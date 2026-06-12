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FIFA World Cup 2026 ની સામે IPL અને ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ કંઈ નથી, પ્રાઇઝ મની જાણીને પહોળી થઈ જશે આંખો!

FIFA World Cup 2026: FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થઈ ચૂક્યો છે, જેનું સહ-યજમાન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, મેક્સિકો અને કેનેડા છે. ટુર્નામેન્ટનો ઉદ્ઘાટન મેચ મેક્સિકો અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાશે. FIFA એ આ વર્ષે ઇનામની રકમમાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 12, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:52 PM IST
FIFA World Cup 2026 ની સામે IPL અને ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ કંઈ નથી, પ્રાઇઝ મની જાણીને પહોળી થઈ જશે આંખો!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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