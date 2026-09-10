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Maharaja Ranjit Singh: ભારતના પ્રથમ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટર, જેમને પોતાની ટીમમાં લેવા અંગ્રેજો અંદરોઅંદર લડી પડ્યા હતા

Ranjit Singh Story: વિચારો ગુલામ ભારતનો કોઈ નાગરિક કઈ રીતે ઈંગ્લેન્ડ જઈ તેની ટીમમાંથી રમવા લાગે છે જ્યારે ઘણા અંગ્રેજ તેની વિરુદ્ધ હતા. ત્યાં સુધી કે ક્રિકેટની બાઇગલ ગણાતી મેગેઝિન વિઝડને પણ રણજીત સિંહના ટેલેન્ટને માનતા તેમને 1897મા ક્રિકેટર ઓફ ધ યરથી સન્માનિત કર્યાં હતા.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 10, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 12:13 PM IST
Maharaja Ranjit Singh: ભારતના પ્રથમ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટર, જેમને પોતાની ટીમમાં લેવા અંગ્રેજો અંદરોઅંદર લડી પડ્યા હતા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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ભારતના પ્રથમ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટર, જેમને પોતાની ટીમમાં લેવા અંગ્રેજો અંદરોઅંદર લડ્યા
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