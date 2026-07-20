/હારનો ગુસ્સો મેદાનમાં ફાટ્યો! આર્જેન્ટિનાના ખેલાડીએ સ્પેનિશ સ્ટારને કોલર પકડી ખેંચ્યો, જુઓ Video

Football World Cup Fight Video: ન્યૂ યોર્ક-ન્યૂ જર્સી સ્ટેડિયમમાં 90 મિનિટ સુધી ચાલેલી તંગદિલી અને સંઘર્ષપૂર્ણ મેચ ગોલરહિત રહ્યા બાદ, ટોરેસે આખરે 106મી મિનિટે મડાગાંઠ તોડી. ફોરવર્ડે નિકો વિલિયમ્સના હેડરને નિયંત્રિત કર્યો અને પછી આર્જેન્ટિનાના ગોલકીપર એમિલિયાનો માર્ટિનેઝને પાછળ છોડીને ડાબા પગથી જોરદાર શોટ માર્યો. આ સાથે, સ્પેને ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિનાને 1-0થી હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું.
સ્પેનના ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ વિજય પછી તરત જ, આર્જેન્ટિનાના મિડફિલ્ડર લીએન્ડ્રો પેરેડેસ ઘણા સ્પેનિશ ખેલાડીઓ સાથે ઝપાઝપીમાં ઉતરી ગયા ત્યારે પરિસ્થિતિ ગરમ થઈ ગઈ. અંતિમ વ્હિસલ વાગ્યા પછી તરત જ લીએન્ડ્રો પેરેડેસ સ્પેનિશ ડિફેન્ડર એરિક ગાર્સિયા સાથે ઝપાઝપીમાં ફસાયેલા કેમેરામાં કેદ થયા. જ્યારે ગાર્સિયા સ્પેનની વર્લ્ડ કપ જીતની ઉજવણી કરી રહ્યો હતો, ત્યારે પેરેડેસ તેના પર ધક્કો મારી દીધો. પેરેડેસએ તેને બે વાર મુક્કા પણ માર્યા, અને જેમ જેમ ઝઘડો વધતો ગયો, ગાર્સિયાના સાથી, ગાવીએ તેમને અલગ કરવા અને તેના બાર્સેલોનાના સાથી સાથે સંકળાયેલી પરિસ્થિતિને શાંત કરવા માટે દરમિયાનગીરી કરી.
LA PELEA DEL FINAL 🇦🇷🇪🇸
▶ Leandro Paredes fue a buscar los jugadores de España en el final del partido
🎥 _jsm44 pic.twitter.com/C3xbxhS1pP
— Diario Olé (@DiarioOle) July 19, 2026
Look at this thug.
Leandro Paredes should be banned for a long time.
Can’t handle his team produced the worse World Cup final performance in history.
What a sore loser pic.twitter.com/AFp7ToQMmm
— Red Army 68' 🇾🇪 (@MUFC_RA) July 19, 2026
ફીફા વર્લ્ડ કપમાં લડાઈ
ગુસ્સે ભરાયેલા લીએન્ડ્રો પેરેડેસએ ગાવી તરફ હાથ ઊંચો કર્યો, પરંતુ આર્જેન્ટિનાના થિયાગો અલ્માડાએ દરમિયાનગીરી કરી અને સ્પેનિશ મિડફિલ્ડરને નીચે ધકેલી દીધો, જેનાથી તે પેરેડેસના સ્વિંગ હાથથી વાગ્યો નહીં. જોકે, અલ્માડાના પ્રયાસો છતાં, તણાવ વધ્યો અને પેરેડેસનો હાથ ગાવીના ચહેરા પર પડ્યો. આ ઘટના આર્જેન્ટિનાના વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ ડિફેન્સના દુ:ખદ અંત પછીની થોડીવારમાં બની. આખરે, આર્જેન્ટિનાના મેનેજર લિયોનેલ સ્કેલોનીએ પરિસ્થિતિ પર કાબુ મેળવ્યો અને પોતાના ખેલાડીઓને એવી પરિસ્થિતિમાંથી દૂર કર્યા જ્યાં પરિસ્થિતિ વધુ વણસી શકે તેમ હતી. આ ઘટના બાદ, આર્જેન્ટિનાના ખેલાડીને લાલ કાર્ડ બતાવવામાં આવ્યું.
આર્જેન્ટિનાના ફૂટબોલર વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં હાર સહન કરી શક્યા નહીં
મેચમાં અવેજી ખેલાડી તરીકે મેદાનમાં ઉતરેલા ફેરન ટોરેસે 106મી મિનિટે એકમાત્ર ગોલ કર્યો. તેણે રિબાઉન્ડ પર ઝડપથી પ્રતિક્રિયા આપી, જેનાથી સ્પેનને વધારાના સમયમાં 1-0થી વિજય મળ્યો અને તેમનો બીજો ફિફા વર્લ્ડ કપ ખિતાબ સુરક્ષિત થયો. આ ગોલ નેધરલેન્ડ્સ સામે આન્દ્રેસ ઇનીએસ્ટાના વધારાના સમયમાં વિજયી ગોલના 16 વર્ષ અને આઠ દિવસ પછી આવ્યો, જેણે સ્પેનને તેનું પ્રથમ વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ સુરક્ષિત કર્યું.
સ્પેને સમગ્ર ફાઇનલમાં પ્રભુત્વ મેળવ્યું. તેમની પાસે 20 શોટ હતા, જ્યારે આર્જેન્ટિના વધારાના સમયની અંતિમ ક્ષણો સુધી એક પણ શોટ બનાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યું. સામાન્ય સમયના અંત પહેલા, એન્ઝો ફર્નાન્ડીઝને પાઉ ક્યુબાર્સી પર મોડા ફાઉલ માટે બીજું યલો કાર્ડ મળ્યું, જેનાથી ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ટીમ 10 ખેલાડીઓમાં સમેટાઈ ગઈ.
મેચ પછી મેદાન પર થયેલી બોલાચાલી
લુઈસ ડે લા ફુએન્ટેની ટીમે પણ ઇતિહાસ રચ્યો. તેઓ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટમાં ફક્ત એક જ ગોલ ગુમાવનાર પ્રથમ વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન બન્યા. સ્પેન એકમાત્ર એવો દેશ છે જેણે સતત ટુર્નામેન્ટમાં UEFA યુરોપિયન ચેમ્પિયનશિપ અને FIFA વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે, અને તેઓએ હવે આ સિદ્ધિ બે વાર હાંસલ કરી છે.
લિયોનેલ મેસ્સી અને આર્જેન્ટિના માટે, આ હાર તેમના પ્રભાવશાળી શ્રેણીનો અંત લાવ્યો, જેના કારણે તેઓએ 2021 અને 2024 કોપા અમેરિકા ટાઇટલ અને 2022 FIFA વર્લ્ડ કપ જીત્યો. મેસ્સીએ 8 ગોલ અને 4 આસિસ્ટ સાથે ટુર્નામેન્ટ સમાપ્ત કરી, પરંતુ તે ટીમને પાછી દોરી શક્યો નહીં, કારણ કે સ્પેને ફૂટબોલનું સૌથી મોટું ટાઇટલ પાછું મેળવવા માટે ટાઇટલ પર પોતાનો કબજો જાળવી રાખ્યો.