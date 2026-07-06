Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો અપસેટ! 5 વખતના ચેમ્પિયન બ્રાઝિલને નોર્વેએ કર્યું બહાર, હોલેન્ડ એકલા પડ્યા ભારે

વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો અપસેટ! 5 વખતના ચેમ્પિયન બ્રાઝિલને નોર્વેએ કર્યું બહાર, હોલેન્ડ એકલા પડ્યા ભારે

Brazil vs Norway: પાંચ વખતના ચેમ્પિયન બ્રાઝિલને છઠ્ઠી વખત ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ જીતવાનું સ્વપ્ન સાકાર કરવા માટે વધુ ચાર વર્ષ રાહ જોવી પડશે. નોર્વેએ પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચમાં બ્રાઝિલને 2-0થી હરાવીને બહાર ફેંકી દીધું છે. નોર્વેના સ્ટાર સ્ટ્રાઈકર, એર્લિંગ હાલેન્ડે એકલા હાથે બ્રાઝિલને હરાવ્યું હતું.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 06, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:32 AM IST
વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો અપસેટ! 5 વખતના ચેમ્પિયન બ્રાઝિલને નોર્વેએ કર્યું બહાર, હોલેન્ડ એકલા પડ્યા ભારે
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
22 દેશોના મોટા નિર્ણયથી ક્રૂડ ઓઇલમાં મોટો ધડાકો! 70 ડોલરથી નીચે સરક્યા ભાવ, જાણો
Crude Oil price prediction33 min ago
2
Gandhinagar Na Kavadava57 min ago
3
Gujarat Monsoon 20261 hr ago
4
Ram Mandir donation theft1 hr ago
5
niti taylor2 hrs ago