Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsભારતની પ્લેઇંગ નથી કોઈ બદલાવ, આકાશ ચોપરાએ જણાવી NZના ખતરનાક બેટ્સમેનને રોકવાની યોજના, જાણો

ભારતની પ્લેઇંગ નથી કોઈ બદલાવ, આકાશ ચોપરાએ જણાવી NZના ખતરનાક બેટ્સમેનને રોકવાની યોજના, જાણો

India Plan: આકાશ ચોપરા માને છે કે ભારતીય ટીમ અભિષેક અને વરુણ સાથે પહેલાથી જ ફાઇનલમાં પહોંચી ગઈ છે, અને તેથી, ટીમ અંતિમ મેચમાં તેમની સાથે રહેશે. તેમણે ફિન એલનને રોકવાની યોજના પણ જાહેર કરી છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 08, 2026, 07:04 PM IST

Trending Photos

ભારતની પ્લેઇંગ નથી કોઈ બદલાવ, આકાશ ચોપરાએ જણાવી NZના ખતરનાક બેટ્સમેનને રોકવાની યોજના, જાણો

India Plan: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલ મેચ રવિવારે રમાવા જઈ રહી છે ત્યારે, બંને ટીમો પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન સાથે ફાઇનલમાં પહોંચી છે, અને જે આજે વધુ સારું પ્રદર્શન કરશે તે ટ્રોફી જીતશે. ભારતીય ટીમ છેલ્લા કેટલાક મેચોથી યથાવત રમી રહી છે, અને આકાશ ચોપરા માને છે કે ટાઇટલ મેચમાં પણ ભારતીય ટીમની રણનીતિ યથાવત રહેશે, અને ટીમ એ જ ટીમ સાથે રમવા માટે તૈયાર છે. ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરે ન્યુઝીલેન્ડના ઓપનર ફિન એલનને રોકવા માટે એક માસ્ટર પ્લાન જાહેર કર્યો છે.

સંપૂર્ણ ફોર્મમાં પાછો ફરશે ત્યારે શું થશે

Add Zee News as a Preferred Source

આકાશ ચોપરાએ ભારતીય ટીમના પ્લેઇંગ ઇલેવન વિશે કહ્યું કે, હું ચર્ચા કરી રહ્યો છું કે ગૌતમ ગંભીર અને સૂર્યકુમાર યાદવ શું કરે તેવી શક્યતા છે, કારણ કે ભારત અત્યાર સુધી અભિષેક શર્મા અને વરુણ ચક્રવર્તીની નિષ્ફળતાઓ છતાં આ બિંદુએ પહોંચ્યું છે. જો ટીમ તેના ખરાબ પ્રદર્શન છતાં આ સ્થાને પહોંચી છે, તો કલ્પના કરો કે જ્યારે તે સંપૂર્ણ ફોર્મમાં પાછો ફરશે ત્યારે શું થશે. 

ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધીની સૌથી ખતરનાક ઓપનિંગ જોડી
 
વધુમાં જણાવ્યું કે તેથી, મારા મનમાં તેના વિશે કોઈ ચર્ચા નથી, અને મને વિશ્વાસ છે કે ભારત તે દિશામાં આગળ વધતું રહેશે. ફિન એલન અને ટિમ સીફર્ટ ચાલુ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધીની સૌથી ખતરનાક ઓપનિંગ જોડી રહી છે અને સતત સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. તેમણે દક્ષિણ આફ્રિકાને સંપૂર્ણપણે નાશ કર્યો અને યુએઈ બોલિંગને તોડી નાખ્યું. 

તમે સતત સ્ટમ્પની બહારની ચેનલમાં બોલિંગ કરશો

પ્યોર ક્લાસની દ્રષ્ટિએ, ફિન એલન થોડો આગળ છે. જો તમે સતત સ્ટમ્પની બહારની ચેનલમાં બોલિંગ કરશો, તો તે તમને ફટકારતો રહેશે. સારી વાત એ છે કે તે સીધો પણ રમે છે, તેથી તેની પાસે વિશાળ રેન્જ છે અને તે ખૂબ જ ખતરનાક ખેલાડી છે. 

બોલને સ્ટમ્પની અંદર રાખવા જોઈએ

તેને રોકવાનો રસ્તો કદાચ તમારા બોલને સ્ટમ્પની લાઇનમાં સમાપ્ત કરવાનો છે. અક્ષર પટેલ, અને કદાચ પછી વરુણ ચક્રવર્તીએ પણ તેમના બોલને સ્ટમ્પની અંદર રાખવા જોઈએ. તે તેના કાંડાનો ઘણો ઉપયોગ કરે છે, તેથી આ પદ્ધતિ ઝડપી બોલરો સામે અસરકારક છે, પરંતુ સ્પિન સામે, તમે તેને આ રીતે થોડી યુક્તિ પણ આપી શકો છો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Team India Playing XIIND vs NZfinn allenindia vs new zealandGujarati NewsCricket News

Trending news