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3 કલાક મોડી શરૂ થશે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી T20 મેચ, જાણો ક્યાં જોઈ શકો છો લાઇવ

Ind vs Eng: ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી T20I મેચ ત્રણ કલાક મોડી શરૂ થશે. પાછલી T20I મેચ સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થઈ હતી, પરંતુ ત્રીજી મેચ રાત્રે 10 વાગ્યે શરૂ થશે. તમે લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં જોઈ શકો છો?
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 07, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:50 PM IST
3 કલાક મોડી શરૂ થશે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી T20 મેચ, જાણો ક્યાં જોઈ શકો છો લાઇવ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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