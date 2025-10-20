આ ક્રિકેટરે દિવાળી પર અચાનક નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી, કોહલીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ પોતાની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી.

Prev
International Cricket Retirement: એક ભારતીય ક્રિકેટરે 20 ઓક્ટોબર, સોમવાર, દિવાળીના દિવસે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. વિરાટ કોહલીની કેપ્ટનશીપમાં પોતાની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમનાર આ ક્રિકેટરે અચાનક પોતાના નિર્ણયથી વિશ્વ ક્રિકેટમાં સનસનાટી મચાવી દીધી છે. 11 વર્ષ પહેલા, 15 જૂન, 2014ના રોજ, આ ક્રિકેટરે સુરેશ રૈનાની કેપ્ટનશીપમાં ભારત માટે ODI ડેબ્યૂ કર્યું હતું.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 20, 2025, 03:54 PM IST

International Cricket Retirement: એક ભારતીય ક્રિકેટરે 20 ઓક્ટોબર, સોમવાર, દિવાળીના દિવસે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. વિરાટ કોહલીની કેપ્ટનશીપમાં પોતાની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમનાર આ ક્રિકેટરે પોતાના નિર્ણયથી વિશ્વ ક્રિકેટમાં અચાનક સનસનાટી મચાવી દીધી છે. 11 વર્ષ પહેલા, આ ક્રિકેટરે 15 જૂન, 2014 ના રોજ સુરેશ રૈનાની કેપ્ટનશીપમાં ભારત માટે ODI ડેબ્યૂ કર્યું હતું. જમ્મુ અને કાશ્મીરના આ ક્રિકેટરે મીરપુરમાં રમાયેલી બાંગ્લાદેશ સામેની આ ODI મેચ દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.

આ ક્રિકેટરે અચાનક પોતાની નિવૃત્તિની કરી છે જાહેરાત

પરવેઝ રસૂલે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. તે ભારત માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમનાર જમ્મુ અને કાશ્મીરનો પ્રથમ ક્રિકેટર બન્યો. 36 વર્ષીય ઓલરાઉન્ડરે ભારત માટે પોતાની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ 26 જાન્યુઆરી, 2017ના રોજ કાનપુરમાં વિરાટ કોહલીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ઈંગ્લેન્ડ સામે રમી હતી. 

15 જૂન, 2014ના રોજ પોતાની પહેલી વનડે મેચમાં પરવેઝ રસૂલે મીરપુરમાં બાંગ્લાદેશ સામે 10 ઓવર ફેંકી હતી અને 60 રન આપીને બે વિકેટ ઝડપી હતી. રસૂલે અનામુલ હકને આઉટ કરીને પોતાનું ખાતું ખોલ્યું હતું અને ત્યારબાદ બાંગ્લાદેશના તત્કાલીન કેપ્ટન મુશફિકુર રહીમને આઉટ કર્યો હતો. ભારતે આ મેચ 7 વિકેટથી જીતી હતી.

કોહલીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ રમાયેલી છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ

પરવેઝ રસૂલે 26 જાન્યુઆરી, 2017 ના રોજ વિરાટ કોહલીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ઈંગ્લેન્ડ સામે કાનપુરમાં ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. આ મેચ પરવેઝ રસૂલની આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કારકિર્દીની છેલ્લી મેચ સાબિત થઈ. આ મેચમાં આઠમા ક્રમે બેટિંગ કરતા રસૂલે 6 બોલમાં 5 રન બનાવ્યા હતા. આ મેચમાં પરવેઝ રસૂલે ચાર ઓવર ફેંકી હતી, જેમાં 32 રન આપીને એક વિકેટ (મોર્ગનની વિકેટ) લીધી હતી. કુલ મળીને, રસૂલે ભારત માટે ફક્ત એક ODI અને એક T20I રમી હતી.

તેણે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં નોંધપાત્ર ખ્યાતિ મેળવી હતી

IPLમાં, રસૂલે ત્રણ ટીમો માટે 11 મેચ રમી હતી, પુણે વોરિયર્સ ઇન્ડિયા, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર. આ 11 મેચોમાં, રસૂલે ફક્ત ચાર વિકેટ લીધી અને 17 રન બનાવ્યા. જોકે, રસૂલે સ્થાનિક ક્રિકેટમાં નોંધપાત્ર ખ્યાતિ મેળવી હતી. 

રસૂલે 95 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી હતી અને 38.95 ની સરેરાશથી 5648 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 16 સદી અને 22 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. રસૂલે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં 352 વિકેટ પણ લીધી હતી. પરવેઝ રસૂલે 164 લિસ્ટ એ અને 71 ટી20 મેચ પણ રમી છે, જેમાં તેણે અનુક્રમે 3982 અને 840 રન બનાવ્યા છે, આ ઉપરાંત તેણે લિસ્ટ એમાં 221 વિકેટ અને ટી20માં 60 વિકેટ પણ લીધી છે.
 

