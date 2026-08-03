/ટીમ ઈન્ડિયાની મુશ્કેલીઓ નથી થઈ રહી ઓછી, શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે એક ખેલાડી હજુ પણ છે અનફીટ

Team India Sri Lanka Tour: શ્રીલંકા સામેની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાંથી જસપ્રીત બુમરાહ બહાર થઈ ગયો છે. ટીમ ઈન્ડિયા માટે આ એક મોટો ફટકો છે, કારણ કે આ સિરીઝ ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપનો ભાગ છે. BCCIએ બુમરાહના રિપ્લેસમેન્ટની જાહેરાત કરી છે, જ્યારે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડે પણ વધુ માહિતી જાહેર કરી છે, જે દર્શાવે છે કે શ્રીલંકા પ્રવાસ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાની મુશ્કેલીઓ હજુ દૂર થઈ નથી, કારણ કે અન્ય એક ઈજાગ્રસ્ત ખેલાડી ફિટનેસ ક્લિયરન્સ માટે બાકી છે.
બુમરાહનું સ્થાન આકિબ નબી ડાર લેશે
સોમવારે સવારે, BCCI એ બુમરાહના રિપ્લેસમેન્ટની જાહેરાત કરી. 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થનારી શ્રીલંકા સામેની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં બુમરાહનું સ્થાન આકિબ નબી ડાર લેશે. બોર્ડે એ પણ પુષ્ટિ આપી કે સાઈ સુદર્શન હજુ પણ સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયો નથી. અપડેટેડ ટીમ વિશે માહિતી આપતા, બોર્ડે જણાવ્યું હતું કે સુદર્શનને હજુ પણ ફિટનેસ ટેસ્ટ પાસ કરવાની જરૂર છે. તેનું નામ સ્ટાર માર્ક ધરાવે છે, જે બોર્ડે સમજાવ્યું છે કે તેની પસંદગી ફિટનેસ ક્લિયરન્સને આધીન છે.
સાઈ સુદર્શનને આ સ્થાન પર સૌથી વધુ તકો મળી
સાઈ સુદર્શન છેલ્લા કેટલાક સમયથી ક્રિકેટ જગતથી ગેરહાજર છે. તે હાલમાં ભારતની ટેસ્ટ ટીમમાં નંબર 3 બેટ્સમેન છે. તેણે આ સ્થાન પર ઘણી વખત મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે. ચેતેશ્વર પૂજારાના ડ્રોપ અને નિવૃત્તિ પછી, ઘણા ખેલાડીઓને આ સ્થાન માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ સાઈ સુદર્શનને આ સ્થાન પર સૌથી વધુ તકો મળી રહી છે. તે IPLમાં સારા ફોર્મમાં હતો અને પછી અફઘાનિસ્તાન સામેની એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચમાં 104 બોલમાં 81 રન બનાવ્યા હતા.
તેણે શ્રીલંકા A સામે બે સદી ફટકારી
6 જૂને અફઘાનિસ્તાન સામેની ટેસ્ટ મેચ બાદ, તે શ્રીલંકા પ્રવાસ પર ભારત A ટીમનો ભાગ હતો અને બંને ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચમાં સદી ફટકારી હતી. જો કે, મુખ્ય શ્રીલંકા પ્રવાસ પહેલા તે હવે ઘાયલ છે. ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી ત્યારે શરૂઆતમાં તેની ફિટનેસ શંકામાં હતી. તે ક્યારે ફિટ થશે તે અંગે હજુ સુધી કોઈ માહિતી ઉપલબ્ધ નથી. જો સાઈ સુદર્શન ફિટ હોય તો તે સારી વાત હશે, પરંતુ જો તે ફિટ ન હોય તો, બીજા ખેલાડી જે નંબર 3 પર રન બનાવી શકે છે તેના પર વિચાર કરી શકાય છે.