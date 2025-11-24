IND vs SA: ભારત ઓલઆઉટ થયા બાદ બાવુમાએ આ તે કેવો ઈશારો કર્યો ? અમ્પાયરો પણ હસી પડ્યા
ડ્રેસિંગ રૂમની નજીક પહોંચતા જ બાવુમાએ અમ્પાયરને ઈશારો કર્યો કે દક્ષિણ આફ્રિકા પહેલા બેટિંગ કરશે અને તેઓ બીજી ઇનિંગમાં હળવા રોલરનો ઉપયોગ કરશે. જો કે, તેણે આ સમજાવવા હાથથી ગજબ ઈશારો કર્યો. તેના આ મજેદાર રિએક્શન જોઈને મેદાન પરના અમ્પાયર પણ હસવા લાગ્યા હતા.
ગુવાહાટીમાં રમાઈ રહેલી દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની શ્રેણીની બીજી ટેસ્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયા ખૂબ જ ખરાબ સ્થિતિમાં છે. પહેલા બેટિંગ કરતા પ્રોટીઝે સ્કોરબોર્ડ પર 489 રનનો વિશાળ સ્કોર નોંધાવ્યો હતો અને તેના જવાબમાં ભારતીય ટીમ ફક્ત 201 રનમાં જ ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. પ્રથમ ઇનિંગના આધારે દક્ષિણ આફ્રિકા હજુ પણ 288 રનની મોટી લીડ ધરાવે છે.
બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહેલી બીજી ટેસ્ટની ત્રીજી ઇનિંગમાં ટીમ ઈન્ડિયાની પ્રથમ ઇનિંગ 201 રનમાં સમેટાઈ ગઈ હતી. ચાહકો જાણવા માટે ઉત્સુક હતા કે દક્ષિણ આફ્રિકાનો કેપ્ટન ફરીથી ફોલોઓન લેવાનો નિર્ણય લેશે કે બેટિંગ કરશે. જો કે, ટેમ્બા બાવુમા એક પણ શબ્દ બોલ્યા વિના ઝડપથી મેદાન છોડીને ડ્રેસિંગ રૂમમાં દોડી ગયો. બધા કેમેરા તેના પર કેન્દ્રિત હતા, પરંતુ તે ભૂલી ગયો હોય તેવું લાગતું હતું કે તેણે અમ્પાયરને તેના નિર્ણયની જાણ કરવાની હતી.
ટેમ્બા બાવુમાનું મજેદાર રિએક્શન વાયરલ
જેમ જેમ ટેમ્બા બાવુમા બાઉન્ડ્રી લાઈન પાર કરીને દોડી રહ્યો હતો, ત્યારે ડ્રેસિંગ રૂમમાંથી કોઈએ તેને કહ્યું કે અમ્પાયર તેના નિર્ણયની રાહ જોઈ રહ્યા છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટનનું મજેદાર રિએક્શન ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યું છે.
ગુવાહાટી ટેસ્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયા ભારે મુશ્કેલીમાં
ગુવાહાટીમાં રમાઈ રહેલી બીજી ટેસ્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયા ભારે મુશ્કેલીમાં છે. પ્રથમ ઇનિંગમાં 201 રનમાં ઓલઆઉટ થયા પછી હારનો ડર તેમને સતાવવા લાગ્યો છે. દક્ષિણ આફ્રિકા પાસે મોટી લીડ છે, જેના કારણે ભારત માટે વાપસી કરવી ખૂબ મુશ્કેલ બની ગઈ છે. માર્કો જેનસેને ત્રીજા દિવસે શાનદાર બોલિંગ કરી અને છ વિકેટ લીધી. આ પહેલા તેણે બેટથી 93 રનની મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ પણ રમી હતી. ભારત તરફથી યશસ્વી જયસ્વાલે સૌથી વધુ 58 રન બનાવ્યા. સુંદરે પણ 48 રનની સારી ઇનિંગ રમી, પરંતુ બાકીના બેટ્સમેનોએ ખૂબ જ ખરાબ પ્રદર્શન કર્યું.
