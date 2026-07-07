/3 કલાક મોડી શરૂ થશે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી T20 મેચ, જાણો ક્યાં જોઈ શકો છો લાઇવ

Ind vs Eng: ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે આજે નોટિંગહામમાં ત્રીજી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાશે. સિરીઝની પહેલી મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે બીજી મેચ ઇંગ્લેન્ડે જીતી હતી. જો ટીમ ઇન્ડિયાને શ્રેણી જીતવાની કોઈ આશા હોય તો તેમણે આ મેચ જીતવી જ જોઈએ. જો કે, ચાહકોએ પહેલા આ મેચનો સમય જાણવો જોઈએ, તેઓ મેચ લાઇવ જોવા માટે કઈ એપનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને મેચનું લાઇવ ટેલિકાસ્ટ ક્યાં થશે? છેલ્લી મેચ પછી ઘણું બધું બદલાઈ ગયું છે.
ભારત સામે ઇંગ્લેન્ડ ત્રીજી T20I મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે? ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ત્રીજી T20I મેચ આજે, મંગળવાર, 7 જુલાઈના રોજ નોટિંગહામના ટ્રેન્જ બ્રિજ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
ભારત વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ ત્રીજી T20I મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
ભારત વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ T20 શ્રેણીની ત્રીજી મેચ સ્થાનિક સમય મુજબ સાંજે 5:30 વાગ્યે શરૂ થશે, પરંતુ તે ભારતમાં રાત્રે 10 વાગ્યે થશે. બીજી મેચ સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થઈ હતી, પરંતુ આ મેચ ત્રણ કલાક મોડી શરૂ થશે. ટોસની વાત કરીએ તો, બંને ટીમના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર અને હેરી બ્રુક સ્થાનિક સમય મુજબ સાંજે 5:00 વાગ્યે મેદાનમાં ઉતરશે. તે સમયે ભારતમાં રાત્રે 9:30 વાગ્યા હશે.
ભારત વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ ત્રીજી T20I મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં જોઈ શકાય?
જો તમે ભારત વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ ત્રીજી T20I મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ જોવા માંગતા હો, તો તમારે JioHotstar એપ અને વેબસાઇટ પર લોગ ઇન કરવાની જરૂર પડશે, સોની લિવ એપ પર નહીં, જ્યાં તમે લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ અને ઓનલાઇન સ્ટ્રીમિંગ જોઈ શકો છો. તમે હિન્દી અને અંગ્રેજી સહિત અનેક ભાષાઓમાં આ મેચની કોમેન્ટ્રી સાંભળી શકો છો.
જો તમે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની ત્રીજી મેચ ટીવી પર લાઇવ જોવા માંગતા હો, તો તમારે સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્કનો જોવી પડશે. સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક ટીવી પર આવે છે. તમે અલગ અલગ ચેનલો પર અલગ અલગ ભાષાઓમાં કોમેન્ટ્રી સાંભળી શકશો.