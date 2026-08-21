/US Open 2026: 1000 કરોડ રૂપિયા... ટેનિસ ઈતિહાસની સૌથી મોટી પ્રાઇઝ મની, દરેક ખેલાડી બનશે કરોડપતિ

US Open Tennis 2026 Prize Money: વર્ષના છેલ્લા ગ્રાન્ડ સ્લેમ યુએસ ઓપને ટેનિસ ઈતિહાસની સૌથી મોટી ઈનામી રકમની જાહેરાત કરી નવો કીર્તિમાન સ્થાપિત કરી દીધો છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ટેનિસ એસોસિએશન (USTA) પ્રમાણે આ વર્ષે ટૂર્નામેન્ટની કુલ ઇનામી રકમ વધારી 108 મિલિયન ડોલર (લગભગ 1033 કરોડ રૂપિયા) કરી દેવામાં આવી છે. આ રકમ પાછલા વર્ષની તુલનામાં 20 ટકા અને વર્ષ 2024ના મુકાબલે 44 ટકા વધુ છે.
ચેમ્પિયન બનવા પર કેટલા રૂપિયા મળશે?
ટૂર્નામેન્ટમાં મહિલા અને પુરૂષ સિંગલ્સ કેટેગરીના ચેમ્પિયનનોને આ વર્ષે રેકોર્ડ 5.5 મિલિયન ડોલર (આશરે 52 કરોડ રૂપિયા) ની મોટી રકમ આપવામાં આવશે. 2025મા ટાઇટલ જીતનાર કાર્લોસ અલ્કારાઝ અને આર્યના સબાલેંકાને 5 મિલિયન ડોલર મળ્યા હતા, જેમાં હવે વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ સિવાય ખાસ વાત છે કે ટૂર્નામેન્ટ દરમિયાન પ્રથમ રાઉન્ડમાં બહાર થનાર ખેલાડી પણ કરોડપતિ બનશે.
128 ખેલડીઓના મેન ડ્રોમાં પ્રથમ મેચમાં બહાર થનાર દરેક ખેલાડીને લગભગ 1.40 લાખ ડોલર (આશરે 1.34 કરોડ રૂપિયા) આપવામાં આવશે. તો ટોપ-8મા જગ્યા બનાવનાર ખેલાડીઓને 7.80 લાખ ડોલર (આશરે 7.4 કરોડ રૂપિયા) મળશે. આ સિવાય સેમીફાઈનલમાં પહોંચનાર ખેલાડીઓના ખાતામાં 1.45 મિલિયન ડોલર (આશરે 13 કરોડ રૂપિયા) આવશે. ફાઇનલમાં હારનાર ખેલાડીને પણ 2.8 મિલિયન ડોલર (આશરે 26.8 કરોડ રૂપિયા) મળશે, જે ચેમ્પિયનને મળનાર રકમથી અડધા છે.
ડબલ્સ, વ્હીલચેર, ઈવેન્ટ્સ અને સ્પેશિયલ પ્લેટર આસિસ્ટેન્સ ફંડ
પુરૂષ, મહિલા અને મિક્સ્ડ ડબલ્સ વિજેતાઓને 1 મિલિયન ડોલર (લગભગ 9.53 કરોડ) મળશે, તો રનર્સઅપ જોડીને આશરે 4.7 કરોડ આપવામાં આવશે. 2024મા પેરિસ ઓલિમ્પિકના ટકરાવ બાદ 2025મા વ્હીલચેર ઈવેન્ટના કુલ પ્રાઇઝ પૂલને 2026મા 44.3 ટકા વધારી રેકોર્ડ 2,309,200 ડોલર (લગભગ 22 કરોડ) કરી દેવામાં આવ્યું છે. વ્હીલચેર સિંગલ્સ ચેમ્પિયનને લગભગ 99 લાખ રૂપિયા મળશે.
આ સિવાય ખેલાડીઓના વેલફેર માટે USTA એ 2 મિલિયન ડોલરનું ખાસ ફંડ પણ શરૂ કર્યું છે, જે મહિલાઓ અને પુરૂષ ખેલાડીઓ વચ્ચે સમાન વેચવામાં આવશે અને પેન્શનનો વધારાનો નાણાકીય સહારો આપશે.