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વર્લ્ડ કપ 2027ના ફોર્મેટ લઈને મચ્યો હગામો, ICC પર ભડક્યા આ બે ક્રિકેટ બોર્ડ; લગાવ્યો મોટો આરોપ

World Cup Controversy: ક્રિકેટ સ્કોટલેન્ડ અને નેધરલેન્ડ્સ (KNCB)એ 2027 વર્લ્ડ કપના નવા ફોર્મેટ સામે વાંધો વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે ICCના અચાનક લીધેલા આ નિર્ણયને એસોસિયેટ દેશોની પ્રગતિ માટે એક મોટો ઝટકો ગણાવ્યો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 10, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:18 PM IST
વર્લ્ડ કપ 2027ના ફોર્મેટ લઈને મચ્યો હગામો, ICC પર ભડક્યા આ બે ક્રિકેટ બોર્ડ; લગાવ્યો મોટો આરોપ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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