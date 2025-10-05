'અંત આવ્યો રોહિત શર્મા યુગનો', 'હિટમૅન'ની આ પોસ્ટથી વર્લ્ડ ક્રિકેટમાં અચાનક મચી ખળભળાટ
Rohit Sharma Old Tweet Viral: રોહિત શર્માને વનડેની કપ્તાનીમાંથી હટાવવા અને શુભમન ગિલને નવા કપ્તાન બનાવવા અંગે દેશભરમાંથી મિશ્ર પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવી રહી છે. આ બધાની વચ્ચે 'હિટમૅન' રોહિત શર્માની એક પોસ્ટથી વર્લ્ડ ક્રિકેટમાં અચાનક ખળભળાટ મચી ગયો છે.
Trending Photos
Rohit Sharma Old Tweet Viral: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ શનિવારે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની વન-ડે (ODI) અને ટી20 (T20) સિરીઝ માટે ટીમ ઇન્ડિયાની જાહેરાત કરી દીધી છે. ટીમની ઘોષણા બાદથી જ સૌથી વધુ ચર્ચા રોહિત શર્મા અને શુભમન ગિલની ચાલી રહી છે. શુભમન ગિલને ટેસ્ટ પછી હવે વન-ડેની કેપ્ટનશીપ પણ સોંપવામાં આવી છે. આ સાથે જ, રોહિત શર્માને વન-ડેની કેપ્ટનશીપ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે. રોહિત શર્માને વન-ડેની કમાન પરથી હટાવવા અને શુભમન ગિલને નવા કેપ્ટન બનાવવામાં આવતા દેશભરમાંથી મિશ્ર પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવી રહી છે. આ બધાની વચ્ચે, 'હિટમેન' રોહિત શર્માની એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટને કારણે વર્લ્ડ ક્રિકેટમાં અચાનક ખળભળાટ મચી ગયો છે.
'હિટમૅન'ની પોસ્ટથી અચાનક મચી ખળભળાટ
ખરેખર, વનડેની કપ્તાનીમાંથી હટાવ્યા બાદ, ટીમ ઇન્ડિયાના ઓપનર રોહિત શર્માની 13 વર્ષ જૂની પોસ્ટ ફરીથી વાયરલ થઈ રહી છે, જેણે ચાહકોને આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે. 14 સપ્ટેમ્બર 2012ના રોજ રોહિત શર્માએ ટ્વિટ કર્યું હતું કે, 'એક યુગનો અંત (45) અને એક નવા યુગની શરૂઆત (77).' રોહિતનો જર્સી નંબર હંમેશા '45' રહ્યો છે, પરંતુ વર્ષ 2019માં ડેબ્યૂ કરનાર શુભમન ગિલે જર્સી નંબર '77' પસંદ કર્યો છે. જ્યારે રોહિત શર્માએ 13 વર્ષ પહેલાં આ પોસ્ટ શેર કરી હતી, ત્યારે ભાગ્યે જ કોઈએ વિચાર્યું હશે કે તે 2025માં આટલા મહત્વપૂર્ણ સ્વરૂપે ફરીથી સામે આવશે.
વર્તમાન પરિસ્થિતિ સાથે મેળ ખાતું આ ટ્વિટ
આ ટ્વિટનો સમય વર્તમાન પરિસ્થિતિ સાથે સંપૂર્ણપણે મેળ ખાય છે, કારણ કે 77 નંબરની જર્સીવાળા શુભમન ગિલ ભારતીય વનડે ટીમની કમાન સંભાળી રહ્યા છે. 45 નંબરની જર્સીવાળા રોહિત શર્માને હવે કપ્તાનીમાંથી હટાવી દેવામાં આવ્યા છે. રોહિત શર્માએ પણ 77 નંબરની જર્સી પહેરી હતી, પરંતુ બહુ ઓછા ચાહકોને તે યાદ હશે. તમને જણાવી દઈએ કે 19 ઓક્ટોબરથી ઓસ્ટ્રેલિયામાં શરૂ થનારી ત્રણ મેચની વનડે સિરીઝમાં શુભમન ગિલ ટીમની કમાન સંભાળશે, જ્યાંથી પસંદગીકારો 2027 વર્લ્ડ કપની તૈયારી માટે ટીમની રૂપરેખા નક્કી કરવા માંગે છે.
આઈસીસીની બે ટ્રોફી જીતાડી
રોહિત શર્મા ડિસેમ્બર 2021માં ભારતના ફુલ-ટાઇમ વનડે કપ્તાન બન્યા હતા અને તેમણે 2023 ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય ટીમની કપ્તાની પણ કરી હતી. 2023 ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં હિટમૅનની સેના ઓસ્ટ્રેલિયા સામે હારી ગઈ હતી. જો કે, ભારતીય ટીમે આ જ ટૂર્નામેન્ટમાં ફાઇનલ પહેલા સતત 10 મેચ જીતી હતી. ભારતે ત્યારબાદ રોહિત શર્માની કપ્તાનીમાં 2024નો ટી20 વર્લ્ડ કપ એક પણ મેચ હાર્યા વિના જીત્યો હતો. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, રોહિત શર્માએ ભારતને ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025નો ખિતાબ અપાવ્યો હતો, જેમાં ભારતીય ટીમ અજેય રહી હતી. રોહિત શર્મા ICC ટ્રોફી જીતાડવામાં નિષ્ણાત રહ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે