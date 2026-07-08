'ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ફિક્સ છે,' આર્જેન્ટિના સામે હાર્યા બાદ ઇજિપ્તના સ્ટાર ખેલાડીએ લગાવ્યો ગંભીર આરોપ, સોશિયલ મીડિયા પર ભારે હોબાળો

Football World Cup: મંગળવારે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ના રાઉન્ડ ઓફ 16માં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિનાએ 0-2થી પાછળ રહીને ઇજિપ્ત સામે 3-2થી શાનદાર વાપસી કરી. એટલાન્ટામાં મેચ જીતીને, આર્જેન્ટિનાએ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું. લિયોનેલ મેસીની મદદથી ગોલ કર્યો, જ્યારે એન્ઝો ફર્નાન્ડીઝે સ્ટોપેજ ટાઇમ (90+3')માં વિનીંગ ગોલ કર્યો. ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના રાઉન્ડ ઓફ 16માં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિના સામે 3-2થી હાર બાદ, ઇજિપ્તના ફોરવર્ડ મુસ્તફા ઝિકોએ મેચ અધિકારીઓ પર આકરા પ્રહારો કર્યા.
મુસ્તફા ઝિકોએ રેફરીંગ અન્યાયી હોવાનો આરોપ લગાવ્યો અને દાવો કર્યો કે ટુર્નામેન્ટ ફિક્સ હતી. 67મી મિનિટમાં 2-0થી લીડ મેળવ્યા પછી, ઇજિપ્ત વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં સૌથી મોટા અપસેટમાંથી એક મેળવવા માટે તૈયાર દેખાતું હતું, પરંતુ અચાનક બધું બદલાઈ ગયું. આર્જેન્ટિનાએ એક નોંધપાત્ર વાપસી કરી.
ક્રિસ્ટિયન રોમેરો, લિયોનેલ મેસી અને એન્ઝો ફર્નાન્ડીઝે 13 મિનિટમાં ગોલ કરીને ત્રણ વખતના વિશ્વ ચેમ્પિયનને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચાડ્યું. મેચમાં એક મહત્વપૂર્ણ ક્ષણ બીજા હાફની શરૂઆતમાં આવી જ્યારે ઝિકોએ ગોલ કર્યો, પરંતુ VAR સમીક્ષા પછી ગોલ નામંજૂર કરવામાં આવ્યો. અધિકારીઓએ ચુકાદો આપ્યો કે ઇજિપ્તીયન ફોરવર્ડે ગોલ પહેલાં ફાઉલ કર્યો હતો.
આર્જેન્ટિનાની હાર બાદ ઇજિપ્તના સ્ટાર ખેલાડીએ ગંભીર આરોપ લગાવ્યો
જો કે મુસ્તફા ઝિકોએ પાછળથી ગોલ કર્યો, પરંતુ નામંજૂર ગોલ મેચમાં એક ટર્નિંગ પોઇન્ટ સાબિત થયો. મેચ પછી બ્રોડકાસ્ટર સાથે વાત કરતા, મુસ્તફા ઝિકોએ રેફરીના નિર્ણયો પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો અને કહ્યું કે રેફરીની ક્રિયાઓએ મેચના પરિણામને પ્રભાવિત કર્યું છે. આ બરોબર નથી, રેફરી. આ અન્યાય છે, સ્પષ્ટપણે અને સ્પષ્ટપણે અન્યાયી છે. તે (રેફરી) સમગ્ર રાષ્ટ્રના પ્રયત્નોને બગાડી રહ્યો છે. તે મેચની શરૂઆતથી જ અમારી વિરુદ્ધ હતો, અમને આર્જેન્ટિના સામે 2-0થી જીતવાની મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી. ટુર્નામેન્ટ નિશ્ચિત છે. ભગવાન અમારા માટે પૂરતા છે, અને તે બાબતોને શ્રેષ્ઠ રીતે ઉકેલશે.
Mostafa Ziko’s interview after the match against Messi’s Argentina
🚨🗣️ Mostafa Ziko: "Congratulations to Argentina on the World Cup; the tournament was rigged, they didn't need anything else."
"The referee was unfair, unfair, unfair, unfair." https://t.co/qqk2GXGniW pic.twitter.com/3H91CnTpt7
— Someone’s Son 💎🇬🇭 (@bigfred6ix9) July 7, 2026
After Argentina's win, Egypt's Mostafa Zico accused the tournament of being fixed & criticized the referee
Passionate reaction in the heat of the moment or does he have a point?pic.twitter.com/7H83IPuKy0
— SaffronSoul (@TheRealDharm) July 8, 2026
'ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ફિક્સ છે'
ઇજિપ્તીયન ફોરવર્ડે ફેનની માફી પણ માંગી અને કહ્યું કે ખેલાડીઓએ તેમનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કર્યો છે. મુસ્તફા ઝિકોએ કહ્યું કે, અમે આજે તેમને ખુશ કરવા માંગતા હતા. અમે કરી શક્યા નહીં, પરંતુ હું શપથ લઈશ કે તે અમારા હાથમાં નહોતું. તે રેફરીના હાથમાં હતું. ટુર્નામેન્ટ ફિક્સ છે, તે સ્પષ્ટ છે. ઇજિપ્તે શાનદાર શરૂઆત કરી. 15મી મિનિટે, યાસેર ઇબ્રાહિમે મારવાન અટિયાના કોર્નરથી હેડર વડે ગોલ કર્યો. નિકોલસ ટાગ્લિયાફિકોને પેનલ્ટી મળ્યા બાદ આર્જેન્ટિના પાસે જવાબ આપવાની તાત્કાલિક તક હતી, પરંતુ ગોલકીપર મુસ્તફા શોબેરે મેસ્સીને ગોલથી રોકવા માટે શાનદાર બચાવ કર્યો.
ઇજિપ્ત હાફટાઇમમાં 1-0થી આગળ
મુસ્તફા શોબેરે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયનને મુશ્કેલીમાં મુકવાનું ચાલુ રાખ્યું, એલેક્સિસ મેક એલિસ્ટર અને જુલિયન અલ્વારેઝના પ્રયાસો બચાવ્યા, જ્યારે મેસ્સીનો ફ્રી-કિક પણ ક્રોસબાર પર અથડાયો, જેના કારણે ઇજિપ્ત હાફટાઇમમાં 1-0ની લીડ મેળવી શક્યો. મેચ ફરી શરૂ થયાના થોડા સમય પછી, ઇજિપ્તે મુસ્તફા ઝિકો દ્વારા તેમની લીડ બમણી કરી દીધી હોય તેવું લાગતું હતું, પરંતુ VARએ દરમિયાનગીરી કરી અને ગોલ કેન્સલ કર્યો.
🇪🇬埃及这个球确实不是点球，阿尔瓦雷斯先碰到的球，球穿过腿的中间到了后面，萨拉赫已经失去了球权，阿尔瓦雷斯的脚并没有动，是萨拉赫向前伸，阿尔瓦雷斯的脚可以明显看到没动并向外弧线绕开，而且也没有用力，这明显就是没意识的收脚动作，不是为了犯规去下重脚，之后萨拉赫回头时，球基本已经被成功… pic.twitter.com/xmuPihpEWL
— 闪亮的星星 (@yike144315) July 7, 2026
The FIFA refs sent off the Egyptian coach with a red card after he tried to get into a fight with Lionel Messi, the hero of Argentina. pic.twitter.com/Bi0jiHjaxi
— Ian Miles Cheong (@ianmiles) July 8, 2026
Roubaram o Egito em prol da Argentina.
Dois toques que derrubam o jogador.
Um foi falta, que anulou o gol de contra-ataque do Egito.
O outro não foi marcada a falta (pênalti), e não foi anulado o gol contra-ataque da Argentina. pic.twitter.com/Gkob1gs7Wf
— susana (@susanabotar) July 7, 2026
Fizeram um compilado de 4 minutos mostrando os lances em que a Argentina foi favorecida contra o Egito.
Simplesmente um escândalo mundial. Quanta sujeira envolvida. 🤢 pic.twitter.com/od2BQ1bZY1
— FLA Henrique (@flahenriquebr) July 7, 2026
ઇજિપ્તે સકારાત્મક પ્રતિક્રિયા આપી
જો કે, ઇજિપ્તે સકારાત્મક પ્રતિક્રિયા આપી અને અંતે 67મી મિનિટમાં 2-0થી આગળ થઈ ગયું, જ્યારે મોહમ્મદ સલાહ અને હૈસમ હસને મળીને મુસ્તફા ઝીકો માટે એક શાનદાર તક બનાવી. આર્જેન્ટિનાએ તરત જ પ્રતિક્રિયા આપી. રોમેરોએ 79મી મિનિટે મેસ્સીના ફ્રી-કિકથી હેડરથી લીડ ઘટાડી, અને પછી ચાર મિનિટ પછી, મેસ્સીએ એક શક્તિશાળી શોટ વડે બરાબરી કરી. ગોલકીપરના ગ્લોવ્સ અને ક્રોસબારના નીચેના ભાગમાં વાગ્યા પછી શોટ અંદર ગયો.
વધારાના સમયની શક્યતા દેખાતી હોવાથી, એન્ઝો ફર્નાન્ડીઝે સ્ટોપેજ ટાઇમમાં બોક્સની ધાર પર એક છૂટા બોલ પર લૅચ કર્યો અને નીચેના ખૂણામાં નીચા ફિનિશને પાવર આપ્યો. આર્જેન્ટિનાના 3-2ના વિજયથી ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં તેમનું સ્થાન નિશ્ચિત થયું.