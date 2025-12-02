IPL 2026માં નહીં રમે આ 4 દિગ્ગજ ખેલાડીઓ, ઓક્શન પહેલા આવ્યું ચોંકાવનારું મોટું અપડેટ
IPL 2026 Auction: IPL 2026 માટે 16 ડિસેમ્બરના રોજ મિની ઓક્શનનું આયોજન થવાનું છે, જેના માટે કુલ 1355 ખેલાડીઓએ નામ રજિસ્ટર કરાવ્યા છે. પરંતુ ઓક્શન પહેલા એક ચોંકાવનારો અપડેટ સામે આવ્યો છે. આ વખતે 4 સુપરસ્ટાર ખેલાડીઓ IPLમાં રમતા જોવા નહીં મળે.
IPL 2026 Auction: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સિઝન માટે 16 ડિસેમ્બરના રોજ અબુ ધાબીમાં મિની ઓક્શન યોજાવા જઈ રહ્યું છે. આ ઓક્શન માટે કુલ 1355 ખેલાડીઓએ પોતાનું નામ રજિસ્ટર કરાવ્યું છે, જેમાં ઘણા ભારતીય અને વિદેશી સ્ટાર ખેલાડીઓના નામ શામેલ છે. આ બધા વચ્ચે એક ચોંકાવનારો અપડેટ સામે આવ્યો છે. આ વખતે 4 મોટા સુપરસ્ટાર ખેલાડીઓ IPLમાં રમતા જોવા નહીં મળે. તેમાંથી એક ખેલાડીએ સંન્યાસ લઈ લીધો છે, જ્યારે 2 ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાન સુપર લીગ (PSL) રમવાનો નિર્ણય કરીને બધાને ચોંકાવી દીધા છે.
IPL 2026માં નહીં રમે આ 4 સુપરસ્ટાર
ખરેખર, સાઉથ આફ્રિકાના દિગ્ગજ બેટ્સમેન ફાફ ડુ પ્લેસિસ અને ઇંગ્લેન્ડના ઓલરાઉન્ડર મોઈન અલીએ IPL 2026ને બદલે PSLમાં રમવાનો નિર્ણય કર્યો છે. ફાફે તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પર એક ભાવુક પોસ્ટ કરીને IPLમાંથી સંન્યાસની જાહેરાત કરી હતી. જો કે, હજી સુધી તે સ્પષ્ટ થયું નથી કે બંને PSLમાં કઈ ટીમ માટે રમશે.
ફાફ ઉપરાંત, વેસ્ટ ઇન્ડીઝના ધાકડ ઓલરાઉન્ડર આંદ્રે રસેલે પણ તાજેતરમાં સંન્યાસની જાહેરાત કરી છે. રસેલ હવે કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ (KKR) માટે 'પાવર કોચ'ની ભૂમિકામાં જોવા મળશે. વળી, ઓસ્ટ્રેલિયાના દિગ્ગજ ઓલરાઉન્ડર ગ્લેન મેક્સવેલે પણ IPL 2026 ઓક્શન માટે પોતાનું નામ રજિસ્ટર કરાવ્યું નથી. તેમનું નામ હરાજી માટે રજિસ્ટર્ડ ખેલાડીઓની યાદીમાંથી ગાયબ છે. મેક્સવેલના આ નિર્ણયથી દરેક જણ આશ્ચર્યચકિત છે.
મેક્સવેલ પણ IPLમાંથી સંન્યાસ લેશે?
IPL 2025ના મેગા ઓક્શનમાં પંજાબ કિંગ્સે ગ્લેન મેક્સવેલને ₹4.2 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. જો કે, મેક્સવેલને આંગળીમાં ફ્રેક્ચર થવાને કારણે અડધી સિઝનમાંથી બહાર રહેવું પડ્યું હતું. તેમને 7 મેચોમાં રમવાની તક મળી, જેમાં તેમણે માત્ર 48 રન બનાવ્યા હતા. ઈજા બાદ પંજાબે તેમની જગ્યાએ મિચેલ ઓવેનને સામેલ કર્યો હતો.
હવે IPL 2026 માટે નામ રજિસ્ટર ન કરાવવું એ મેક્સવેલના કરિયરના અંતનો સંકેત પણ માનવામાં આવી રહ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર તેમના IPLમાંથી નિવૃત્તિની અટકળો પણ ચાલી રહી છે. જણાવી દઈએ કે, મેક્સવેલ ચાર IPL ટીમો - દિલ્હી કેપિટલ્સ, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ, RCB અને પંજાબ કિંગ્સ - માટે રમતા 141 મેચ રમ્યા, જેમાં તેમણે 2819 રન બનાવ્યા અને 41 વિકેટ પોતાના નામે કરી.
