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US Open 2026: 1000 કરોડ રૂપિયા... ટેનિસ ઈતિહાસની સૌથી મોટી પ્રાઇઝ મની, દરેક ખેલાડી બનશે કરોડપતિ

US Open Tennis 2026 Prize Money: USTA એ યુએસ ઓપન 2026 માટે રેકોર્ડતોડ ઈનામી રકમની જાહેરાત કરી છે. આ વર્ષે ટૂર્નામેન્ટની કુલ પ્રાઇઝ મની 1033 કરોડ રૂપિયા રાખવામાં આવી છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 21, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 12:18 PM IST
US Open 2026: 1000 કરોડ રૂપિયા... ટેનિસ ઈતિહાસની સૌથી મોટી પ્રાઇઝ મની, દરેક ખેલાડી બનશે કરોડપતિ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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