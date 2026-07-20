જે રેફરીની 'સેક્સ પાર્ટી' રેડમાં થઈ હતી ધરપકડ, તેમના જ ખભે હતી ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ! જાણો સમગ્ર મામલો

Slavko Vincic Controversy: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલમાં, આર્જેન્ટિના અને સ્પેન ટ્રોફી માટે મેદાનમાં ઉતર્યા હતા. આખી દુનિયાની નજર ફક્ત ખેલાડીઓ પર જ નહીં પરંતુ મેચ રેફરી, સ્લેવકો વિન્સીક પર પણ હતી. આ અનુભવી સ્લોવેનિયન રેફરી માટે આ કામ દ્વારા એક સ્વપ્ન સાકાર થયું હતું. પરંતુ બહુ ઓછા લોકો જાણતા હતા કે પાંચ વર્ષ પહેલાં, તેમની કારકિર્દી એક વિવાદમાં ફસાઈ ગઈ હતી જેણે તેમનું આખું જીવન બદલી નાખ્યું હતું.
2020માં, સેક્સ પાર્ટી પર પોલીસ દરોડા દરમિયાન સ્લેવકો વિન્સીકનું નામ સામે આવ્યું હતું. થોડા સમય માટે, એવું લાગતું હતું કે તેમની કારકિર્દી સમાપ્ત થઈ જશે. જો કે, તપાસમાં તેમને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા, અને હવે તે જ અધિકારી ફૂટબોલની સૌથી મોટી મેચમાં અમ્પાયરિંગ કરી હતી.
આખો મામલો શું હતો?
બ્રિટિશ અખબાર ડેઇલી મેઇલના અહેવાલ મુજબ, સ્લેવકો વિન્સીક એક બિઝનેસ મીટિંગ માટે બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિનાના બિજેલજીના ગયા હતા. તેમને ત્યાં લંચ માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું, જે તેમણે સ્વીકાર્યું. જોકે, થોડા સમય પછી, પોલીસે તે સ્થળે દરોડો પાડ્યો.
અધિકારીઓએ દાવો કર્યો હતો કે ત્યાં એક કથિત વેશ્યાવૃત્તિનું જૂથ કાર્યરત હતું. દરોડા દરમિયાન, વિન્સીક અને અન્ય ઘણા લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. 26 પુરુષો અને નવ મહિલાઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે કોકેઈનના ચાર પેકેટ, 10 પિસ્તોલ, ત્રણ બુલેટપ્રૂફ જેકેટ અને 10,000 યુરોથી વધુ રોકડ પણ જપ્ત કરી હતી.
આ તપાસ દરમિયાન, પોલીસને સ્લેવકો વિન્સીક સામે ગુનાહિત સંડોવણીના કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી. તેમની માત્ર સાક્ષી તરીકે પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી અને બાદમાં તેમને છોડી મૂકવામાં આવ્યા હતા. આ કેસના મુખ્ય શંકાસ્પદ, ટિયાના માકસિમોવિકે, બીજા વર્ષે કોર્ટમાં દોષિત ઠરાવ્યો હતો અને તેને એક વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી.
વિન્સીકે સમગ્ર મામલા વિશે શું કહ્યું?
બાદમાં, સ્લોવેનિયન મીડિયા આઉટલેટ વેસર સાથેની મુલાકાતમાં, સ્લેવકો વિન્સીકે આ ઘટના પર પોતાનું મૌન તોડ્યું. તેમણે કહ્યું કે, હું આકસ્મિક રીતે ત્યાં પહોંચ્યો. મારો પોતાનો વ્યવસાય છે અને હું એક મીટિંગ માટે બોસ્નિયા ગયો હતો. લંચનું આમંત્રણ સ્વીકારવું એ મારા જીવનની સૌથી મોટી ભૂલ સાબિત થઈ. અચાનક, પોલીસ આવી, અને આખી પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ.
સ્લેવકો વિન્સીકે એમ પણ કહ્યું કે ધરપકડ કરાયેલા લોકો સાથે તેમનો કોઈ સંબંધ નથી, કે તેઓ કથિત ગેંગને જાણતા પણ નથી. સ્લોવેનિયન ફૂટબોલ રેફરી એસોસિએશનના પ્રમુખ વ્લાડો સાજને પણ તે સમયે વિન્સીકનો બચાવ કર્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે રેફરી ખોટા સમયે ખોટી જગ્યાએ હતા, અને તેમની સામે કોઈ આરોપો દાખલ કરવામાં આવ્યા ન હતા.
વિવાદોને પાછળ છોડીને, સ્લેવકો વિન્સીકે શાનદાર પ્રદર્શન કરવાનું ચાલુ રાખ્યું અને પોતાને યુરોપના સૌથી વિશ્વસનીય રેફરીઓમાંના એક તરીકે સ્થાપિત કર્યા. તેમણે UEFA ચેમ્પિયન્સ લીગ, યુરોપિયન સ્પર્ધાઓ અને ઘણી મોટી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં રેફરીની ભૂમિકા ભજવી છે. જે બાદ FIFAએ તેમને આર્જેન્ટિના અને સ્પેન વચ્ચે 2026ના વર્લ્ડ કપ ફાઇનલની જવાબદારી સોંપી હતી. આ ટુર્નામેન્ટમાં આ તેમનો ચોથો મેચ હતો અને તેમની કારકિર્દીનો સૌથી મોટો મેચ પણ હતો.