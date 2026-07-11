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ટીમ ઈન્ડિયાનો કારમો પરાજય! ઈંગ્લેન્ડ સામે ક્લીન સ્વીપ જેવી હાર, T20માં નંબર-1નું સ્થાન પણ હાથમાંથી ગયું

IND vs ENG 5th T20I: ભારત અને ઇંગ્લેન્ડની ટીમો સાઉથમ્પ્ટનના ધ રોઝ બાઉલમાં ટકરાઈ હતી. શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતીય ટીમ આ T20I મેચ પણ જીતી શકી નથી. ટીમ ઇન્ડિયાને આયર્લેન્ડ અને હવે ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસમાં ભયંકર હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 11, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:27 PM IST
ટીમ ઈન્ડિયાનો કારમો પરાજય! ઈંગ્લેન્ડ સામે ક્લીન સ્વીપ જેવી હાર, T20માં નંબર-1નું સ્થાન પણ હાથમાંથી ગયું
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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