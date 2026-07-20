Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /જે રેફરીની સેક્સ પાર્ટી રેડમાં થઈ હતી ધરપકડ, તેમના જ ખભે હતી ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ! જાણો સમગ્ર મામલો

જે રેફરીની 'સેક્સ પાર્ટી' રેડમાં થઈ હતી ધરપકડ, તેમના જ ખભે હતી ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ! જાણો સમગ્ર મામલો

Slavko Vincic Controversy: ન્યુ જર્સીના મેટલાઇફ સ્ટેડિયમમાં લિયોનેલ મેસ્સી અને લેમિન યામલ જેવા સ્ટાર્સ મેદાનમાં હતા, વિન્સીક પણ એટલી જ મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી નિભાવે છે. વિન્સીકની પણ ઇચ્છે હતી કે સૌથી મોટી ફૂટબોલ મેચ ફક્ત ખેલાડીઓના પ્રદર્શન દ્વારા નક્કી થાય, કોઈ વિવાદ દ્વારા નહીં.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 20, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:55 AM IST
જે રેફરીની 'સેક્સ પાર્ટી' રેડમાં થઈ હતી ધરપકડ, તેમના જ ખભે હતી ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ! જાણો સમગ્ર મામલો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ઉરુગ્વેથી લઈ સ્પેન સુધી... ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ જીતનારા દેશોનું ફુલ લિસ્ટ
FIFA World Cup Winners List41 min ago
2
Ferran torres1 hr ago
3
fifa world cup 20261 hr ago
4
Lionel Messi1 hr ago
5
fifa world cup 20261 hr ago