/Maharaja Ranjit Singh: ભારતના પ્રથમ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટર, જેમને પોતાની ટીમમાં લેવા અંગ્રેજો અંદરોઅંદર લડી પડ્યા હતા

આ વાત તો બધા જાણે છે કે ભારત 15 ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે આઝાદ થયું. પરંતુ શું તમે તે જાણો છો કે આઝાદ થયા બાદ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે પોતાની પ્રથમ મેચ 1948મા ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસે રમી? શું તમે જાણો છો કે આઝાદી પહેલા પણ ભારતની એક ટીમ હતી, જે 1932થી ક્રિકેટ રમી રહી હતી? શું તમે જાણો છો કે ભારતના પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટર કોણ હતા? આ કહાની છે ભારતીય ક્રિકેટના પિતામહ મહારાજા કુમાર રણજીતસિંહની, જેને પોતાની ટીમમાં રમાડવા માટે અંગ્રેજો આમને-સામને લડતા હતા. આ કહાની છે તે દિગ્ગજની જેમના નામ પર ભારતની સૌથી મોટી ઘરેલું ક્રિકેટ ટૂર્નામેન્ટ રણજી ટ્રોફી રમવામાં આવે છે.
રણજીત સિંહનો આજે જન્મદિવસ છે
આઝાદી પહેલા હિંદુસ્તાનમાં ક્રિકેટ માત્ર રાજવી પરિવારો, નવાબો અને ધનવાનો સુધી સીમિત હતું. તેમાંથી એક હતા જામનગરના મહારાજા કુમાર રણજીતસિંહ. રણજીતસિંહનો આજે જન્મ દિવસ છે. જામ રણજીતસિંહનો જન્મ 10 સપ્ટેમ્બર 1982ના ગુજરાતના કાઠિયાવાડના સરોદર ગામમાં થયો હતો.
ઈંગ્લેન્ડમાં અભ્યાસ કરવા ગયા અને ક્રિકેટર બની આવ્યા
રાજકીય પરિવારોના બાળકોને અભ્યાસ માટે ઈંગ્લેન્ડ મોકલવા એક સામાન્ય પરંપરાનો હિસ્સો હતો. રણજીત સિંહ પણ 16 વર્ષની ઉંમરે ઈંગ્લેન્ડ જતાં રહ્યાં. અભ્યાસ દરમિયાન તેઓ સ્કૂલ અને પછી કોલેજમાં ક્રિકેટ રમવા લાગ્યા. માતા-પિતાએ ભલે પોતાના પુત્રનું નામ રાખ્યું હોય રણજીતસિંહ, પરંતુ ઈંગ્લેન્ડમાં તેમને નિકનેમ મળ્યું 'રણજી અને સ્મિથ.' રણજીતે પોતાના ક્રિકેટ કરિયરની પ્રથમ મેચ ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ માન્ચેસ્ટરના ઓલ્ડ ટ્રેફર્ડ મેદાન પર રમી હતી.
ગુલામ ભારતીય ઈંગ્લેન્ડની ટીમમાંથી રમ્યા?
રણજીતસિંહ ભલે ભારતીય હોય, પરંતુ 1896મા તેમને ઈંગ્લેન્ડની ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા. તેઓ ઈંગ્લેન્ડની ટીમમાંથી રમનાર એશિયન મૂળના પ્રથમ ક્રિકેટર હતા. તેમની પસંદગી પર જોરદાર વિવાદ પણ થયો હતો. MCC ના ચેરમેન લાર્ડ હારિસનું કહેવું હતું કે રણજીત ભલે રોયલ પરિવારમાંથી હોય, પરંતુ અમારા તો ગુલામ છે. તેમની ઈંગ્લેન્ડ ટીમમાં કઈ રીતે પસંદગી થઈ અને આપણે (અંગ્રેજ) કોઈ કાળા માટે ફીલ્ડિંગ કેમ કરીશું? પરંતુ રણજીત સિંહે પોતાની પસંદગીને સાચી સાબિત કરતા પર્દાપણ ટેસ્ટમાં 62 અને 154* રનની બે શાનદાર ઈનિંગ રમી. તેઓ એવા પ્રથમ ક્રિકેટર છે, જેમણે પોતાના પ્રથમ ટેસ્ટ મેચની પ્રથમ ઈનિંગમાં અડધી સદી અને બીજી ઈનિંગમાં સદી ફટકારી.
રણજી માટે આપસમાં ટકરાયા હતા અંગ્રેજ
આગામી વર્ષ એટલે કે 1897મા જ્યારે ઈંગ્લેન્ડની ટીમનો ઓસ્ટ્રેલિયાનો પ્રવાસ થયો. રણજીતસિંહને સિડનીમાં રમાયેલી પ્રથમ ટેસ્ટમાં સાતમાં ક્રમે બેટિંગની તક મળી. તેમ છતાં તેમણે 175 રન ફટકારી દીધા. તમે જાણીને ચોકી જશો કે મેચ પહેલા તેઓ બીમાર હતા અને નબળાઈનો અનુભવ કરી રહ્યાં હતા, પરંતુ ઈંગ્લેન્ડની ટીમ તેમને બહાર રાખવા ઈચ્છતી નહોતી. રણજીએ પોતાની 15 ટેસ્ટ મેચના કરિયરમાં 44.95ની એવરેજથી 989 રન બનાવ્યા. પ્રથમ શ્રેણી ક્રિકેટમાં 307 મેચમાં 72 સદી અને 109 અડધી સદીનો રેકોર્ડ પણ તેમના નામે નોંધાયેલો છે.
90 વર્ષની ઉંમરમાં જામનગરમાં થયું નિધન
1904મા રણજીતસિંહ ભારત પરત આવ્યા. 1907મા નવાનગરના મહારાજા બન્યા. 2 એપ્રિલ 1933ના 60 વર્ષની ઉંમરમાં રણજીતસિંહનું જામનગરમાં નિધન થયું હતું. 1934મા રણજીત સિંહના નામ પર ભારતમાં રણજી ટ્રોફી શરૂ થઈ હતી. 1897મા રણજીએ 'ધ જ્યુબેલી બુક ઓફ ક્રિકેટ' લખી, જેની ગણના ક્રિકેટના શાનદાર પુસ્તકોમાં થાય છે. તેમના ભત્રીજા દુલીપ સિંહ પણ ઈંગ્લેન્ડ તરફથી ટેસ્ટ મેચ રમતા હતા, જેના નામ પર દેશમાં દુલીપ ટ્રોફી રમવામાં આવે છે.