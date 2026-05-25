/ક્વોલિફાયર-1 જીતનારી ટીમ બનશે IPL 2026ની ચેમ્પિયન, પૂર્વ વિકેટકીપરની મોટી ભવિષ્યવાણી

IPL 2026 : IPL 2026 હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. લીગ-સ્ટેજ મેચો પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને પ્લેઓફ માટેનો જંગ મંગળવારથી શરૂ થવાનો છે. પહેલી ક્વોલિફાયર ધર્મશાળામાં રમાશે, જેમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન RCB અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે મુકાબલો થશે. જે હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલ પર બીજા સ્થાને છે. દરમિયાન ક્રિકેટ એક્સપર્ટ અને પૂર્વ ભારતીય વિકેટકીપર-બેટ્સમેન દીપ દાસગુપ્તાએ ભવિષ્યવાણી કરી છે કે IPL 2026નો વિજેતા ક્વોલિફાયર-1થી જ સ્પષ્ટ થઈ જશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જે પણ ટીમ ક્વોલિફાયર-1 જીતશે તે આ સિઝનમાં ટ્રોફી ઉપાડશે.
મેચની દિશા પાવરપ્લેમાં જ નક્કી થશે
દીપ દાસગુપ્તાએ કહ્યું કે, ક્વોલિફાયર-1માં ગુજરાત ટાઇટન્સના ટોપ ઓર્ડર બેટ્સમેન અને આરસીબીના ભુવનેશ્વર કુમાર અને જોશ હેઝલવુડની જોડી વચ્ચે પાવરપ્લે દરમિયાન સૌથી મોટી સ્પર્ધા થશે. છેલ્લી મેચમાં શુભમન ગિલે જોશ હેઝલવુડ સામે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, જ્યારે ભુવનેશ્વરે મહત્વપૂર્ણ વિકેટો લઈને શરૂઆતનું દબાણ બનાવ્યું હતું. શરૂઆતની છ ઓવર મેચની દિશા નક્કી કરશે, કારણ કે બંને ટીમો મજબૂત શરૂઆત કરવા માટે ઉત્સુક હશે. મારું માનવું છે કે જે પણ ટીમ આ મેચ જીતશે તે ટુર્નામેન્ટ પણ જીતશે.
KKR માટે આ સીઝન મુશ્કેલ રહી : દીપ દાસગુપ્તા
દીપ દાસગુપ્તાએ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સના પ્રદર્શન અંગે પણ વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે, આ સિઝન KKR માટે ઘણી રીતે ખૂબ મુશ્કેલ હતી, ખાસ કરીને ટૂર્નામેન્ટના શરૂઆતના તબક્કા દરમિયાન ઘણા ખેલાડીઓ ઉપલબ્ધ નહોતા. આના કારણે તેના માટે શરૂઆતથી જ યોગ્ય સંતુલન જાળવવું પડકારજનક બન્યું. વધુમાં રિંકુ સિંહ અને અજિંક્ય રહાણે જેવા મુખ્ય ખેલાડીઓએ તેમની લય શોધવામાં થોડો સમય લીધો, જેના કારણે ટીમને સિઝનના શરૂઆતના તબક્કા દરમિયાન નોંધપાત્ર સંઘર્ષ કરવો પડ્યો.
જો કે, પાછળથી મજબૂત વાપસી કરવા બદલ તેઓ શ્રેયને પાત્ર છે. તેમના માટે કેટલાક સકારાત્મક પાસાં પણ છે, થોડી મેચ પછી વરુણ ચક્રવર્તીની ફોર્મમાં મજબૂત વાપસી એ એક હાઇલાઇટ છે. તેમ છતાં ટીમમાં કેટલીક ખામીઓ છે જેને તેમને આગામી સિઝન પહેલા દૂર કરવાની જરૂર છે.