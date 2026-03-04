'આ 2 ટીમો વચ્ચે જ રમાશે T20 World Cup 2026ની ફાઈનલ' મેચ! ક્રિકેટ જગતના દિગ્ગજોની ભવિષ્યવાણી
T20 World Cup 2026: ટી20 વર્લ્ડકપ 2026 ટુર્નામેન્ટમાં કઈ બે ટીમો વચ્ચે ફાઈનલનો જંગ જોવા મળશે, તે તો 5 માર્ચ પછી જ સ્પષ્ટ થશે. પરંતુ તે પહેલાં જ ક્રિકેટ જગતના દિગ્ગજો દ્વારા અનેક ભવિષ્યવાણીઓ કરવામાં આવી રહી છે. ચાલો જાણીએ કોણે શું કહ્યું છે.
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગયો છે. સેમીફાઈનલ માટે 4 ટીમો નક્કી થઈ ચૂકી છે. ટાઈમટેબલ મુજબ પહેલી સેમીફાઈનલ 4 માર્ચે સાઉથ આફ્રિકા અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાશે. જ્યારે બીજી સેમીફાઈનલ 5 માર્ચે ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે મુકાબલો થશે. આ બંને મેચો કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ અને મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં રમાવાની છે. આ બંને રોમાંચક મેચોમાં જે ટીમ જીત મેળવશે તે ફાઈનલમાં પ્રવેશ કરશે અને 8 માર્ચે ટ્રોફી માટે સામસામે ટકરાશે.
ક્રિકેટ જગતના દિગ્ગજોની ભવિષ્યવાણી
જેમ જેમ ફાઈનલ નજીક આવી રહી છે, તેમ તેમ પૂર્વ ખેલાડીઓએ પોતપોતાની ફેવરિટ ટીમોના નામ આપવાનું શરૂ કર્યું છે. પાકિસ્તાનના પૂર્વ બેટ્સમેન મોહમ્મદ યુસુફનું માનવું છે કે આ વખતે ટુર્નામેન્ટની ફાઈનલમાં ફરી એકવાર ભારત અને સાઉથ આફ્રિકાની ટીમો પહોંચશે. ઓસ્ટ્રેલિયાના દિગ્ગજ ફાસ્ટ બોલર ગ્લેન મેકગ્રાએ પણ યુસુફના સૂર પુરાવતા આગાહી કરી છે કે ફાઈનલ મેચ ભારત અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે જ રમાશે.
મહત્વનું છે કે, હવે જોવાનું એ રહેશે કે શું ભારત ગત વખતની જેમ ફરી ફાઈનલમાં પહોંચીને ઈતિહાસ દોહરાવશે કે પછી કોઈ નવો ઉલટફેર જોવા મળશે.
