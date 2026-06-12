/FIFA World Cup 2026 ની સામે IPL અને ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ કંઈ નથી, પ્રાઇઝ મની જાણીને પહોળી થઈ જશે આંખો!

FIFA World Cup 2026: વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય અને મોટા રમત ઉત્સવ એટલે કે 'ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026' (FIFA World Cup 2026) નો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. આ વખતે આ મેગા ટૂર્નામેન્ટનું આયોજન સંયુક્ત રીતે અમેરિકા, મેક્સિકો અને કેનેડા દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. ટૂર્નામેન્ટની ઓપનિંગ મેચ મેક્સિકો અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ રહી છે. આ ફૂટબોલ મહાકુંભમાં આ વખતે રોમાંચ તો બમણો હશે જ, પરંતુ તેની સાથે જ ફિફાએ પ્રાઇઝ મની (ઇનામી રકમ) માં જે બમ્પર વધારો કર્યો છે, તે જાણીને રમત જગત સ્તબ્ધ થઈ ગયું છે.
જો ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ની પ્રાઇઝ મનીની સરખામણી ક્રિકેટના સૌથી ધનાઢ્ય ટૂર્નામેન્ટ IPL કે ICC ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ સાથે કરવામાં આવે તો જમીન-આસમાનનો તફાવત જોવા મળે છે.
IPL વિજેતા કરતાં 4 ગણી વધુ રકમ તો અહીં છેલ્લી ટીમોને મળશે!
ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ની પ્રાઇઝ મની એટલી વિશાળ છે કે આઈપીએલ 2026 ની વિજેતા ટીમને મળેલી રકમ તેની સામે ખૂબ નાની લાગશે. આ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં 33મા ક્રમથી લઈને 48મા ક્રમ સુધી રહેનારી (એટલે કે ગ્રુપ સ્ટેજમાંથી બહાર થઈ જનારી) ટીમોને જ માત્ર ભાગ લેવા બદલ અંદાજે 86 કરોડથી 104 કરોડ ($12.5 મિલિયન) જેટલી ગેરંટીડ રકમ મળવા પાત્ર છે. આ રકમ IPL 2026 ની ચેમ્પિયન ટીમને મળેલી ઇનામી રકમ કરતાં પણ 4 ગણી વધારે છે.
ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ વર્સિસ ફિફા વર્લ્ડ કપ: આંકડા જોઈને ચોંકી જશો
ક્રિકેટ જગતમાં કરોડો રૂપિયાનો વરસાદ થાય છે તે વાત સાચી, પરંતુ ફૂટબોલના આ વૈશ્વિક મંચ સામે તે આંકડો ઘણો નાનો સાબિત થાય છે. ચાલો આ સરખામણી પર નજર કરીએ...
|ટૂર્નામેન્ટ / વિજેતા
|ઇનામી રકમ (અંદાજિત ભારતીય રૂપિયામાં)
|T20 વર્લ્ડ કપ 2026 (વિજેતા - ભારત)
|₹21.9 કરોડ ($2.63 મિલિયન)
|વનડે વર્લ્ડ કપ 2023 (વિજેતા - ઓસ્ટ્રેલિયા)
|₹33 કરોડ ($4 મિલિયન)
|FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 (ફાઇનલ હારનાર ટીમ)
|₹275 કરોડથી ₹314 કરોડ ($33 મિલિયન)
|FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 (વિજેતા ચેમ્પિયન)
|₹417 કરોડથી ₹476 કરોડ ($50 મિલિયન)
ફિફાએ આ વર્ષે પોતાના કુલ ફાઇનાન્સિયલ ડિસ્ટ્રિબ્યુશનના બજેટને વધારીને રેકોર્ડબ્રેક $871 મિલિયન (આશરે ₹7,200+ કરોડ)*કરી દીધું છે, જેમાંથી માત્ર પર્ફોર્મન્સ આધારિત પ્રાઇઝ પૂલ જ $655 મિલિયનનો છે. આ રકમ ગત કતાર વર્લ્ડ કપ (2022) કરતાં લગભગ 50% જેટલી વધારે છે.
દિગ્ગજોનો આખરી જંગ અને ફેન્સનો રોમાંચ
આ વખતે ફિફા વર્લ્ડ કપમાં ઇતિહાસમાં પહેલીવાર 32 ને બદલે 48 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે અને કુલ 104 મેચો રમાશે. આ ટૂર્નામેન્ટ માત્ર પૈસાના કારણે જ નહીં, પરંતુ લાગણીઓ અને રોમાંચના કારણે પણ ખાસ છે. ફૂટબોલ જગતના કેટલાક મહાન દિગ્ગજો કદાચ પોતાનો આ છેલ્લો વર્લ્ડ કપ રમી રહ્યા છે. આવામાં દુનિયાભરના કરોડો ફેન્સની નજર આ ટૂર્નામેન્ટની દરેક નાની-મોટી અપડેટ્સ પર ટકેલી છે. શાનદાર ગ્લેમર અને અઢળક પૈસાના સમન્વય સાથે આ ટૂર્નામેન્ટ રમત જગતના તમામ રેકોર્ડ તોડવા માટે તૈયાર છે.