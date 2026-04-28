IPL 2026 બાદ આ 5 બોલરોને મળશે ટીમ ઈન્ડિયામાં એન્ટ્રી ! યાદીમાં બે અનકેપ્ડ ખેલાડીઓનો પણ સમાવેશ

IPL 2026 : 2026ની IPL પછી ટીમ ઈન્ડિયાની T20 ટીમમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો જોવા મળી શકે છે. આ પાંચ બોલરો ભારતીય ટીમમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. અહેવાલો દર્શાવે છે કે યાદીમાં બે અનકેપ્ડ ખેલાડીઓના નામ પણ શામેલ છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 28, 2026, 09:35 PM IST
  • IPL 2026 બાદ આ 5 બોલરોને મળી શકે છે ટીમ ઈન્ડિયામાં એન્ટ્રી
  • રવિ બિશ્નોઈ ટીમ ઈન્ડિયામાં ફરી એકવાર વાપસી થઈ શકે છે
  • યુવા ફાસ્ટ બોલર અશોક શર્માને પણ મળી શકે છે તક

IPL 2026 : હાલમાં સમગ્ર ભારતમાં IPLનો ક્રેઝ છવાયેલો છે. દરેક ટીમમાં અસાધારણ ખેલાડીઓ મેચોમાં પોતાનું કૌશલ્ય દર્શાવી રહ્યા છે. BCCI 2026ની IPL સીઝન પર નજર રાખી રહ્યું છે. ટુર્નામેન્ટમાં સારું પ્રદર્શન કરનારા ખેલાડીઓને ટીમ ઈન્ડિયામાં જોડાવાની તક મળી શકે છે. તાજેતરમાં જ સામે આવેલા એક અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે બોર્ડ પાંચ ચોક્કસ બોલરો પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે. જો આ ખેલાડીઓ તેમનું મજબૂત પ્રદર્શન ચાલુ રાખશે, તો તેઓ ભારતની T20 ટીમમાં પ્રવેશ મેળવી શકે છે. આ 5 ખેલાડીઓ પર એક નજર કરીએ.

રવિ બિશ્નોઈ

રાજસ્થાન રોયલ્સના સ્ટાર સ્પિન બોલર રવિ બિશ્નોઈએ 2026ની IPLમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણે છેલ્લે જાન્યુઆરી 2026માં ટીમ ઈન્ડિયા માટે T20 મેચ રમી હતી. RR માટે રમતા તેણે 8 મેચોમાં 11 વિકેટ લીધી છે. ટીમ ઈન્ડિયામાં ફરી એકવાર વાપસી થઈ શકે છે. 

અશોક શર્મા

ગુજરાત ટાઇટન્સ તરફથી રમી રહેલા યુવા ફાસ્ટ બોલર અશોક શર્માએ પોતાની ધમાકેદાર સ્પીડથી બધાને પ્રભાવિત કર્યા છે. અત્યાર સુધી રમાયેલી 6 મેચમાં તેણે 6 વિકેટ લીધી છે અને ટૂંક સમયમાં તે ટીમ ઇન્ડિયા તરફથી રમતા જોવા મળી શકે છે. હાલમાં, તે એક અનકેપ્ડ ખેલાડી છે.

ખલીલ અહેમદ

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ તરફથી રમનાર ખલીલ અહેમદ પણ આ યાદીમાં છે. ઈજાગ્રસ્ત થયા પહેલા તેણે આ સિઝનની શરૂઆતમાં પોતાની ટીમ માટે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેણે છેલ્લે 2024માં ટીમ ઇન્ડિયા માટે ટી20 મેચ રમી હતી. આજ સુધી તેણે 18 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં 16 વિકેટ ઝડપી છે.

પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા

ગુજરાત જાયન્ટ્સના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ પણ આ સિઝનમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, જેનાથી ટીમ ઈન્ડિયા T20 પસંદગીકારોનું ધ્યાન ખેંચાયું છે. તેણે 7 મેચમાં 12 વિકેટ લીધી છે અને પર્પલ કેપની રેસમાં મજબૂત રીતે આગળ છે. અત્યાર સુધી, તેણે ભારતીય T20 ટીમ માટે ફક્ત 5 મેચ રમી છે.

કાર્તિક ત્યાગી

KKRનો યુવા ફાસ્ટ બોલર કાર્તિક ત્યાગી આ સિઝનમાં ઉત્તમ લયમાં બોલિંગ કરી રહ્યો છે. તેની સ્પીડ લાઇન અને લેન્થ ખરેખર પ્રભાવશાળી લાગે છે. મેનેજમેન્ટ તેના પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે, અને તે ટૂંક સમયમાં ભારતીય ટીમનો ભાગ બની શકે છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

