/આ છે ટીમ ઈન્ડિયાની હારના 5 વિલન... જેના કારણે ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પર ભારતને કરવો પડ્યો શરમજનક હારનો સામનો

ENG vs IND : ટીમ ઈન્ડિયાને ઈંગ્લેન્ડ સામે શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ચોથી ટી20 મેચમાં કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર સિવાય કોઈ પણ ખેલાડી સારો સ્કોર નોંધાવી શક્યો નહીં. પહેલા બેટિંગ કરતા ટીમ ઈન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં 158 રન બનાવ્યા. જવાબમાં ઈંગ્લેન્ડની ટીમે માત્ર 13.5 ઓવરમાં ટાર્ગેટનો પીછો કર્યો. ટીમ ઈન્ડિયાની હાર માટે આ પાંચ ખેલાડીઓ વિલન સાબિત થયા.
વોશિંગ્ટન સુંદર
વોશિંગ્ટન સુંદર ઈંગ્લેન્ડ સામે શ્રેણીની પોતાની પહેલી મેચ રમવા માટે મેદાનમાં ઉતર્યો. ટીમને બેટ અને બોલ બંનેથી તેની પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ હતી, પરંતુ તે નિરાશાજનક સાબિત થયો. બેટિંગ કરતી વખતે તે ટીમ માટે ફક્ત 5 રન જ બનાવી શક્યો અને બોલિંગમાં તેણે ફેંકેલી એક ઓવરમાં 19 રન આપ્યા. તેનું ખરાબ પ્રદર્શન ટીમ માટે જવાબદાર ગણી શકાય.
ઈશાન કિશન
IPL સમાપ્ત થયા પછી ઈશાન કિશનનું બેટ શાંત થઈ ગયું છે. ઇંગ્લેન્ડના આ પ્રવાસ દરમિયાન તેણે એક પણ અડધી સદી ફટકારી નથી. ચોથી T20માં તેણે 6 બોલમાં ફક્ત 4 રનની ઇનિંગ રમી હતી. આ પહેલા આયર્લેન્ડના પ્રવાસ દરમિયાન તેણે બે મેચમાં ફક્ત 13 રન બનાવ્યા હતા.
અક્ષર પટેલ
ટીમ ઇન્ડિયાના પૂર્વ વાઈસ કેપ્ટન અક્ષર પટેલનું પ્રદર્શન પણ આ શ્રેણી દરમિયાન ખરાબ રહ્યું છે. તે બેટ કે બોલથી કોઈ અસર કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે. ચોથી T20 મેચમાં તેણે 2 બોલમાં ફક્ત 1 રન બનાવ્યો, તો બોલિંગમાં તેણે 2 ઓવરમાં 24 રન આપ્યા અને એક પણ વિકેટ લીધી નહીં.
પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા
સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ પણ આ શ્રેણીમાં નિરાશાજનક પ્રદર્શન કર્યું છે. તે ચોથી T20 મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે એક પણ વિકેટ લેવામાં નિષ્ફળ ગયો, તેણે તેના 3 ઓવરના સ્પેલમાં 26 રન આપ્યા. તેની બોલિંગમાં લયનો અભાવ હતો અને તે યોગ્ય લેન્થ મેળવવામાં સંઘર્ષ કરી રહ્યો હતો.
શિવમ દુબે
ટીમ ઈન્ડિયાને ઓલરાઉન્ડર શિવમ દુબે પાસેથી પણ ઘણી અપેક્ષાઓ છે. તેણે અગાઉ બેટ્સમેન અને બોલર બંને તરીકે ટીમ માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. જોકે, ચોથી T20 મેચમાં તેણે એક જ ઓવરમાં 15 રન આપ્યા અને એક પણ વિકેટ લીધી નહીં. બેટિંગમાં તેણે 23 બોલમાં માત્ર 22 રન બનાવ્યા.