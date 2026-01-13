Prev
Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 13, 2026, 09:02 PM IST

ફક્ત 1 રન દૂર... તૂટી જશે ક્રિકેટના ભગવાનનો રેકોર્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ સામે ઇતિહાસ રચશે વિરાટ કોહલી

Virat Kohli Create history: ટીમ ઇન્ડિયાનો સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી આ દિવસોમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે. તેણે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પહેલી મેચમાં શાનદાર બેટિંગ કરી. તે સદી ફટકારવામાં નિષ્ફળ ગયો અને ફરી એકવાર નર્વસ 90નો શિકાર બન્યો. જોકે, તેણે 93 રનની ઇનિંગ રમી અને તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો. જોકે તે આ મેચમાં સદી ચૂકી ગયો, પરંતુ વિરાટ કોહલી પાસે બીજી વનડેમાં એક નોંધપાત્ર રેકોર્ડ બનાવવાની તક હશે. તે માત્ર એક રનથી સચિનનો સુપ્રસિદ્ધ રેકોર્ડ તોડી નાખશે. આમ કરીને, તે વનડે ક્રિકેટમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે આ સિદ્ધિ મેળવનાર નંબર વન ભારતીય બેટ્સમેન બનશે.

સચિનનો રેકોર્ડ તૂટી જશે

નોંધનીય છે કે કિંગ કોહલીએ પોતાની ODI કારકિર્દીમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે 34 મેચની 34 ઇનિંગ્સમાં 56.89 ની વિસ્ફોટક બેટિંગ સરેરાશથી 1750 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 154 રહ્યો છે. કોહલીએ 6 સદી અને 10 અડધી સદી પણ ફટકારી છે. નોંધનીય છે કે, સચિન પોતાની કારકિર્દીમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે કુલ 1750 રન બનાવવાનો રેકોર્ડ પણ ધરાવે છે. બંને ખેલાડીઓ બરાબર છે.

માત્ર 1 રન દૂર

એ નોંધનીય છે કે વિરાટ કોહલી 14 જાન્યુઆરીથી શરૂ થતી બીજી ODIમાં માત્ર 1 રન બનાવીને સચિન તેંડુલકરનો રેકોર્ડ તોડી નાખશે. કોહલી અને સચિન બંને હાલમાં 1750 રન સાથે બરાબર છે. આનાથી વિરાટને બીજો ઐતિહાસિક રેકોર્ડ બનાવવાની શ્રેષ્ઠ તક મળશે.

કોહલી મજબૂત પ્રદર્શન કરવાનું લક્ષ્ય

વિરાટ કોહલી આ દિવસોમાં ઉત્તમ ફોર્મમાં છે, જે તેના આંકડાઓ દ્વારા સાબિત થાય છે. કોહલીએ રમેલી છેલ્લી પાંચ ODIમાં સતત પાંચ અડધી સદી ફટકારી છે. તે ઉત્તમ ફોર્મમાં છે. આની શરૂઆત ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની છેલ્લી વનડેમાં તેની અડધી સદીથી થઈ. ત્યારબાદ, કોહલીએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં બે સદી, પછી અડધી સદી અને પછી ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ વનડેમાં અડધી સદી ફટકારી, જે તેના ઇરાદાઓને દર્શાવે છે. કોહલી આગામી મેચોમાં મજબૂત પ્રદર્શન કરવાનું લક્ષ્ય રાખશે જેથી વનડે વર્લ્ડ કપ માટે તેની દાવ વધુ મજબૂત બને.

