ફુટબોલ World Cup નો તે 'ખૂની ગોલ'... એક ભૂલની સજા 'મોત', આ કહાની તમારૂ દિલ તોડી દેશે

ફુટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026નો રોમાંચ દુનિયાભરમાં જોવા મળી રહ્યો છે. ફેન્સ દરેક મુકાબલાનો આનંદ માણી રહ્યાં છે. ફુટબોલના આ મહાકુંભનો ઈતિહાસ શાનદાર અને રોમાંચક રહ્યો છે. પરંતુ આ ઈતિહાસના પાનામાં એક એવી દર્દનાક કહાની છુપાયેલી છે, જેને સાંભળી આજે પણ રૂવાંટા ઉભા થઈ જાય છે. આ કહાની છે કોલંબિયાના એક ઉભરતા સ્ટાર ફુટબોલર એન્ડ્રેસ એસ્કોબારની, જેને વિશ્વકપમાં કરેલી એક ભૂલની સજા મોત મળી હતી.
એન્ડ્રેસ એસ્કોબાર કોલંબિયાનો સૌથી સન્માનિત અને પસંદગીનો ખેલાડી હતો. તેને શાંત સ્વભાવ અને શાનદાર રમત માટે ધ જેન્ટલમેનનનો ટેગ પણ મળ્યો હતો. ના કારણે તેને ફુટબોલ જગતમાં 'ધ જેન્ટલમેન'નો ખિતાબ મળ્યો હતો. તે કોલંબિયાની ફુટબોલની 'ગોલ્ડન જનરેશન'નો હીરો હતો. ઉંમર માત્ર 27 વર્ષની હતી અને તેની દમદાર લીડરશિપથી બધાના દિલ જીત્યા હતા. પરંતુ 1994 વિશ્વકપમાં બધુ વેરવિખેર થઈ ગયું. તેને ગોલનો ખૂની ગોલ કહેવું ખોટું નથી.
શું હતી ઘટના?
વર્ષ 1994ના ફુટબોલ વિશ્વકપમાં કોલંબિયાની ટીમને ટાઇટલની દાવેદાર માનવામાં આવી રહી હતી. ટીમે ક્વોલીફાઇંગ રાઉન્ડમાં દમદાર પ્રદર્શન કરતા આર્જેન્ટીના જેવી દિગ્ગજ ટીમને 5-0થી હરાવી દુનિયાને ચોંકાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ ટીમ પાસે ખુબ આશા હતી, પરંતુ જ્યારે ટૂર્નામેન્ટ શરૂ થઈ તો પ્રથમ મેચમાં રોમાનિયા સામે મળેલી હાર બાદ ટીમ બેકફુટ પર આવી ગઈ હતી.
તે એક 'OWN GOAL' અને ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર
22 જૂન, 1994ના કોલંબિયાનો મુકાબલો યજમાન અમેરિકા સામે હતો. મેચના પ્રથમ હાફમાં અમેરિકા તરફથી એક ખતરનાક પાસ આવ્યો, જેને રોકવાના પ્રયાસમાં ડિફેન્ડર એસ્કોબારે ભૂલથી બોલને પોતાની નેટમાં પહોંચાડી દીધો. આ ઓન ગોલને કારણે અમેરિકાને લીડ મળી ગઈ અને કોલંબિયા આ મેચ 2-1થી હારી ગયું. ટાઇટલ જીતવાની દાવેદાર મનાતી કોલંબિયાની ટીમ ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ. પરંતુ કોઈને અંદાજો નહોતો કે આ 'OWN GOAL' ખૂની સાબિત થયો.
નાઇટ ક્લબની બહાર જાહેરમાં હત્યા
ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થયા બાદ એસ્કોબાર સ્વદેશ પરત ફર્યો. તે આ ભૂલથી તૂટી જરૂર ગયો હતો પરંતુ તેણે અખબારમાં કોલમ લખી ફેન્સને એક રહેવાનો સંદેશ આપ્યો. 2 જુલાઈ 1994ના મેડેલિન શહેરની એક નાઇટક્લબની બહાર કેટલાક લોકોએ તેને ઘેરી લીધો. ત્યાં તેની સાથે ઓન ગોલને લઈને ચર્ચા શરૂ થઈ. વાત એટલી વધી ગઈ કે તેના પર ફાયરિંગ થયું. હોસ્પિટલ લઈ જવા સમયે એસ્કોબારે દમ તોડી દીધો. શરૂઆતમાં તે લાગ્યું કે આ હત્યા માત્ર ફેન્સના ગુસ્સાનું પરિણામ હતી. પરંતુ તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો. તે સમયે કોલંબિયામાં ડ્રગ્સ માફિયા અને ગેરકાયદેસર સટ્ટાનો જમાનો હતો. એસ્કોબારના તે ઓન ગોલને કારણે ઘણા સટ્ટાબાજો અને અન્ડરવર્લ્ડના લોકોને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું, તેનો બદલો એસ્કોબારની હત્યા કરી લેવામાં આવ્યો હતો.