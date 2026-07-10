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સંજીવ ગોયન્કાની ટીમને મળ્યો નવો કેપ્ટન, આ ખેલાડી સંભાળશે ટીમની કમાન

Aiden Markram : દક્ષિણ આફ્રિકાના સ્ટાર બેટ્સમેન એડન માર્કરમને ઇંગ્લેન્ડની ધ હન્ડ્રેડ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેતી ટીમ માન્ચેસ્ટર સુપર જાયન્ટ્સના નવા કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ ટીમ સંજીવ ગોયન્કાની માલિકીની છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 10, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:45 PM IST
સંજીવ ગોયન્કાની ટીમને મળ્યો નવો કેપ્ટન, આ ખેલાડી સંભાળશે ટીમની કમાન

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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