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'ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ફિક્સ છે,' આર્જેન્ટિના સામે હાર્યા બાદ ઇજિપ્તના સ્ટાર ખેલાડીએ લગાવ્યો ગંભીર આરોપ, સોશિયલ મીડિયા પર ભારે હોબાળો

Football World Cup: મંગળવારે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ના રાઉન્ડ ઓફ 16 મેચમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિનાએ 0-2થી પાછળ રહ્યા બાદ વાપસી કરીને ઇજિપ્ત સામે 3-2થી જીત મેળવી હતી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 08, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:01 PM IST
'ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ફિક્સ છે,' આર્જેન્ટિના સામે હાર્યા બાદ ઇજિપ્તના સ્ટાર ખેલાડીએ લગાવ્યો ગંભીર આરોપ, સોશિયલ મીડિયા પર ભારે હોબાળો
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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