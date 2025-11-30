The Pioneer: રમતની દુનિયામાં પણ જબરદસ્ત કરિશ્મા, IPLની કામયાબી પાછળ પણ સુભાષ ચંદ્રાની દૂરદૃષ્ટિ!
The Pioneer: આજે દુનિયાભરમાં લીગ ક્રિકેટની ચર્ચા છે. લીગ ક્રિકેટ ખૂબ મોટું થઈ ગયું છે. અને તેનો ઉદ્ભવ સૌ IPL સાથે જોડે છે. પરંતુ IPL શરૂ થાય તેના એક વર્ષ પહેલાં એક બીજી લીગ શરૂ થઈ હતી. તે લીગ પોતાની રીતે પહેલી લીગ હતી. ભારતમાં તેના વિશે કોઈએ ત્યારે કદાચ વિચાર્યું પણ નહીં હોય. પરંતુ ઇન્ડિયન ક્રિકેટ લીગ (ICL)ને ભારતમાં લીગ ક્રિકેટના પિતામહ કહી શકાય છે. અને તેની પાછળ વિચાર હતો એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડો. સુભાષ ચંદ્રાનો....
The Pioneer: વાત છે જ્યારે ભારત વનડે ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપના પહેલા જ રાઉન્ડમાં બહાર થઈ ગયું હતું. અને આવા સમયે જ્યારે દેશમાં ગમનો માહોલ હતો, ત્યારે ડો. ચંદ્રાએ ક્રિકેટના ચાહકોને એક નવો ફ્લેવર અને તેવરથી રૂબરૂ કરાવવાનું વિચાર્યું. ઇન્ડિયન ક્રિકેટ લીગમાં શહેરોના આધારે ટીમોને વહેંચવામાં આવી હતી. જે રીતે પછીથી IPLમાં થયું. તેમાં જુદા જુદા દેશોના ખેલાડીઓને જોડવામાં આવ્યા. રંગીન કપડાં, દૂધિયા રોશની અને સફેદ બોલથી T20 ક્રિકેટ લીગનો પ્રારંભ થયો. કપિલ દેવ અને બ્રાયન લારા જેવા મોટા નામ આની સાથે જોડાયા.
T20 ક્રિકેટને લઈને ત્યાં સુધી BCCI પણ બહુ ઉત્સાહિત નહોતું. તે T20 ક્રિકેટની સફળતા વિશે અસમંજસમાં હતું. પરંતુ અહીં ડો. ચંદ્રાની દૂરંદેશીએ જોઈ લીધું હતું કે આ ક્રિકેટનું ભવિષ્ય છે. માત્ર T20 જ નહીં, પરંતુ લીગ ક્રિકેટ જ દુનિયાને બદલી નાખશે. ત્યારે કોઈને એટલી આશા નહોતી કે આ નવો ફોર્મેટ ક્રિકેટ માટે કેટલો મોટો સાબિત થઈ શકે છે. વર્ષ 2016માં ડો. ચંદ્રાએ પણ તેનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું, "હા, IPL, ICLને કારણે સફળ થયું. અને ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડે (BCCI) તેનાથી ઘણા પૈસા કમાયા છે."
ICL ટીમમાં ચાર વિદેશી, આઠ જુનિયર અને બે આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ હોઈ શકતા હતા. આ ટીમોને આ રીતે તૈયાર કરવામાં આવી હતી કે જુનિયર ભારતીય ખેલાડીઓને ભારત અને દુનિયાના બીજા દેશોની ટીમો સાથે રમવાની તક મળે. અને તેઓ તેમના અનુભવમાંથી શીખી શકે.
IPLની શરૂઆત 2008માં થઈ. અને ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી તે ખૂબ મોટું બની ચૂક્યું છે. હવે બોર્ડને પ્રસારણ અધિકારથી જ હજારો કરોડ રૂપિયા મળે છે. પરંતુ 2007માં જ્યારે ICL શરૂ થયું, ત્યાં સુધી કોઈએ તેનો વિચાર પણ નહોતો કર્યો. ICLએ લીગ ક્રિકેટ માટે જે રાહ ચીંધી, તેણે ક્રિકેટને ત્યાં સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી, જ્યાં તે આજે દેખાય છે.
