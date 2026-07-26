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India Cricket Schedule: ટીમ ઈન્ડિયાની T20I સીરીઝ મોટી મુશ્કેલીમાં! સામે આવ્યું આ કારણ, જાણો


India Cricket Schedule: ભારતીય ટીમ હાલમાં ઝિમ્બાબ્વે સામે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમી રહી છે. સિરીઝની બીજી મેચ 25 જુલાઈએ રમાઈ હતી. જોકે, ટીમ ઈન્ડિયાની આગામી T20 શ્રેણી પર અનિશ્ચિતતાના વાદળ છવાઈ રહ્યા છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 26, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:08 PM IST
India Cricket Schedule: ટીમ ઈન્ડિયાની T20I સીરીઝ મોટી મુશ્કેલીમાં! સામે આવ્યું આ કારણ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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