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સિરાજ, તિલક અને રાયડુ કાનૂની મુશ્કેલીમાં ફસાયા ! BCCIની પરવાનગી વિના કર્યું આ કામ

ભારતીય ક્રિકેટરો તિલક વર્મા, અંબાતી રાયડુ અને મોહમ્મદ સિરાજને તેલંગાણા ક્રિકેટ એસોસિએશન તરફથી રાજ્યમાં પ્રસ્તાવિત TG20 લીગ અંગે કાનૂની નોટિસ મળી છે. આ લીગને BCCI તરફથી જરૂરી મંજૂરી મળી નથી.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 18, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:21 PM IST
સિરાજ, તિલક અને રાયડુ કાનૂની મુશ્કેલીમાં ફસાયા ! BCCIની પરવાનગી વિના કર્યું આ કામ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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સિરાજ, તિલક અને રાયડુ કાનૂની મુશ્કેલીમાં ફસાયા ! BCCIની પરવાનગી વિના કર્યું આ કામ
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