IPL ઇતિહાસની સૌથી મોટી ડીલ, ₹15,286 કરોડમાં વેચાઈ રાજસ્થાન રોયલ્સ; જાણો કોણ છે નવા માલિક?
Rajasthan Royals Sold: IPL 2026 પહેલા રાજસ્થાન રોયલ્સની ટીમ 1.63 બિલિયન અમેરિકન ડોલરમાં વેચાઈ ગઈ છે. જાણો કોણ છે રાજસ્થાન ટીમના નવા માલિક?
- કલ સોમાણી બન્યા રાજસ્થાન રોયલ્સના નવા માલિક
- IPLની સૌથી મોંઘી ફ્રેન્ચાઈઝી બની રાજસ્થાન રોયલ્સ
- રાજસ્થાનના વેચાણથી બેંગલુરુની ટીમની કિંમતમાં અધધ ઉછાળો!
Trending Photos
Rajasthan Royals New Owner: રાજસ્થાન રોયલ્સની ટીમ 1.63 બિલિયન અમેરિકન ડોલરની માતબર રકમમાં વેચાઈ ગઈ છે. અમેરિકાના બિઝનેસમેન કલ સોમાણી (Kal Somani)ના નેતૃત્વ હેઠળના ગ્રુપે RR ફ્રેન્ચાઈઝીને અંદાજે 15,286 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદી લીધી છે. કલ સોમાણી IntraEdge, Academian અને Truyo.AI જેવી કંપનીઓના પણ માલિક છે. તેમને અમેરિકાના બિઝનેસમેન રોબ વોલ્ટનનું સમર્થન પ્રાપ્ત છે, જેઓ પ્રતિષ્ઠિત વોલમાર્ટ પરિવારમાંથી આવે છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તેમણે રાજસ્થાન રોયલ્સનો સંપૂર્ણ 100% હિસ્સો ખરીદી લીધો છે.
કલ સોમાણી વર્ષ 2021થી જ રાજસ્થાન રોયલ્સમાં હિસ્સેદાર
આ આઈપીએલના ઈતિહાસની સૌથી મોટી ડીલ છે, તેથી રાજસ્થાન રોયલ્સ ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની સૌથી મોંઘી ટીમ બનવા જઈ રહી છે. IPL 2026 બાદ રાજસ્થાન ટીમનું સંચાલન નવા માલિકોના હાથમાં આવશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, કલ સોમાણી વર્ષ 2021થી જ રાજસ્થાન રોયલ્સમાં હિસ્સેદાર રહ્યા છે. આ ડીલને લઈને છેલ્લા 6 મહિનાથી ચર્ચાઓ ચાલી રહી હતી.
રાજસ્થાન રોયલ્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ
રાજસ્થાન રોયલ્સની ટીમની વાત કરીએ તો, IPL 2026માં તેની કેપ્ટન્સી રિયાન પરાગ કરશે. ગત સીઝનમાં ટીમના કેપ્ટન રહેલા સંજુ સેમસન હવે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સમાં જઈ ચૂક્યા છે. જ્યારે બીજી તરફ ઓલરાઉન્ડર સેમ કરન ઈજાના કારણે પહેલા જ બહાર થઈ ગયો છે. કરન સાથે-સાથે રવિન્દ્ર જાડેજા પણ સેમસન ટ્રેડ ડીલ હેઠળ રાજસ્થાન ટીમમાં આવ્યા છે.
ડીલ ફાઈનલ થયા પહેલા રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમમાં સૌથી મોટો હિસ્સો મનોજ બડાલે પાસે હતો. હાલમાં જ રાજસ્થાન રોયલ્સને કોલંબિયા પેસિફિક કેપિટલ પાર્ટનર્સ તરફથી 1.7 બિલિયન ડોલરની ઓફર મળી હતી, પરંતુ અમલીકરણ સંબંધી સમસ્યાઓના કારણે તેમણે આ ઓફર ઠુકરાવી દીધી હતી.
RCBની વેચાણની ચર્ચાઓ તેજ
નોંધનીય છે કે, બીજી તરફ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB)ના વેચાણની ચર્ચાઓ પણ ચાલી રહી છે. રાજસ્થાન રોયલ્સનું વેચાણ 15 હજાર કરોડથી વધુમાં થયું હોવાથી એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી છે કે, RCB ફ્રેન્ચાઈઝીની કિંમત આરામથી 2 બિલિયન ડોલરને પાર કરી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે