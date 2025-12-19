ઓક્શનમાં અનસોલ્ડ રહ્યા આ 8 ચેમ્પિયન પ્લેયર્સ, શું ખતમ થઈ જશે IPL કરિયર? લિસ્ટમાં ઘણા ભારતીય નામ
IPL 2026 Auction: IPL 2026 ની હરાજીમાં કેટલાક ખેલાડીઓને જોરદાર પૈસાનો વરસાદ થયો, પરંતુ ઘણા ચેમ્પિયન ખેલાડીઓને કોઈ ખરીદદાર મળ્યો નહોતો. આ વર્ષના ઓક્શનમાં વેચાયા વિના રહ્યા પછી આ ખેલાડીઓ માટે IPLમાં વાપસી કરવી ખૂબ મુશ્કેલ બનશે.
IPL 2026 Auction: IPL 2026 ના ઓક્શનમાં કેટલાક ખેલાડીઓ પર પૈસાનો વરસાદ થયો હતો, પરંતુ કમનીસબ એવા ઘણા ખેલાડીઓ છે, જેમને કોઈ ખરીદદાર મળ્યો નહી. જોકે, કેમેરોન ગ્રીન સૌથી મોંઘો ખેલાડી હતો, જ્યારે ટીમોએ ભારતીય અનકેપ્ડ ખેલાડીઓ પર પણ ભારે ખર્ચ કર્યો હતો.
આ ખેલાડીઓ લીગમાં પાછા ફરવું ખૂબ મુશ્કેલ!
જો કે, કેટલાક મોટા નામો એવા હતા જેમને કોઈપણ ફ્રેન્ચાઇઝી દ્વારા ખરીદવામાં રસ નહોતો. ઓક્શનમાં વેચાયા વિના રહ્યા પછી આ ખેલાડીઓ માટે હવે એક મોટું જોખમ ઉભું થયું છે, જી હા... હવે આ ખેલાડીઓ આઈપીએલ લીગમાં પાછા ફરવું ખૂબ મુશ્કેલ બનશે.
કોઈ ટીમે તેમને ખરીદવામાં રસ દાખવ્યો નહીં
આ યાદીમાં સૌથી મોટું નામ સ્ટીવ સ્મિથનું હતું. કોઈ ટીમે તેને ખરીદવામાં રસ દાખવ્યો નહીં. સીએસકે તરફથી રમનાર ડેવોન કોનવે પણ હરાજીમાં વેચાયો નહીં, જ્યારે મહેશ તીક્ષ્ણાને પણ બોલી લગાવવામાં આવી નહીં. ઉમેશ યાદવ અને મયંક અગ્રવાલ પણ વેચાયા નહીં. રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ અને જેક ફ્રેઝર મેકગર્કને પણ કોઈ ટીમે ધ્યાનમાં લીધા નહીં.
