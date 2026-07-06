/વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો અપસેટ! 5 વખતના ચેમ્પિયન બ્રાઝિલને નોર્વેએ કર્યું બહાર, હોલેન્ડ એકલા પડ્યા ભારે

Brazil vs Norway: નોર્વેએ પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચમાં 2-1થી જીત મેળવીને બ્રાઝિલને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર ફેંકી દીધું છે. નોર્વેના સ્ટાર સ્ટ્રાઈકર, એર્લિંગ હાલેન્ડે એકલા હાથે બ્રાઝિલને હરાવ્યું, બે શાનદાર ગોલ કરીને બ્રાઝિલને સ્તબ્ધ કરી દીધું.
હાલેન્ડે 79મી મિનિટમાં પહેલો ગોલ કરીને નોર્વેને 1-0ની લીડ અપાવી હતી. જ્યારે બ્રાઝિલ વાપસી કરવા માંગતું હતું, ત્યારે હાલેન્ડે 90મી મિનિટમાં પોતાનો બીજો ગોલ કરીને બેવડો ફટકો માર્યો. નેમારે 90 મિનિટ પછી પેનલ્ટીથી તેના ચાહકોને ખુશ કરવા માટે એક તક આપી હતી.
નોર્વેએ 2-0થી વિજય મેળવ્યો અને ક્વાર્ટર ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય કર્યું છે. એર્લિંગ હાલેન્ડ ટુર્નામેન્ટમાં સારા ફોર્મમાં છે, અત્યાર સુધી સાત ગોલ કર્યા છે. તેણે એમબાપ્પે અને મેસ્સીની બરાબરી કરી છે. ત્રણેયે સાત ગોલ કર્યા છે, જેના કારણે ગોલ્ડન બૂટની રેસ અત્યંત રસપ્રદ બની છે. નોંધનીય છે કે 1990 પછી આ પહેલી વાર છે, જ્યારે બ્રાઝિલ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચવામાં ફેલ ગયું છે.
નોર્વેએ બ્રાઝિલને વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર ફેંકી દીધું
નોર્વેએ પહેલી વાર વર્લ્ડ કપના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી છે. ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલાં જ આ ટીમને ડાર્ક હોર્સ માનવામાં આવતી હતી, અને હવે, પાંચ વખતના ચેમ્પિયન બ્રાઝિલને હરાવીને, તેમણે અન્ય ટીમોને તેમને ઓછા આંકવાના પરિણામો વિશે મેસેજ આપ્યો છે.
પોતાનો પહેલો વર્લ્ડ કપ રમી રહેલા હોલેન્ડ નોર્વેનો સૌથી મોટો હીરો બની ગયો છે. કોઈપણ વિરોધી ટીમ માટે તેમને રોકવા મુશ્કેલ સાબિત થઈ રહ્યા છે. જો કે, હોલેન્ડની સાથે, નોર્વેના ગોલકીપર નાયલેન્ડ સમગ્ર મેચ દરમિયાન ઘણા ગોલ બચાવવા બદલ પ્રશંસાને પાત્ર છે. તેણે મેચની શરૂઆતમાં પેનલ્ટી બચાવી હતી, જેનાથી બ્રાઝિલનો ઉત્સાહ ઓછો થઈ ગયો હતો.
ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં નોર્વે કોનો સામનો કરશે?
બ્રાઝિલને હરાવીને, નોર્વેએ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. નોર્વેનો મુકાબલો 12 જુલાઈના રોજ રાઉન્ડ 8માં ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ મેક્સિકો (રાઉન્ડ ઓફ 16 મેચ)ના વિજેતા સાથે થશે.
શું નેમારની વર્લ્ડ કપ સફર પૂરી થઈ ગઈ છે?
નેમાર જુનિયર નોર્વે સામેની મહત્વપૂર્ણ મેચની 68મી મિનિટે મેદાન પર ઉતર્યો હતો. તેણે 90 મિનિટ પછી ઈજાના સમયમાં પેનલ્ટી ફટકારી હતી, પરંતુ તેનો ગોલ બ્રાઝિલના ચાહકોના દુઃખને ઓછો કરશે નહીં. ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં બ્રાઝિલની સફર સમાપ્ત થઈ ગઈ છે, અને એવી અટકળો ચાલી રહી છે કે નેમાર તેની છેલ્લી વર્લ્ડ કપ મેચ પણ રમી ચૂક્યો છે.