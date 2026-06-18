/સિરાજ, તિલક અને રાયડુ કાનૂની મુશ્કેલીમાં ફસાયા ! BCCIની પરવાનગી વિના કર્યું આ કામ

તેલંગાણા ક્રિકેટ એસોસિએશન (TCA)એ રાજ્યમાં પ્રસ્તાવિત TG20 લીગ અંગે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. એસોસિએશને દક્ષિણ ભારતીય સિનેમાના સુપરસ્ટાર વિજય દેવરકોંડા અને વેંકટેશ તેમજ ભારતીય ક્રિકેટરો મોહમ્મદ સિરાજ, અંબાતી રાયડુ અને તિલક વર્માને આ બિન-નોંધાયેલ લીગ સાથેના તેમના કથિત જોડાણ અને પ્રમોશન માટે કાનૂની નોટિસ ફટકારી છે. સમાચાર એજન્સી ANI અનુસાર, TCA એ આરોપ લગાવ્યો છે કે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટને(BCCI તરફથી મંજૂરી મળી નથી.
હૈદરાબાદ ક્રિકેટ પર ઉઠ્યા સવાલ
તેની નોટિસમાં TCAએ હૈદરાબાદ ક્રિકેટ એસોસિએશન (HCA)ની કામગીરી અંગે પણ ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. એસોસિએશનનો દાવો છે કે HCA BCCI માર્ગદર્શિકાનું પાલન કર્યા વિના અથવા તેની મંજૂરી મેળવ્યા વિના મુખ્ય કોર્પોરેટ સંસ્થાઓ સાથે મળીને આ લીગનું વ્યાપારી રીતે સંચાલન કરી રહ્યું છે. નોટિસ અનુસાર, સર્વોચ્ચ બોર્ડની પરવાનગી વિના આવી લીગનો પ્રચાર કરવો અથવા તેમાં ભાગ લેવો એ રમતગમતના નિયમોનું ગંભીર ઉલ્લંઘન છે.
TCAએ ચિંતા વ્યક્ત કરી
આ ક્રિકેટ લીગને લગતા કાનૂની વિવાદ અને નિયમનકારી મુદ્દાઓએ રમતગમતની દુનિયામાં ખળભળાટ મચાવ્યો છે. TCAએ ખાસ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે કે અગ્રણી વ્યક્તિઓ અને સેલિબ્રિટીઓ દ્વારા આવા બિનસત્તાવાર કાર્યક્રમોનું સમર્થન ચાહકોને ગેરમાર્ગે દોરી શકે છે. જો કે, નોટિસ મળ્યા પછી અભિનેતા વિજય દેવરકોંડા અને વેંકટેશ અથવા સંકળાયેલા ક્રિકેટરો તરફથી આ બાબતે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન કે પ્રતિક્રિયા આવી નથી.
Telangana Cricket Association (TCA) issues legal notices to film actors Vijay Deverakonda and Venkatesh, as well as cricketers Tilak Varma, Ambati Rayudu, and Mohd Siraj.
The notice states that the Hyderabad Cricket Association (HCA) is conducting business with corporate…
— ANI (@ANI) June 17, 2026
કાનૂની નોટિસ એવા સમયે આવી છે જ્યારે બંને અભિનેતા મોટા ફિલ્મ પ્રોજેક્ટ્સના શૂટિંગમાં વ્યસ્ત છે. અભિનેતા વેંકટેશ હાલમાં ત્રિવિક્રમ દ્વારા દિગ્દર્શિત ફિલ્મ આદર્શ કુટુમ્બમમાં વ્યસ્ત છે. પરિણામે તેમનું સંપૂર્ણ ધ્યાન શૂટિંગ શેડ્યૂલ પર છે. દરમિયાન, વિજય દેવરકોંડા એક સાથે બે મોટી ફિલ્મોનું શૂટિંગ કરી રહ્યા છે.