/India Cricket Schedule: ટીમ ઈન્ડિયાની T20I સીરીઝ મોટી મુશ્કેલીમાં! સામે આવ્યું આ કારણ, જાણો

India Cricket Schedule: ભારતીય ટીમ હાલમાં ઝિમ્બાબ્વેના પ્રવાસે છે, જ્યાં ત્રણ મેચની T20I શ્રેણી રમાઈ રહી છે. શ્રેણીની બીજી મેચ રમાઈ ચૂકી છે. ભારતે બીજી મેચ જીતીને સિરીઝમાં 2-0ની લીડ મેળવી લીધી છે. આ પછી, ભારતીય ટીમ સ્વદેશ પરત ફરશે. જોકે, ટીમ ઈન્ડિયાની આગામી T20I શ્રેણી અનિશ્ચિતતાઓનો સામનો કરી રહી છે, અને તેનું મુખ્ય કારણ બહાર આવ્યું છે.
ભારતની આગામી T20I શ્રેણી પર વાદળો છવાયા
ક્રિકબઝ અનુસાર, બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ 1થી 13 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે 6 મેચની મર્યાદિત ઓવરની શ્રેણીનું આયોજન કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. જો કે, BCCI માટે આ શ્રેણી સરળ રહેશે નહીં, કારણ કે ભારતીય ટીમનું શેડ્યૂલ પહેલાથી જ નક્કી છે. ભારત 13, 15 અને 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં અફઘાનિસ્તાન સામે T20I શ્રેણી રમવાનું છે.
જો ભારતીય ટીમ બાંગ્લાદેશનો પ્રવાસ કરે છે, તો અફઘાનિસ્તાન સિરીઝ મુલતવી રાખવી પડશે અથવા ફરીથી શેડ્યૂલ કરવી પડશે. પરંતુ આ સરળ રહેશે નહીં, કારણ કે ભારતીય ટીમનું શેડ્યૂલ વ્યસ્ત છે. ટીમ સપ્ટેમ્બરમાં 2026ના એશિયન ગેમ્સમાં પણ ભાગ લેશે, જેના માટે ટીમની જાહેરાત પહેલાથી જ થઈ ગઈ છે.
ભારતનો બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ મુલતવી રાખવામાં આવ્યો
ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેના રાજકીય તણાવને કારણે, BCCIએ ટીમ ઈન્ડિયાનો બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ રદ કર્યો હતો. જો કે, ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેના સંબંધો સુધરતા દેખાય છે. આવી સ્થિતિમાં, BCCI ભારત સરકારની પરવાનગી મેળવ્યા પછી ભારતીય ટીમને બાંગ્લાદેશ મોકલી શકે છે.
ભારતીય ટીમ 24 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થનારી એશિયન ગેમ્સમાં પણ ભાગ લેશે. આ સિરીઝ પછી તરત જ, 27 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થનારી વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ઘરઆંગણે શ્રેણી રમાશે. ચાહકો હવે BCCIના નિર્ણયની રાહ જોશે.