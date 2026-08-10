/વર્લ્ડ કપ 2027ના ફોર્મેટ લઈને મચ્યો હગામો, ICC પર ભડક્યા આ બે ક્રિકેટ બોર્ડ; લગાવ્યો મોટો આરોપ

World Cup Controversy: ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2027ના ફોર્મેટમાં ફેરફારને લઈને વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. નાના-નાના ક્રિકેટ દેશોએ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC)ના આ નિર્ણયનો વિરોધ કર્યો છે. આ અંગે ક્રિકેટ સ્કોટલેન્ડ અને રોયલ ડચ ક્રિકેટ એસોસિએશને (KNCB) સોમવારે એક સંયુક્ત નિવેદન જાહેર કર્યું હતું. જેમાં બન્ને બોર્ડ્સે ICC મેન્સ 50-ઓવર વર્લ્ડ કપના ક્વોલિફિકેશનના રસ્તાઓમાં કરવામાં આવેલા મોટા માળખાકીય ફેરફારો પર પોતાની નિરાશા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે આ નવા ફેરફારને એસોસિયેટ મેમ્બર ક્રિકેટ માટે એક મોટો ઝટકો ગણાવ્યો છે.
ટુર્નામેન્ટનું ફોર્મેટ સેમિ-ફાઇનલ અને ફાઇનલ પહેલા ત્રણ રાઉન્ડમાં વહેંચાયેલું છે. પ્રથમ રાઉન્ડને 'સુપર સિરીઝ' તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં 14 ક્વોલિફાયરમાંથી ત્રણ સૌથી ઓછા ક્રમાંકિત ટીમો રાઉન્ડ-રોબિન ફોર્મેટમાં એકબીજા સામે સ્પર્ધા કરશે. આ સુપર સિરીઝના વિજેતા જ ટુર્નામેન્ટના આગળના તબક્કામાં આગળ વધશે.
કેવી રીતે નક્કી થશે 'સૂપર સેવન'ની સફર?
બીજા રાઉન્ડમાં ટીમોને 6-6ના બે ગ્રુપમાં વિભાજિત કરવામાં આવશે અને આ ગ્રુપ સ્ટેજ દરમિયાન કુલ 30 મેચો રમાશે. આ પછી બન્ને ગ્રુપોની ટોપ ત્રણ ટીમો અને બન્ને ગ્રુપમાંથી મળીને સૌથી સારી રેન્કિંગવાળી એક ટીમ 'સૂપર સેવન' સ્ટેજ માટે પસંદ કરવામાં આવશે. આ તબક્કામાં કુલ 21 મેચો રમાશે.
ક્વોલિફાયર ટીમો માટે શું છે અડચણ?
આ ત્રણ અઘરા રાઉન્ડ પછી સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ મેચો થશે. આ નિયમ મુજબ, વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયર જીતનારી ટીમને ગ્રુપ સ્ટેજમાં સીધી એન્ટ્રી મળશે, જ્યારે બીજા, ત્રીજા અને ચોથા સ્થાને રહેનારી ટીમોએ પહેલા 'સૂપર સિરીઝ'ની અડચણ પાર કરવી પડશે. સખત મહેનત કરીને ક્વોલિફાયર સુધી પહોંચનારી ટીમો માટે 'સૂપર સિરીઝ' હવે એક નવી મુશ્કેલ બની છે.
શું 18 મહિનાનો સમય પૂરતો છે?
સ્કોટલેન્ડ અને નેધરલેન્ડ્સના બોર્ડ્સે જણાવ્યું કે, તેઓ ICCના આ નિર્ણયથી દુઃખી છે, કારણ કે આ ફેરફારો ટૂર્નામેન્ટ શરૂ થવાના 18 મહિના કરતા પણ ઓછા સમય પહેલા લાગુ કરવામાં આવ્યા છે. તેમના મતે, આટલા ઓછા સમયમાં આટલા મોટા ફેરફારો કરવા એ ઉભરતા દેશો સાથે અન્યાય છે. બોર્ડ્સનું માનવું છે કે આ ફેરફારો છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ક્રિકેટને વૈશ્વિક સ્તરે લઈ જવા માટે કરવામાં આવેલી પ્રગતિને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જ્યારે રમત નવા દર્શકોને આકર્ષિત કરવા અને દુનિયાભરમાં પોતાની જગ્યા મજબૂત કરવાની કોશિશ કરી રહી છે, ત્યારે નાના દેશો માટે સાર્થક તકોને ઓછી કરવી એ તદ્દન ખોટો સંદેશ આપે છે.
રમતની શાખ પર અસર પડશે?
ક્રિકેટ સ્કોટલેન્ડ અને KNCBએ જણાવ્યું કે તેઓ રમતને મજબૂત કરવા માટે ICC સાથે મળીને કામ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે, પરંતુ આ ફેરફારોની પ્રક્રિયા અને તેના પ્રભાવને લઈને તેમના મનમાં ગંભીર ચિંતાઓ છે. તેમના મતે, આ પ્રકારના નિર્ણયો ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટની ઈમાનદારી અને વિશ્વસનીયતાને નબળી પાડી શકે છે.
નાના દેશોનો વિશ્વાસ તૂટી રહ્યો છે?
બંને બોર્ડ્સનું કહેવું છે કે આટલા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો, જે સીધી રીતે એસોસિયેટ દેશોને પ્રભાવિત કરે છે, તે માત્ર પરસ્પર વાતચીત અને પૂરતી નોટિસ આપ્યા પછી જ લેવા જોઈએ. ક્વોલિફિકેશનના રસ્તાઓમાં અચાનક ફેરફાર કરવાથી અનિશ્ચિતતા વધે છે અને એવા સંસ્થાઓ પર નાણાકીય બોજ પડે છે જે પહેલેથી જ મર્યાદિત સંસાધનોમાં કામ કરી રહી છે. નિવેદનમાં આગળ કહેવામાં આવ્યું કે એસોસિયેટ સભ્યો સાથે વધુ સારી સમજૂતી અને વાતચીતથી આ પ્રક્રિયાને વધુ અસરકારક બનાવી શકાતી હતી. બોર્ડ્સનું માનવું છે કે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં વિશ્વાસ ત્યારે જ જળવાઈ રહી શકે છે જ્યારે ક્વોલિફિકેશનના રસ્તાઓ સ્પષ્ટ અને સ્થિર હોય અને તેને વચ્ચેથી ન બદલવામાં આવે.