/અફઘાનિસ્તાન સામેની પ્રથમ T20 મેચમાં આ 4 ખેલાડીઓને નહીં મળે તક! એક સ્ટાર ખેલાડીનું નામ પણ સામેલ

IND vs AFG : દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની પ્રથમ T20 મેચ 13 સપ્ટેમ્બરે રમાશે. બંને ટીમોએ આ મુકાબલા માટે વ્યાપક તૈયારીઓ કરી છે. આ શ્રેણી ટીમ ઈન્ડિયા માટે ખૂબ મહત્વની છે. કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યર અને હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર હાલમાં દબાણ હેઠળ હોય તેવું જણાય છે. પરિણામે, તેઓ પ્લેઈંગ ઈલેવન અંગે ખૂબ જ સમજી-વિચારીને નિર્ણય લેશે. તેથી પ્રથમ T20 મેચ દરમિયાન 4 સ્ટાર ખેલાડીઓએ બેન્ચ પર બેસવું પડી શકે છે.
વૈભવ સૂર્યવંશી
15 વર્ષીય ઉભરતા સ્ટાર વૈભવ સૂર્યવંશીએ હમણાં જ સતત ત્રણ દુલીપ ટ્રોફી મેચો રમી છે. આ જોતાં કેપ્ટન અને કોચ તેને પ્રથમ T20 મેચ માટે આરામ આપવાનો નિર્ણય લઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં સંજુ સેમસન અને અભિષેક શર્મા બંનેને તક મળી શકે છે. આ બંનેમાંથી જે સારું પ્રદર્શન કરશે તે અંતે વૈભવ સૂર્યવંશી સાથે જોડી બનાવશે. તેથી વૈભવ પ્રથમ T20 મેચમાંથી બહાર રહી શકે છે.
જસપ્રીત બુમરાહ
સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ ઈજામાંથી સાજા થયા બાદ ટીમમાં પરત ફરી રહ્યો છે. ટીમ ઈન્ડિયા તેને ઉતાવળમાં મેદાનમાં ઉતારે તેવી શક્યતા ઓછી છે. બુમરાહને પ્રથમ T20 મેચ માટે આરામ આપવામાં આવી શકે છે, જેનાથી યશ ઠાકુરને રમવાની તક મળી શકે છે. બુમરાહ બીજી T20 મેચ માટે પ્લેઈંગ XIમાં પરત ફરી શકે છે.
રવિ બિશ્નોઈ
સ્પિનર રવિ બિશ્નોઈએ પણ પ્રથમ T20 મેચ દરમિયાન બેન્ચ પર બેસવું પડી શકે છે. બિશ્નોઈનો તાજેતરનો રેકોર્ડ બહુ પ્રભાવશાળી રહ્યો નથી. વરુણ ચક્રવર્તીની વાપસી સાથે બિશ્નોઈએ પોતાની તકની રાહ જોવી પડશે. જોકે, ટીમ ઈન્ડિયા તેને શ્રેણીની અંતિમ મેચમાં તક આપી શકે છે. જેથી તેને પણ 2026ની એશિયન ગેમ્સ પહેલાં રમવાનો થોડો સમય મળે.
નીતિશ કુમાર રેડ્ડી
ઓલ-રાઉન્ડર નીતિશ કુમાર રેડ્ડી પણ લાંબા સમયના વિરામ બાદ ટીમ ઈન્ડિયામાં વાપસી કરી રહ્યો છે. ઈજાને કારણે તે લાંબા સમયથી ટીમની બહાર હતો. ટીમ મેનેજમેન્ટ તેને વાપસીની સાથે જ તરત મેદાનમાં ઉતારે તેવી શક્યતા ઓછી છે. પરિણામે એવી શક્યતા છે કે રેડ્ડી પ્રથમ T20 મેચમાં બેન્ચ પર રહેશે, જોકે શ્રેણી દરમિયાન તેને ચોક્કસપણે રમવાની તક મળી શકે છે.