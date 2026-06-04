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'થેંક્યુ BCCI...' અફઘાનિસ્તાન ટેસ્ટ પહેલા ભારતીય ખેલાડીએ લીધી નિવૃત્તિ, અચાનક લીધેલા નિર્ણયથી ફેન્સ હેરાન

KS Bharat International Retirement: ભારતીય વિકેટકીપર બેટ્સમેન કેએસ ભરતે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી દીધી છે. આ નિર્ણય અફઘાનિસ્તાન ટેસ્ટ પહેલા લેવામાં આવ્યો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 04, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 08:32 PM IST
'થેંક્યુ BCCI...' અફઘાનિસ્તાન ટેસ્ટ પહેલા ભારતીય ખેલાડીએ લીધી નિવૃત્તિ, અચાનક લીધેલા નિર્ણયથી ફેન્સ હેરાન

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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અફઘાનિસ્તાન ટેસ્ટ પહેલા આ ખેલાડીએ લીધી નિવૃત્તિ, અચાનક લીધેલા નિર્ણયથી ફેન્સ હેરાન
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