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હારનો ગુસ્સો મેદાનમાં ફાટ્યો! આર્જેન્ટિનાના ખેલાડીએ સ્પેનિશ સ્ટારને કોલર પકડી ખેંચ્યો, જુઓ Video

Football World Cup Fight Video: રવિવારે મોડી રાત્રે ફાઇનલ મેચમાં આર્જેન્ટિના સામે 1-0થી વિજય મેળવીને સ્પેને ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યો. સબસ્ટિટ્યુટ ફેરન ટોરેસ સ્પેનની જીતના હીરો રહ્યા, તેમણે વધારાના સમયમાં નિર્ણાયક ગોલ કરીને ટીમને 2010 પછીનો બીજો ખિતાબ જીત્યો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 20, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:14 AM IST
હારનો ગુસ્સો મેદાનમાં ફાટ્યો! આર્જેન્ટિનાના ખેલાડીએ સ્પેનિશ સ્ટારને કોલર પકડી ખેંચ્યો, જુઓ Video

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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