/ટીમ ઈન્ડિયાનો કારમો પરાજય! ઈંગ્લેન્ડ સામે ક્લીન સ્વીપ જેવી હાર, T20માં નંબર-1નું સ્થાન પણ હાથમાંથી ગયું

IND vs ENG 5th T20I: ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની અંતિમ મેચ શનિવારે (11 જુલાઈ) રમાઈ હતી. ઇંગ્લેન્ડે સાઉથમ્પ્ટનના ધ રોઝ બાઉલમાં 56 રનથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો હતો. ઇંગ્લેન્ડે ભારતને જીતવા માટે 258 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો, પરંતુ ભારત તેનો પીછો કરતી વખતે 8 વિકેટે 201 રન જ બનાવી શક્યું હતું. આ જીત સાથે, ઇંગ્લેન્ડે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી 4-0થી જીતી લીધી.
ભારતીય ટીમે માત્ર શ્રેણી ગુમાવી જ નહીં, પરંતુ IPL T20I રેન્કિંગમાં નંબર-વન સ્થાન પરથી પણ નીચે આવી ગઈ. ઇંગ્લેન્ડ હવે T20I રેન્કિંગમાં નંબર-વન પર પહોંચી ગયું છે. ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટ ખાતે રમાયેલી T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ વરસાદને કારણે ડ્રો રહી હતી. ઈંગ્લેન્ડે માન્ચેસ્ટર T20I 4 વિકેટથી જીતી લીધી. નોટિંગહામ T20I 125 રનથી જીતી. ત્યારબાદ યજમાન ટીમે બ્રિસ્ટલ T20I 9 વિકેટથી જીતી. હવે, સાઉધમ્પ્ટનમાં, ઈંગ્લેન્ડની ટીમે શ્રેયસ બ્રિગેડને હરાવી દીધી.
રન ચેઝમાં ભારતીય ટીમની શરૂઆત નબળી રહી. અભિષેક શર્મા ફક્ત 3 રનમાં જોફ્રા આર્ચરનો શિકાર બન્યો. સંજુ સેમસન (27)એ કેટલાક સારા શોટ રમ્યા, પરંતુ સેમ કરનને તેના પહેલા બોલે જ ફસાવી દીધો. સેમસન આઉટ થયો ત્યારે ભારતનો સ્કોર 55/2 હતો.
ત્યાંથી, કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર (28) અને ઈશાન કિશને ત્રીજી વિકેટ માટે 55 રન ઉમેર્યા. લિયામ ડોસને પોતાના સ્પિનથી શ્રેયસને ફસાવી દીધો. અડધી સદી ફટકાર્યા બાદ ઈશાન કિશન પણ આદિલ રશીદના બોલ પર આઉટ થતાં વધુ સમય સુધી ક્રીઝ પર ટકી શક્યો નહીં. ઈશાને 35 બોલમાં 56 રન બનાવ્યા, જેમાં સાત ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. ઈશાન કિશનના આઉટ થયા બાદ, ભારતીય ટીમ મેચમાં નોંધપાત્ર રીતે પાછળ રહી ગઈ.
તિલક વર્માએ 25 બોલમાં 53 રન બનાવ્યા, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. શિવમ દુબે (14 રન), સૂર્યાંશ શેડગે (7 રન) અને અક્ષર પટેલ (3 રન)એ બેટિંગમાં નિરાશાજનક પ્રદર્શન કર્યું. ઇંગ્લેન્ડ તરફથી સેમ કરન સૌથી વધુ ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે આદિલ રશીદે બે વિકેટ લીધી.
ઇંગ્લેન્ડની બેટિંગ
ઇંગ્લેન્ડની શરૂઆત નબળી રહી, બીજી ઓવરમાં ફિલ સોલ્ટને આઉટ કર્યો. સોલ્ટ 6 રનમાં પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણના હાથે કેચ થયો. ત્યાંથી, જોસ બટલર અને કેપ્ટન હેરી બ્રુકે ધમાકેદાર બેવડી સદીની ભાગીદારી કરી. બટલરે માત્ર 51 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી. બટલર અને બ્રુકે 102 બોલમાં બીજી વિકેટ માટે 233 રન ઉમેર્યા. આ ભાગીદારીએ ટીમ ઇન્ડિયાને લાચાર બનાવી દીધી.
બટલરે 64 બોલમાં 131 રન બનાવ્યા, જેમાં 12 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ બટલરની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીની બીજી સદી હતી. 19મી ઓવરમાં શિવમ દુબેએ બટલરને આઉટ કર્યો. ત્યારબાદ શિવમે બીજા બોલ પર જેકબ બેથેલ (0 રન) ને આઉટ કર્યો. હેરી બ્રુકે પોતાની સદી પૂર્ણ કરી ન શક્યા, તેમણે અણનમ 95 રનનું યોગદાન આપ્યું. બ્રુકે પોતાની ઇનિંગમાં 8 છગ્ગા અને 4 ચોગ્ગા ફટકાર્યા.
યુવા બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી અને ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદર આ મેચમાં ભારતીય ટીમ માટે રમ્યા ન હતા. વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સંજુ સેમસન અને ઓલરાઉન્ડર સૂર્યાંશ શેડગેને તેમના સ્થાને પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. બીજી તરફ, ઇંગ્લેન્ડે ફરી એકવાર તેમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં લિયામ ડોસનનો સમાવેશ કર્યો. ડોસને રાયન અહેમદની જગ્યાએ લીધો.
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ અત્યાર સુધીમાં 35 ટી-20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી ચૂક્યા છે. જેમાં ભારતીય ટીમે 18 મેચ જીતી, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડની ટીમે 16 જીતી. એક મેચ ડ્રો રહી. બંને ટીમો વચ્ચે છેલ્લી T20I મેચ 7 જુલાઈ, 2022ના રોજ સાઉથમ્પ્ટનમાં રમાઈ હતી, જેમાં ભારતીય ટીમે 50 રનથી જીત મેળવી હતી.
ભારત વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ (હેડ ટુ હેડ)
મેચ માટે ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવન:
અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), ઇશાન કિશન, શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, સૂર્યાંશ શેડગે, અક્ષર પટેલ, પ્રિન્સ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા.
ઇંગ્લેન્ડની પ્લેઇંગ ઇલેવન:
ફિલ સોલ્ટ, જોસ બટલર (વિકેટકીપર), હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), જેકબ બેથેલ, ટોમ બેન્ટન, સેમ કરન, વિલ જેક્સ, લિયામ ડોસન, જોફ્રા આર્ચર, આદિલ રશીદ, જોશ ટંગ.