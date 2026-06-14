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ફુટબોલ World Cup નો તે 'ખૂની ગોલ'... એક ભૂલની સજા 'મોત', આ કહાની તમારૂ દિલ તોડી દેશે

દુનિયાભરમાં ફુટબોલ વિશ્વકપની ચર્ચા થઈ રહી છે. આ વખતે ફુટબોલના મહાકુંભમાં 48 ટીમો મેદાનમાં ઉતરી છે. આ વિશ્વકપનો ઈતિહાસ શાનદાર અને રોમાંચક રહ્યો છે. તેમાં કેટલાક કાળા અધ્યાય પણ જોડાયેલા છે. આજે અમે તમને ફુટબોલ વર્લ્ડ કપની એક ખતરનાક કહાની વિશે જણાવીશું.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 14, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:15 PM IST
ફુટબોલ World Cup નો તે 'ખૂની ગોલ'... એક ભૂલની સજા 'મોત', આ કહાની તમારૂ દિલ તોડી દેશે

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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