા વિના T20 વર્લ્ડ કપ 2024 સીઝન જીતી હતી. તે સમયે રોહિત શર્મા ભારતીય ટીમનો કેપ્ટન હતો. તે વર્ષે ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને ભારતે T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો હતો. ટીમે ગત સિઝનમાં સતત 8 મેચ જીતી હતી અને પછી આ વર્ષે બે વધુ જીતી છે.
ભારત ICC ટુર્નામેન્ટમાં 27માંથી ફક્ત એક જ મેચ હાર્યું
ICC ટુર્નામેન્ટની વાત કરીએ તો, ભારતે ICC ટુર્નામેન્ટમાં તેની છેલ્લી 27 મેચમાંથી 25 જીતી છે, જેમાં ફક્ત એક જ હારી છે અને એક મેચ ડ્રો રહી હતી. ભારત 2023 ODI વર્લ્ડ કપમાં એક પણ મેચ હાર્યા વિના ફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું, પરંતુ ફાઇનલમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ તેનો એકમાત્ર પરાજય છે. આ પછી ભારતે 2024 T20 વર્લ્ડ કપની બધી મેચ જીતીને ટાઇટલ જીત્યું. આ પછી જ્યારે 2025માં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી યોજાઈ, ત્યારે પણ તેણે એક પણ મેચ હાર્યા વિના ટાઇટલ જીત્યું.
