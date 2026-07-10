/સંજીવ ગોયન્કાની ટીમને મળ્યો નવો કેપ્ટન, આ ખેલાડી સંભાળશે ટીમની કમાન

Aiden Markram : દક્ષિણ આફ્રિકાના T20 કેપ્ટન અને સ્ટાર બેટ્સમેન એડન માર્કરમને ઇંગ્લેન્ડની ધ હંડ્રેડ ટુર્નામેન્ટમાં માન્ચેસ્ટર સુપર જાયન્ટ્સ (MSG) ટીમના નવા કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. માર્કરમ 2026ની ધ હંડ્રેડ સીઝનમાં સુપર જાયન્ટ્સનું નેતૃત્વ કરશે.
સુપર જાયન્ટ્સ ફ્રેન્ચાઇઝીએ 10 જુલાઈએ આ સમાચારની પુષ્ટિ કરી હતી. સંજીવ ગોએન્કા સુપર જાયન્ટ્સ ફ્રેન્ચાઇઝીના માલિક છે. 31 વર્ષીય માર્કરમ IPLમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) વતી રમે છે અને SA20માં ડર્બન સુપર જાયન્ટ્સનું પણ નેતૃત્વ કરે છે.
એડન માર્કરમ માન્ચેસ્ટર સુપર જાયન્ટ્સનો નવો કેપ્ટન
એડન માર્કરમને ધ હંડ્રેડ 2026 માટે માન્ચેસ્ટર સુપર જાયન્ટ્સનું કેપ્ટનશિપ સોંપવામાં આવી છે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ માર્કરમને 2.56 કરોડમાં હસ્તગત કર્યો હતો. ધ હંડ્રેડ ઉપરાંત તે IPL અને SA20માં સુપર જાયન્ટ્સ ફ્રેન્ચાઇઝનો પણ ભાગ છે. માર્કરમ પાસે કેપ્ટનશિપનો નોંધપાત્ર અનુભવ છે.
A new era begins 🔥
Leading from the front — Aiden Markram is the new captain of the Manchester Super Giants men’s team ❤️💙 pic.twitter.com/heKEWol0bw
— Manchester Super Giants (@ManchesterSG100) July 10, 2026
દક્ષિણ આફ્રિકાની T20 ટીમનું નેતૃત્વ કરવા ઉપરાંત તે SA20માં ડર્બન સુપર જાયન્ટ્સનું નેતૃત્વ કરે છે. તેના નેતૃત્વ હેઠળ, ડર્બન ટીમ 2025-26 SA20 સીઝનમાં રનર્સ-અપ રહી હતી. તે પહેલાં તેણે 2023 અને 2024માં સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપને સતત SA20 ટાઇટલ અપાવ્યા હતા.
માર્કરમની T20 કારકિર્દી
કેપ્ટનશીપની સાથે એડન માર્કરમે બેટથી પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. તેની T20 કારકિર્દી પર નજર કરીએ તો, તેણે 238 મેચોમાં 223 ઇનિંગ્સમાં 136.17ના સ્ટ્રાઇક રેટથી કુલ 5,989 રન બનાવ્યા છે, જેમાં બે સદી અને 38 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેના રેકોર્ડમાં 69 IPL મેચોમાં 1,671 રન અને 45 SA20 મેચોમાં 1,276 રનનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં તેણે T20 ક્રિકેટમાં બોલિંગમાં 48 વિકેટ લીધી છે.