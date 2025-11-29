Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

CSKને બે વખત ચેમ્પિયન બનાવનાર સ્ટાર ખેલાડીએ લીધો મોટો નિર્ણય, IPL છોડી PSLમાં રમવાનો લીધો નિર્ણય, જાણો

IPL 2026: IPL 2026 પહેલા, આ ક્રિકેટરે પોતાના નિર્ણયથી બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને બે વખત ચેમ્પિયનશિપ જીત અપાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવનાર ખેલાડી IPL 2026માં ભાગ ન લેવાનો નિર્ણય લીધો છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 29, 2025, 07:53 PM IST

Trending Photos

CSKને બે વખત ચેમ્પિયન બનાવનાર સ્ટાર ખેલાડીએ લીધો મોટો નિર્ણય, IPL છોડી PSLમાં રમવાનો લીધો નિર્ણય, જાણો

IPL 2026: IPL 2026 પહેલા, દક્ષિણ આફ્રિકાના ભૂતપૂર્વ સ્ટાર ફાફ ડુ પ્લેસિસે પોતાના નિર્ણયથી બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને બે વખત ચેમ્પિયનશિપ જીત અપાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવનાર ડુ પ્લેસિસે IPL 2026 માં ભાગ ન લેવાનો નિર્ણય લીધો છે. લાંબા સમયથી IPL ખેલાડી રહેલા ડુ પ્લેસિસે જાહેરાત કરી છે કે તે આગામી IPL હરાજીમાં પોતાનું નામ દાખલ કરશે નહીં.

ખેલાડીને રિલીઝ કરવાનો નિર્ણય

Add Zee News as a Preferred Source

દક્ષિણ આફ્રિકાના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટને એક નિવેદન બહાર પાડીને કહ્યું કે તે IPL 2026ને બદલે પાકિસ્તાન સુપર લીગ (PSL)માં ભાગ લેશે. નોંધનીય છે કે ફાફ ડુ પ્લેસિસ ગયા સિઝનમાં દિલ્હી કેપિટલ્સમાં હતા, પરંતુ તેમનું પ્રદર્શન એટલું સારું નહોતું. IPLની આગામી સિઝન પહેલા, દિલ્હી કેપિટલ્સે અનુભવી ખેલાડીને રિલીઝ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

ફાફ ડુ પ્લેસિસ PSL માટે IPL છોડી રહ્યા છે

ફાફ ડુ પ્લેસિસના નિર્ણયથી વિશ્વભરના ચાહકો આશ્ચર્યચકિત થયા છે, કારણ કે 15 ડિસેમ્બરે યોજાનારી IPL 2026ની હરાજીમાં ઘણી ટીમો તેમના માટે બોલી લગાવી શકે છે. ડુ પ્લેસિસ પાસે IPL કેપ્ટનશિપનો અનુભવ પણ છે. તેમને 2022માં RCB દ્વારા વિરાટ કોહલીના સ્થાને ટીમના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

એક ભાવનાત્મક પોસ્ટમાં, સ્ટાર ખેલાડીએ લખ્યું, "IPLમાં 14 સીઝન પછી, મેં આ વર્ષે હરાજીમાં મારું નામ દાખલ ન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ લીગ મારી સફરનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ રહી છે. હું વિશ્વ કક્ષાના સાથી ખેલાડીઓ સાથે, અદ્ભુત ફ્રેન્ચાઇઝીઓ માટે અને ચાહકોની સામે રમવાનું ભાગ્યશાળી રહ્યો છું જેમનો જુસ્સો અજોડ છે.

CSK સાથે એક જોરદાર સફર

ફાફ ડુ પ્લેસિસ તેમના લાંબા IPL કારકિર્દી દરમિયાન ચાર ટીમો માટે રમ્યા છે. તેમને 2013માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ દ્વારા ખરીદવા આવ્યા હતા, અને આ લીગમાં જ દક્ષિણ આફ્રિકાના ખેલાડીએ વિશ્વને પોતાની પ્રતિભા દર્શાવી છે. તે IPLમાં CSK, રાઇઝિંગ પુણે સુપરજાયન્ટ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે રમ્યો હતો, પરંતુ તેનો સૌથી યાદગાર કાર્યકાળ ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ સાથે રહ્યો હતો.

તેણે ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને બે વાર વિજેતા ટીમનો ભાગ રહ્યો. IPL 2021ની ફાઇનલમાં, ડુ પ્લેસિસે કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ સામે 59 બોલમાં 86 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જેણે ટીમની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી.
 

 

 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Faf du Plessisfaf du plessis IPL 2026IPLPSLfaf du plessis PSLGujarati Newssport newsCricket Newsbig decisionLeave IPL

Trending news