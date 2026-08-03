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ટીમ ઈન્ડિયાની મુશ્કેલીઓ નથી થઈ રહી ઓછી, શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે એક ખેલાડી હજુ પણ છે અનફીટ

Team India Sri Lanka Tour: શ્રીલંકા સામેની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાની મુશ્કેલીઓ હજી ઓછી થવાનું નામ લઈ રહી નથી. એક ખેલાડી શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે અનફીટ છે. બીસીસીઆઈએ ખુદ આ માહિતી શેર કરી છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 03, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:07 PM IST
ટીમ ઈન્ડિયાની મુશ્કેલીઓ નથી થઈ રહી ઓછી, શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે એક ખેલાડી હજુ પણ છે અનફીટ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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