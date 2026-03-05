ક્વોલિફાયનું ટેન્શન ખતમ...હવે 'મિશન ઈંગ્લેન્ડ' માટે શું છે પ્લાન? ગંભીરે આપ્યું એલર્ટ
T20 World Cup 2026: T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ટીમ ઈન્ડિયા માટે સેમીફાઈનલમાં ક્વોલિફાય થવાનું ટેન્શન આખરે સમાપ્ત થઈ ગયું છે. સંજુ સેમસનના 'વન મેન શો'ના દમ પર ટીમ ઈન્ડિયાએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 5 વિકેટે હરાવ્યું. હવે ગૌતમ ગંભીરે ઈંગ્લેન્ડ સામેની સેમીફાઈનલ માટે પણ એલર્ટ જાહેર કરી દીધું છે.
T20 World Cup 2026 Semi Final: T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના સેમીફાઈનલ મુકાબલામાં ટીમ ઈન્ડિયા ઈંગ્લેન્ડ સામે ટકરાશે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 5 વિકેટે હાર આપીને ભારતે સેમીફાઈનલની ટિકિટ કન્ફર્મ કરી છે. હવે 5 માર્ચે ટીમ ઈન્ડિયા મુંબઈના મેદાન પર ઈંગ્લેન્ડ સામે સેમીફાઈનલ રમવા ઉતરશે. આ મેચ પહેલા ગૌતમ ગંભીરે ટીમની તૈયારીઓ પર મૌન તોડ્યું છે અને સાથે જ સંજુ સેમસનના મન ભરીને વખાણ કર્યા છે.
મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગઈ હતી ટીમ ઈન્ડિયા
T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની શરૂઆત ભારતીય ટીમે જીત સાથે કરી હતી. જીતનો ચોગ્ગો લગાવીને ટીમ ઈન્ડિયા સુપર-8માં પહોંચી હતી. પરંતુ સાઉથ આફ્રિકા સામેની 76 રનની હારે સવાલો ઉભા કર્યા હતા, કારણ કે ટીમ ઈન્ડિયા અન્ય ટીમોના પરિણામો પર નિર્ભર હતી. નસીબે સાથ આપ્યો, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સાઉથ આફ્રિકા સામે હારી ગયું અને દબાણની સ્થિતિમાં સંજુ સેમસનની શાનદાર બેટિંગના કારણે ટીમ ઈન્ડિયાએ પણ વેસ્ટ ઈન્ડિઝને પરાજય આપ્યો. હવે અસલી મિશન ઈંગ્લેન્ડને હરાવવાનું છે.
સંજુના વખાણમાં શું બોલ્યા ગંભીર?
મેચ બાદ હેડ કોચ ગંભીરે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું કે, "આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સંજુ કેટલો સારો પ્લેયર છે. આ બધું તેને સપોર્ટ કરવા અને એવા સમય વિશે હતું જ્યારે ટીમને તેની સૌથી વધુ જરૂર હતી. દેખીતી રીતે આજે એ દિવસ હતો જ્યારે તેણે પોતાની સંપૂર્ણ ક્ષમતા (Potential) બતાવી." સેમસને ગ્રુપ સ્ટેજમાં માત્ર એક જ મેચ રમી હતી જેમાં તેણે 22 રન બનાવ્યા હતા. સુપર-8 માટે ટોપ ઓર્ડરમાં રાઈટ-હેન્ડેડ વિકલ્પ ઉમેરવા માટે સંજુની વાપસી થઈ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે અણનમ 97 રનની ઈનિંગ રમીને તેણે મેદાન ગજવી દીધું.
શું છે ટીમની તૈયારી?
ગંભીરે આગળ કહ્યું, "મેં હંમેશા કહ્યું છે કે સંજુ એક વર્લ્ડ ક્લાસ પ્લેયર છે. તે એક શાનદાર ટેલેન્ટ છે અને આશા છે કે તે હવેથી સારું રમશે અને આપણે આવી વધુ ઈનિંગ્સ જોઈ શકીશું. અમારી ટીમ પણ વર્લ્ડ ક્લાસ ટીમ છે, અમારી પાસે ક્વોલિટી પ્લેયર્સ છે. આશા છે કે અમે અમારી શ્રેષ્ઠ રમત રમીશું, તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. ઈંગ્લેન્ડ જેવી ક્વોલિટી ટીમને હરાવવા માટે અમારે ખાસ પ્રયાસો કરવા પડશે."
